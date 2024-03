Iberia Group offre oltre un milione di posti per Pasqua

Iberia informa: “Questa Pasqua, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum opereranno 5.471 voli, con un aumento del 7,69% rispetto all’anno scorso. In totale, da venerdì 22 marzo a lunedì 1 aprile, Iberia Group offrirà più di un milione di posti.

Le destinazioni più gettonate sono Parigi, dove la compagnia aerea offre dieci voli giornalieri, Roma con sei, New York con tre, Atene con un volo giornaliero e la Repubblica Dominicana con quattro voli settimanali. Per i collegamenti Madrid-Roma e Madrid-Atene, giovedì 28 marzo saranno aggiunti due voli extra su ciascuna rotta”.

“In concomitanza con la Pasqua. la compagnia ha deciso di anticipare l’inizio della stagione estiva, che nel settore aereo inizia formalmente all’inizio di aprile. In questo modo i clienti Iberia avranno a disposizione in questi giorni e fino al 30 ottobre voli per Tirana, capitale dell’Albania, per le città croate di Dubrovnik, Zagabria, per la città siciliana di Catania e per Ponta Delgada nelle Isole Azzorre“, prosegue Iberia.



María Jesús Lopéz Solas, Iberia’s Commercial Director, afferma: “La Pasqua è uno dei periodi dell’anno in cui in pochi giorni si concentra il maggior numero di viaggi, per questo motivo abbiamo voluto espandere la nostra offerta verso le destinazioni più richieste, dando anche la possibilità ai nostri clienti di viaggiare verso le nuove destinazioni previste per la stagione estiva”.

“In Spagna, le Isole Canarie continuano ad essere la destinazione preferita dai clienti, dove Iberia Express aggiunge alle sue operazioni 96 voli e oltre 16.900 posti aggiuntivi. Per quanto riguarda le Isole Baleari, l’orario aumenta del 12% arrivando a quasi 50.000 posti, con 18 voli aggiuntivi per Maiorca e Minorca“, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)