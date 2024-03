Volotea decolla da Comiso: da domani nuovi collegamenti verso Verona e Torino

Volotea inaugura domani le nuove rotte in partenza dallo scalo di Comiso. Decolleranno, infatti, i collegamenti alla volta di Verona e di Torino, entrambi con frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica. Sono 3 le destinazioni disponibili da Comiso: oltre alle due città del Nord Italia, nei prossimi mesi partirà anche il collegamento verso Bari.

Con oltre 22.000 posti in vendita per Verona e più di 16.000 per Torino, Volotea prende ufficialmente il volo dallo scalo di Comiso, che si aggiunge così al ricco portfolio di aeroporti siciliani in cui già opera – Catania, Lampedusa, Palermo e Pantelleria – consolidando ulteriormente la sinergica collaborazione tra il vettore e l’isola. E proprio presso l’Aeroporto di Catania, il vettore conferma anche per quest’anno i suoi collegamenti verso 8 destinazioni, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri siciliani: 5 in Italia (Ancona, Firenze, Olbia, Salerno – novità 2024 e Verona) e 3 in Francia (Lourdes, Nantes e Tolosa).

“Siamo entusiasti di inaugurare le rotte verso Verona e Torino. Grazie a questi collegamenti saremo in grado di accorciare le distanze tra la Sicilia e la Penisola”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Da domani, tutti i passeggeri in partenza da Verona e Torino potranno raggiungere facilmente il sud dell’isola, alla scoperta di alcun delle spiagge italiane più belle. Allo stesso tempo, i viaggiatori siciliani avranno l’occasione di raggiungere comodamente le due città, per un weekend all’insegna di arte e storia”.

“Ci teniamo a ringraziare Volotea per l’investimento presso l’Aeroporto di Comiso. Siamo molto soddisfatti della scelta di collegare da oggi lo scalo casmeneo con Torino e Verona, e presto anche con Bari. Un segnale tangibile del forte impegno della compagnia aerea verso il nostro territorio e della collaborazione concreta con SAC, per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Siamo certi che queste nuove rotte saranno apprezzate dai passeggeri, offrendo collegamenti verso destinazioni turistiche e cruciali per il business”, ha sottolineato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)