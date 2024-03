News Brevi – 23.03.2024

RIUNIONE TRA IL PRESIDENTE ENAC, IL DG ENAC E IL DG SLCAA SUGLI ACCORDI BILATERALI CON LA SIERRA LEONE – Enac informa: “Sono proseguiti gli incontri istituzionali del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture, Ing. Claudio Eminente che, nell’ambito della Working Visit in corso a Freetown, hanno incontrato ieri, 22 marzo, il Direttore Generale della SLCAA, Musayeroh Barrie, per una riunione sugli accordi aeronautici bilaterali che si è conclusa con la firma di un accordo tecnico di cooperazione tra l’Enac e la SLCAA da parte del Presidente Enac e del Direttore Generale SLCAA. Il Presidente Di Palma e il Direttore Centrale Eminente sono stati successivamente ricevuti dal Presidente del Consiglio, Capo di governo della Sierra Leone, Dr. David Moinina Sengeh, dal Vice Presidente della Sierra Leone, Dr. Mohamed Juldeh Jalloh, dal Vice Ministro dei Trasporti e dell’Aviazione, Rex Bonapha, e dal Presidente della SLCAA, Patrick Jaia Kaikai, importante occasione per rafforzare le relazioni e la collaborazione tra i due Paesi. Al termine della riunione, i referenti istituzionali e governativi della Sierra Leone hanno ringraziato il Presidente Enac per aver accettato l’invito a una visita istituzionale che ha rafforzato ulteriormente i rapporti di reciproca collaborazione tra le Autorità dei due Paesi, a beneficio dello sviluppo e della sicurezza del sistema”.

ESPACIO IBERIA CHIUDE I BATTENTI A CITTA’ DEL MESSICO DOPO AVER OSPITATO PIU’ DI 9.000 VISITATORI – Più di 9.000 persone hanno visitato Espacio Iberia durante i 21 giorni di apertura nel cuore di Città del Messico, nel quartiere Polanco. “Durante questo periodo, circa 1.500 visitatori hanno potuto degustare i menu di bordo seduti sui sedili del nuovo A350 di Iberia, più di 5.000 persone hanno provato e fotografato le uniformi storiche della compagnia aerea e quasi 1.200 hanno preso i comandi di un simulatore di volo per far decollare e atterrare un aereo da Città del Messico. Inoltre si sono svolte quasi 50 degustazioni di vino, prosciutto, birra, tapas spagnole e showcooking, a cui hanno partecipato circa 1.300 persone. Allo stesso modo, diverse radio messicane e spagnole hanno trasmesso i loro programmi da Espacio Iberia, mentre si sono svolti eventi con partner come LALIGA, i Platinum Awards e l’Unicef, tra gli altri. Allo stesso modo, durante le tre settimane in cui il pop-up è rimasto aperto, è stato celebrato il 75° anniversario del primo volo Iberia che ha connesso Città del Messico a Madrid, effettuato con un aereo Douglas DC-4. Per questo era presente l’assessore al Turismo del Comune di Madrid, Almudena Maíllo”, afferma Iberia. Juan Cierco, direttore aziendale di Iberia, ha sottolineato: “Sapevamo già che dovevamo creare uno Espacio Iberia a Città del Messico, ma l’accoglienza del pubblico messicano ha superato tutte le nostre aspettative. Ci auguriamo che queste oltre 9.000 persone che ci hanno accompagnato durante i 21 giorni di apertura abbiano vissuto appieno l’esperienza Iberia e che noi saremo la loro compagnia aerea di fiducia quando decideranno di fare un viaggio in Europa o in una delle 140 destinazioni in 48 paesi che serviamo”. “Iberia attualmente offre tre voli giornalieri tra Città del Messico e Madrid, il che le consente di trasportare più di 2.000 persone al giorno su entrambe le rotte. Ciò significa che, nel 2024, la compagnia aerea avrà una capacità di oltre 770.000 posti, il 17% in più rispetto al 2019. Inoltre, questa rotta è interamente operata con il nuovo Airbus A350, l’aereo più grande, avanzato ed efficiente della flotta Iberia, che dispone di tre cabine (Business, Premium Economy ed Economy) per offrire maggiore comfort, oltre a una serie di miglioramenti operativi che consentono di ridurre il consumo di carburante del 35%”, conclude Iberia.