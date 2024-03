Bell annuncia la certificazione per il BasiX-Pro Glass Cockpit Retrofit Kit

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la certificazione FAA per il suo Basix-Pro Glass Retrofit Kit per i modelli Bell 412EP. I vantaggi del nuovo glass cockpit retrofit includono un carico di lavoro ridotto del pilota, una maggiore precisione e una migliore situational awareness.

“Come parte delle Bell’s Customer Support and Service offerings, ci impegniamo a sviluppare e certificare nuove tecnologie per piattaforme legacy”, ha affermato Chris Schaefer, vice president, Customer Experience, Bell. “Nel tentativo di aumentare l’affidabilità, la situational awareness e ridurre il pilot workload, il BasiX-Pro Kit offre il più recente integrated flight deck, high-resolution displays, nonché engine data and flight operation recording. Con il BasiX-Pro Kit, i 412EP ora possono essere aggiornati al 4-axis autopilot, riducendo ulteriormente il carico di lavoro del pilota”.

“Il Bell BasiX-Pro Glass Cockpit Retrofit Kit utilizza gli attuali Bell production displays da Astronautics e Garmin avionics, aggiornando gli strumenti analogici a un full glass cockpit dotato della tecnologia più recente e di strumentazione all’avanguardia, comune agli attuali SUBARU Bell 412EPX e Bell 429. Astronautics ha una comprovata esperienza di affidabilità con centinaia di display sul campo, raggiungendo un’elevata affidabilità con oltre un milione di ore di volo. Garmin è diventato l’aviation standard per COM, NAV and GPS integrated solutions.

Attualmente, Bell ha un contratto per completare un fleet upgrade di diversi Bell 412EP analogici”, afferma Bell Textron.

“Bell offrirà il Bell-owned BasiX-Pro retrofit kit attraverso Aeronautical Accessories con retrofit eseguiti presso i Bell global completion centers of excellence, che includono Piney Flats, TN, Miami, FL, Singapore, Bell Australia e Praga”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)