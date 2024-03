Volotea: decolla il collegamento Firenze-Praga

Volotea inaugura oggi il collegamento in partenza dalla propria base di Firenze alla volta di Praga. Con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, la nuova rotta per la capitale ceca prevede un’offerta complessiva di oltre 25.000 posti in vendita.

“A quasi un anno dall’apertura della sua base operativa a Firenze, Volotea rafforza la sua presenza sul territorio, ampliando l’offerta di destinazioni disponibili presso lo scalo toscano con un nuovo Paese. Sono, infatti, 13 le mete raggiungibili con Volotea da Firenze, verso 5 Paesi: Italia, Spagna, Francia, Germania e, da oggi, Repubblica Ceca.

Oltre all’offerta prevista presso l’Amerigo Vespucci, Volotea conferma anche per quest’anno i collegamenti dall’aeroporto di Pisa alla volta di Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani”, afferma Volotea.

“Con il volo inaugurale di oggi si apre ufficialmente la stagione più calda presso lo scalo toscano”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Il collegamento Firenze – Praga arricchisce il ventaglio di destinazioni disponibili dalla nostra base fiorentina con un nuovo Paese europeo, la Repubblica Ceca. Da oggi, non solo i passeggeri in partenza da Firenze potranno raggiungere facilmente la capitale ceca, ma anche tutti i passeggeri cechi avranno la possibilità di volare verso Firenze e scoprire le bellezze storiche di questa città meravigliosa”.

“Siamo entusiasti di poter annunciare il nuovo collegamento diretto tra Firenze e Praga servito da Volotea, compagnia con la quale negli ultimi anni abbiamo costruito una rete solida e sempre più ampia. Questa nuova destinazione non solo arricchisce le opportunità di viaggio per i passeggeri, ma rafforza anche la posizione dello scalo fiorentino come hub strategico per la Regione. Siamo certi che anche questa nuova rotta contribuirà a promuovere il turismo, gli scambi commerciali e culturali tra le due città, offrendo ai viaggiatori un’esperienza ancora più conveniente e accessibile”, ha commentato Toscana Aeroporti.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)