Emirates vince il “Best Inflight Entertainment Award” agli Airline Excellence Awards 2024

Questa settimana Emirates è stata incoronata vincitrice globale dei “Best Inflight Entertainment Award” per il migliore intrattenimento a bordo agli Airline Excellence Awards 2024.

“Nonostante le compagnie aeree a contendersi il premio fossero numerose, a ottenere l’ambito riconoscimento a livello globale è stato ice che, grazie ai suoi 6.500 canali di contenuti di alta qualità e acclamati dalla critica, rappresenta alla più grande libreria di intrattenimento del mondo in cielo.

I clienti dei voli Emirates possono accedere a una serie di contenuti di classe mondiale che comprende:

– Più di 2.000 film di Hollywood e di fama internazionale, tra cui i film vincitori dell’Academy Award® 2024.

– Centinaia di serie televisive complete e cofanetti completi, compresi gli ultimi spettacoli delle principali piattaforme di streaming e brand mediatici come HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid.

– Oltre 200 film documentari e popolari docuserie TV.

– Più di 150 film e programmi televisivi arabi, tra cui una collezione di film emiratini.

– Oltre 300 film e programmi televisivi di Bollywood e dell’Asia meridionale in 13 lingue.

– Cinema globale in oltre 50 lingue con più di 600 film internazionali provenienti da Europa, Africa, Asia e America Latina.

– Oltre 300 film con “Closed Captions” e 140 film con “Audio Description”, che offrono accessibilità agli ipovedenti.

– Le cuffie Emirates vengono fornite ai clienti in tutte le classi di cabina, comprese le cuffie premium Bowers & Wilkins E1 in First Class, create dai rinomati esperti britannici del suono in esclusiva per Emirates, che utilizzano la tecnologia di cancellazione del rumore per bloccare i suoni ambientali della cabina e offrire un’uscita più pulita.

– Cuffie Emirates appositamente progettate per il comfort dei bambini.

– Le cuffie Emirates sono anche compatibili con gli apparecchi acustici se impostate sulla posizione “T”.

– Una libreria musicale di oltre 3.500 album e playlist curate.

– 5 canali di TV in diretta, tra cui 3 canali di notizie e due canali con copertura sportiva in diretta.

– Oltre 250 canali dedicati ai bambini e alle famiglie, tra cui decine di programmi per bambini in età prescolare.

– Contenuti per la felicità, il benessere e l’autosviluppo, tra cui marchi come LinkedIn Learning e Mindvalley.

– Podcast e audiolibri, tra cui Emirates World, dedicato alla valorizzazione della destinazione Dubai e al coinvolgimento di leader di pensiero globali.

– Una funzionalità di inflight airshow che consente ai clienti di seguire l’andamento del volo su una mappa in movimento e di vedere il mondo da 40.000 piedi grazie a telecamere esterne.

– I membri Emirates Skywards possono usufruire gratuitamente della connessione Wi-Fi a bordo“, afferma Emirates.



“Emirates aggiorna continuamente i suoi contenuti a bordo ogni mese, aggiungendo centinaia di film, spettacoli televisivi, podcast e canali musicali alla sua vasta libreria di intrattenimento e assicurandosi partnership esclusive con i migliori fornitori di contenuti. I clienti possono anche preselezionare i contenuti di interesse su ice prima del volo, semplicemente sfogliando e scegliendo i film o gli spettacoli televisivi sull’app di Emirates, che possono poi essere sincronizzati su ice nel momento in cui salgono a bordo, massimizzando l’esperienza di viaggio senza interruzioni.

Il viaggio di Emirates nell’intrattenimento di bordo è iniziato quasi 30 anni fa: la compagnia aerea è stata una delle prime a introdurre i video sullo schienale dei sedili per i passeggeri dell’Economy Class. Emirates è anche impegnata a definire gli standard del settore e l’accessibilità per le persone con disabilità ed è stata la prima compagnia aerea al mondo a introdurre le colonne sonore audio descrittive e le didascalie sui film in un sistema di intrattenimento a bordo”, prosegue Emirates.

Il caporedattore di Airlineratings.com, Geoffrey Thomas, ha commentato il premio: “I nostri redattori sono stati unanimi nel lodare il sistema ice di Emirates come un passo avanti nell’intrattenimento di bordo. L’investimento iniziale nell’intrattenimento a bordo ha dato i suoi frutti e proprio quando si pensa che non possa fare di meglio, Emirates ha alzato ancora una volta l’asticella”.

“I premi AirineRatings.com per l’eccellenza delle compagnie aeree sono valutati da un team editoriale con molti anni di esperienza, sulla base di solidi criteri che includono la valutazione dei prodotti e della sicurezza, le recensioni dei passeggeri su AirlineRatings.com e Trip Advisor e la redditività complessiva”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)