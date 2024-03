easyJet mette in vendita i voli per l’inverno 2024: oltre 3 milioni di posti da e per l’Italia

easyJet ha messo in vendita oggi i suoi voli per la stagione invernale 2024-2025, mettendo a disposizione dei suoi passeggeri un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025.

“Tra questi, oltre 3 milioni di posti sono disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: un’occasione imperdibile per acquistare i biglietti dei prossimi viaggi a prezzi imbattibili, scegliendo tra un ventaglio di mete impareggiabile, sia che si desideri una vacanza in una città ricca di cultura, sia che si insegua il sole d’inverno”, afferma easyJet.

“I voli sono ora disponibili per la prenotazione su easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)