SAS riceve l’approvazione per il Chapter 11 plan

SAS annuncia che l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York ha approvato il SAS Plan of Reorganization (“Chapter 11 Plan”). “L’efficacia del Chapter 11 Plan rimane soggetta a varie condizioni sospensive, tra cui le approvazioni di varie autorità di regolamentazione e il completamento di una Swedish company reorganization a livello di SAS AB. SAS prevede attualmente di emergere dal Chapter 11 process intorno alla fine della prima metà del 2024 e ribadisce la sua aspettativa che non ci sarà alcun recupero per i subordinated creditors e nessun valore per i SAS AB’s existing shareholders. Le operazioni e gli orari dei voli di SAS non verranno influenzati dalle procedure di ristrutturazione e SAS continuerà a servire i propri clienti nel corso ordinario durante tutto questo processo.

SAS ha avviato una procedura volontaria ai sensi del Chapter 11 negli Stati Uniti al fine di accelerare l’implementazione del suo piano globale di trasformazione aziendale, SAS FORWARD. Lo scopo del Chapter 11 process era raggiungere accordi con le principali parti interessate, ristrutturare gli obblighi di debito della società, riconfigurare la flotta di aerei ed emergere con una significativa iniezione di capitale”, afferma SAS.

“Nel corso del Chapter 11 process, SAS ha riconfigurato con successo la propria flotta di aeromobili e raggiunto amended lease agreements con 15 lessors, che rappresentano 59 aeromobili. Attraverso i lease agreements modificati, SAS prevede di raggiungere il target di risparmio sui costi annuali di almeno 1,0 miliardi di corone svedesi.

SAS ha inoltre concluso con successo un competitive exit financing solicitation process, selezionando Castlelake, L.P., per conto di alcuni fondi o affiliate (“Castlelake”), Air France-KLM S.A. (“Air France-KLM”) e Lind Invest ApS (“Lind Invest”), insieme allo Stato danese, in qualità di consorzio aggiudicatario. La struttura della transazione concordata prevede un investimento totale nella SAS riorganizzata corrispondente a 1,200 miliardi di dollari, che comprende 475 milioni di dollari in nuove azioni non quotate e 725 milioni di dollari in debito convertibile garantito.

Il Chapter 11 Plan approvato è sostenuto da oltre il 99% dei creditori che hanno votato sul Chapter 11 Plan“, prosegue SAS.

Anko van der Werff, President & Chief Executive Officer of SAS, commenta: “Questa è una pietra miliare importante per SAS nel nostro piano di trasformazione, SAS FORWARD. Il Chapter 11 Plan approvato è sostenuto da oltre il 99% dei nostri creditori che hanno votato e stabilisce un percorso chiaro verso l’uscita dalla procedura di ristrutturazione. Non vediamo l’ora di emergere come compagnia aerea competitiva e finanziariamente più forte con una struttura azionaria stabile. Vorrei ringraziare i nostri investitori e gli altri stakeholder che hanno lavorato in modo costruttivo con noi per raggiungere questo traguardo e i nostri creditori per la loro fiducia nel nostro piano. Vorrei anche ringraziare i nostri dipendenti per la loro dedizione e determinazione durante tutto questo processo. Abbiamo ancora del lavoro da fare, ma questo segna un passo importante verso la realizzazione del potenziale di SAS di rimanere in prima linea nell’airline industry per gli anni a venire”.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dedicato alla ristrutturazione di SAS: https://sasgroup.net/transformation“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)