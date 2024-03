L’EASA pubblica uno studio sull’impatto delle wind turbine sull’aviation safety

L’EASA ha pubblicato uno studio sugli impatti delle wind turbines sull’aviation safety.

“Il final report ha valutato i rischi per la sicurezza posti dalle turbine eoliche vicino a aerodromi e air routes, nonché l’efficacia delle misure di mitigazione esistenti, e propone miglioramenti normativi sul rilevamento, l’illuminazione e la segnalazione di wind turbines.

Dallo studio è emerso che, in assenza di un quadro normativo chiaro, le autorità competenti di ciascuno Stato membro hanno adottato soluzioni diverse. Ciò ha comportato un’ampia varietà tra gli Stati membri riguardo al modo in cui le turbine eoliche vengono illuminate e contrassegnate. Tuttavia, per mitigare meglio tali rischi da una prospettiva europea, il report raccomanda di introdurre:

– un safeguarding concept che specifichi il processo, le responsabilità e i criteri per le autorità competenti e gli operatori aeroportuali;

– un migliore obstacle data management process e requisiti chiari sugli obstacle data;

– un regulatory framework migliorato che affronti i rischi delle wind turbines in termini di protezione dei dintorni dell’aerodromo, quando le turbine eoliche sono posizionate vicino all’aerodromo“, afferma EASA.

“Lo studio ha valutato le attuali mitigazioni, ad es. le disposizioni regolamentari in materia di protezione degli aeroporti dagli effetti delle turbine eoliche, e ha individuato che:

– i main risks sono legati a ‘general aviation flights’ effettuati a bassa quota e secondo le visual flight rules (VFR);

– la maggior parte degli aeroporti più piccoli utilizzati dagli aeromobili di aviazione generale che volano a bassa quota in VFR sono soggetti a national safety requirements e sono esentati dal campo di applicazione delle EU aerodrome safety regulations;

– gli Stati membri hanno implementato diverse soluzioni per quanto riguarda lighting and marking of wind turbines;

– l’obstacle-data management process, come base per varie misure di mitigazione, pone un rischio significativo;

– i cumulative risks causati dalle turbine eoliche non sono legati solo all’altezza delle turbine eoliche, ma anche ad altri effetti delle wind turbines, come le downwind turbulences.

Lo studio, commissionato dall’EASA, è stato condotto nel 2023 e il final report è stato pubblicato nell’ottobre 2023″, conclude l’EASA.

(Ufficio Stampa EASA)