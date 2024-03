Boeing annuncia cambiamenti nel Board e nel Management

Il Boeing President and CEO Dave Calhoun ha annunciato oggi la sua decisione di dimettersi dalla carica di CEO alla fine del 2024, continuerà a guidare Boeing durante tutto l’anno per completare il lavoro fondamentale in corso per stabilizzare e posizionare l’azienda per il futuro.

Il Board Chair Larry Kellner ha informato il board che non intende candidarsi alla rielezione al prossimo Annual Shareholder meeting. Il board ha eletto Steve Mollenkopf come successore di Kellner come independent board chair. In questo ruolo, Mollenkopf guiderà il processo di selezione del prossimo CEO di Boeing da parte del board.

Oltre a questi cambiamenti, Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and CEO, si ritirerà dalla società e Stephanie Pope sarà nominata alla guida di BCA, a partire da oggi.

“È stato il più grande privilegio della mia vita servire Boeing”, ha detto Calhoun in una lettera ai dipendenti. “Gli occhi del mondo sono puntati su di noi e so che supereremo questo momento come un’azienda migliore. Rimarremo concentrati sul completamento del lavoro che abbiamo svolto insieme per riportare la nostra azienda alla stabilità dopo le straordinarie sfide degli ultimi cinque anni, con la sicurezza e la qualità al centro di tutto ciò che facciamo”.

Kellner ha fatto parte del Boeing Board per 13 anni e ha servito come chair dalla fine del 2019. In qualità di chair, ha supervisionato l’istituzione di un nuovo board aerospace safety committee e durante il suo mandato ha guidato il reclutamento di sette nuovi independent directors, apportando un contributo profondo in engineering, safety, manufacturing and aerospace expertise a al board di Boeing.

“Boeing svolge un ruolo essenziale nel nostro mondo e servire questa azienda e il nostro personale è stato un vero onore”, ha affermato Kellner. “Dopo oltre un decennio nel board e diversi anni come chair, ho considerato il momento giusto per una transizione di leadership nel nostro board e ho discusso l’argomento con Dave e il board, insieme alla pianificazione di Dave riguardo alla sua successione. Voglio ringraziare Dave per la sua straordinaria leadership nella nostra azienda e so che quest’anno finirà il lavoro che aveva iniziato nel 2020 per posizionare Boeing e i nostri dipendenti verso un futuro più forte. Con la decisione di Dave di dimettersi come CEO alla fine di quest’anno, ora è il momento giusto per passare al mio successore. Steve è il prossimo leader ideale ad assumere il ruolo di board chair, ed è importante che il processo di selezione del CEO sia guidato da un nuovo chair, che rimarrà al timone come partner del nuovo CEO. Con un board forte, un eccellente management team e 170.000 dipendenti Boeing dedicati, ho piena fiducia nel futuro della nostra azienda”.

Mollenkopf fa parte del board of directors dal 2020. In precedenza è stato CEO di Qualcomm. Ha una laurea e un master in ingegneria elettrica.

“Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo”, ha affermato Mollenkopf. “Ho piena fiducia in questa azienda e nella sua leadership e insieme ci impegniamo a intraprendere le azioni giuste per rafforzare la sicurezza e la qualità e per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Voglio anche ringraziare sia Larry che Dave per la loro eccezionale gestione di Boeing in un momento difficile e importante per Boeing e per l’industria aerospaziale”.

Pope ricopre il ruolo di chief operating officer of Boeing dal gennaio di quest’anno. In precedenza, è stata chief executive officer of Boeing Global Services, dove era responsabile della guida degli aerospace services dell’azienda per commercial, government and aviation industry customers in tutto il mondo. In precedenza, è stata chief financial officer of Boeing Commercial Airplanes e ha ricoperto incarichi in tutte le business unit Boeing. Inizia immediatamente il suo ruolo di President and CEO of Commercial Airplanes.

In un messaggio ai dipendenti, il Boeing President and CEO Dave Calhoun ha affermato: “Come tutti sapete, l’incidente del volo Alaska Airlines 1282 è stato un momento di svolta per Boeing. Dobbiamo continuare a rispondere a questo incidente con umiltà e totale trasparenza. Dobbiamo anche inculcare un impegno totale per la sicurezza e la qualità a tutti i livelli della nostra azienda.

Gli occhi del mondo sono puntati su di noi e so che supereremo questo momento come un’azienda migliore, basandoci su tutto ciò che abbiamo accumulato, lavorando insieme per ricostruire Boeing negli ultimi anni.

Voglio ringraziare ognuno di voi per come avete affrontato questa sfida e per il lavoro ora in corso per assicurarci di dimostrare a tutte le parti interessate che la futura Boeing sarà tutto ciò che dovrebbero aspettarsi che sia. Abbiamo lavorato insieme negli ultimi cinque anni per affrontare alcune delle sfide più significative che la nostra azienda e il nostro settore abbiano mai affrontato nei nostri 108 anni di storia. Sono fiducioso che il modo in cui abbiamo affrontato queste sfide e il modo in cui stiamo rispondendo a questo momento specifico sta stabilendo standard per le future generazioni di dipendenti e sarà intessuto nel modo in cui operiamo per i decenni a venire.

L’oggetto della mia lettera di oggi è il futuro della nostra azienda. Sto valutando da tempo, in discussione con il nostro board, il momento giusto per una transizione da CEO. Voglio condividere con voi che ho deciso che questo sarà il mio ultimo anno come CEO della nostra grande azienda e ho informato il board di tale decisione.

Inizialmente avevo accettato di assumere il ruolo di CEO di Boeing su richiesta del board, dimettendomi dalla carica di board chair, a causa delle circostanze senza precedenti che la società stava affrontando in quel momento. È stato il più grande privilegio della mia vita ricoprire entrambi i ruoli e sentirò che il viaggio sarà stato adeguatamente completato solo quando avremo finito il lavoro che dobbiamo svolgere. Risolveremo ciò che non funziona e rimetteremo la nostra azienda sulla strada della ripresa e della stabilità.

La mia decisione di dimettermi dalla carica di CEO alla fine di quest’anno è una decisione per la quale il board è stato preparato e comporterà una serie di cambiamenti a livello di gestione e governance per il futuro. Il mio partner di lunga data in tutto ciò che riguarda Boeing, il nostro chair Larry Kellner, ha informato me e il board che non intende candidarsi per la rielezione alla nostra prossima assemblea annuale degli azionisti. Il board ha eletto Steve Mollenkopf come successore di Larry come chair. Steve guiderà il processo di selezione del mio successore come CEO da parte del board”.

“Oltre a questi cambiamenti, Stan Deal, Boeing Commercial Airplanes President and Chief Executive Officer, si ritirerà dalla società e Stephanie Pope guiderà il nostro BCA business, a partire da oggi. Voglio ringraziare Stan per i suoi numerosi contributi e la sua dedizione da quando è entrato nei nostri ranghi 38 anni fa, e per il suo instancabile servizio come leader di BCA durante un periodo insolitamente difficile per la nostra azienda e per il nostro settore.

Voglio anche ringraziare Stephanie per aver assunto questo ruolo fondamentale. Con quasi 30 anni di esperienza in Boeing, Stephanie conosce la nostra azienda dentro e fuori e ha una comprovata esperienza di leadership eccellente, compreso un talento innato nell’ascoltare e rispondere alle nostre persone.

All’inizio di questo periodo di transizione, voglio assicurarvi che resteremo concentrati sul completamento del lavoro che abbiamo svolto insieme per riportare la nostra azienda alla stabilità dopo le straordinarie sfide degli ultimi cinque anni, con sicurezza e qualità in prima linea di tutto ciò che facciamo”, conclude il Boeing President and CEO Dave Calhoun.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)