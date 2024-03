SWISS continuerà a offrire il cioccolato Frey ai suoi ospiti

Swiss International Air Lines (SWISS) e il produttore alimentare svizzero Delica prolungheranno la loro collaborazione per altri tre anni. “Dal 2015 i passeggeri SWISS gustano le ‘SWISS Schöggeli’ milk chocolate bars di Frey, una delle marche di cioccolato più antiche della Svizzera, che fa parte della filiale Delica dell’organizzazione Migros, dal 2015. La piccola sorpresa prima dell’atterraggio è una tradizione popolare in SWISS ed è stata a lungo una presenza fissa nel servizio di volo della compagnia. Oltre alla sua versione classica, lo ‘SWISS Schöggeli’ viene prodotto anche in edizioni stagionali speciali per occasioni come Natale e Pasqua”, afferma SWISS.

“La Svizzera è famosa in tutto il mondo per il suo cioccolato”, afferma Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer, SWISS. “Dato che siamo una compagnia aerea svizzera, i nostri ‘SWISS Schöggeli’ non sono solo una delizia: sono anche una tradizione e un piccolo pezzo di Svizzera in volo. Sono molto lieta che ora possiamo continuare a offrire ai nostri ospiti a bordo questo dolcetto al cioccolato Frey di alta qualità”.

“Siamo orgogliosi di prolungare la nostra collaborazione con SWISS per altri tre anni”, aggiunge Daniel Meier, Delica’s Head of Key Account Management Business Unit Food. “Per noi questa è una conferma della qualità costantemente elevata del prodotto e del servizio che offriamo. Non vediamo l’ora di continuare a deliziare i viaggiatori SWISS provenienti da tutto il mondo con i nostri cioccolatini”.

“L’anno scorso gli SWISS cabin crew members hanno distribuito ai loro passeggeri circa 19,3 milioni di ‘SWISS Schöggeli’, circa 270 tonnellate di cioccolato. Le barrette Frey sono realizzate con cacao certificato dalla Rainforest Alliance. Una panoramica sulla preparazione di queste dolci delizie si trova anche nello SWISS Magazine“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)