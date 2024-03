L’EASA International Cooperation Forum (ICF/8) riunisce i global aviation leaders in Sri Lanka

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA), in cooperazione con la Civil Aviation Authority of Sri Lanka (CAASL), ha organizzato l’ottava edizione del suo International Cooperation Forum (ICF) in Colombo, Sri Lanka, dal 19 al 21 marzo 2024.

“Più di 100 leader mondiali dell’aviazione provenienti da Africa, Asia, Balcani, America Latina, Medio Oriente, rappresentanti di authorities and Regional Safety Oversight Organisations (RSOOs), si sono riuniti per discutere su come la cooperazione regionale e tecnica possa contribuire al meglio a un’aviazione più sicura e più green in tutto il mondo.

Una ricca schiera di relatori di alto rango ha discusso gli ultimi sviluppi in materia di safety and environmental standards, ha condiviso le migliori pratiche e ha fornito esempi concreti di progetti di successo e cooperazioni con l’EASA, nonché tra regioni e stati. L’ampio portafoglio di argomenti copriva questioni di alto livello come il mantenimento di un safe and secure aviation system, l’integrazione sicura delle tecnologie future, l’adozione di azioni chiare sulle aspettative ambientali della società e la collaborazione aperta sulle future workforce challenges”, afferma EASA.

“È stato stimolante vedere così tanti progetti e attività entusiasmanti svolgersi in paesi di tutte le regioni del mondo”, ha affermato Luc Tytgat, Acting Executive Director of EASA. “Questo tipo di collaborazione globale e cooperazione tecnica aiuta le autorità e le RSOO a sviluppare nuovi standard più rapidamente e in modo più allineato. Ciò garantisce che possiamo mantenere la fiducia del pubblico nell’aviation safety, il che consente la continua crescita dell’aviation sector”.

“Si sono svolti ulteriori panel e discussioni su argomenti più specifici, tra cui regional cooperation, effective safety promotion and communication, gli insegnamenti tratti dall’attuazione delle EU rules, artificial intelligence (AI) e innovative aerial services.

L’EASA ha condiviso aggiornamenti su una serie dei suoi principali progetti come Data4Safety, ECCAIRS 2, eRules, International Cooperation, Rulemaking in Air Traffic Management, Drones developments.

Alcuni partecipanti hanno condiviso esperienze relative all’attuazione delle EU rules nei loro paesi e regioni. Tra queste figurano la Civil Aviation Safety Oversight Agency of the East African Community, l’Aviation Administration of Kazakhstan, le CAA del Camerun e della Thailandia”, conclude EASA.



(Ufficio Stampa EASA)