Il Bombardier Global 7500 stabilisce più di 30 Speed Records

Bombardier ha celebrato nuovi speed records con il Global 7500, portando il totale a più di 30 e oltre. “I record più recenti, tra cui i viaggi da Farnborough a Muharraq e da Phoenix a Parigi, segnano l’ultimo traguardo raggiunto dal business jet Global 7500, leader indiscusso nella ultra-long-range class – il business jet più lussuoso, affidabile e produttivo oggi.

Questi record – in attesa dell’approvazione da parte della FAI, la World Air Sport Federation – si aggiungono ai precedenti speed and distance records già conferiti a questo business jet, incluso un volo di 8.225 miglia nautiche nell’ottobre 2019 da Sydney, Australia a Detroit, Michigan – il volo a più lungo raggio mai realizzato nella business aviation. Il Global 7500 ha inoltre stabilito più di 20 nuovi flight records nell’autunno 2023, comprese le rotte da Singapore ad Anchorage, Alaska e da Montreal a Ginevra”, afferma Bombardier.

“Il Global 7500 è in una classe a sé quando si tratta di performance: un business jet che è stato creato per stabilire e frantumare record”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Con le sue impeccabili caratteristiche di design e i progressi tecnologici, l’aereo Global 7500 offre ai clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno per migliorare le loro operazioni: affidabilità, produttività e stile senza pari”.

“Con una top speed di Mach 0,925 e un range leader del settore di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), l’aereo Global 7500 offre performance eccezionali. La sua Smooth Flex Wing è progettata con un sofisticato slats and flap system che genera una portanza eccezionale in takeoff and approach, massimizzando l’efficienza aerodinamica e aumentando le performance, migliorando al contempo la sicurezza e offrendo un volo più fluido e riposante. Riduce inoltre il consumo di carburante e le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance.

Il Global 7500 è altrettanto impressionante per quanto riguarda il design della cabina. Con i suoi interni straordinari e spaziosi con quattro veri spazi abitativi, una cucina full-size, superbamente attrezzata e una suite dedicata per l’equipaggio, offre ai clienti la migliore esperienza di volo. Altri elementi di design innovativi stabiliscono il punto di riferimento per gli interni di cabina più eccezionali nella business aviation, tra cui il sedile Nuage brevettato di Bombardier, che presenta la prima zero-gravity position del settore. In breve, l’aereo è la casa per eccellenza nel cielo, uno strumento aziendale affidabile e produttivo con le sue funzionalità Internet ultraveloci e cabine dal design impeccabile”, prosegue Bombardier.

“Bombardier è inoltre lieta di condividere che le caratteristiche dell’aereo Global 7500 saranno ulteriormente migliorate con l’introduzione dell’aereo Global 8000, annunciato nel 2022. L’ammiraglia di una nuova era di Bombardier vanterà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e un’imbattibile top speed di Mach 0,94, che lo rendono l’ultimate all-in-one business aircraft. Il Global 8000 dispone anche della cabina più salubre del settore, con Pur Air di Bombardier e l’advanced HEPA filter technology per una cabin air più pulita e il ricambio più rapido di aria fresca. Presenta inoltre la cabin altitude più bassa di 2.900 piedi quando si vola a 41.000 piedi, inferiore a qualsiasi business jet odierno.

Lo sviluppo del Global 8000 di Bombardier è in corso e il programma sta procedendo secondo i piani. Inoltre, per gli attuali operatori del Global 7500, i performance enhancements del Global 8000 saranno retrofittabili quando l’aereo entrerà in servizio, attualmente previsto per il 2025, rendendolo un investimento a prova di futuro e l’ammiraglia per oggi e domani

Il Global 7500 flight record da Farnborough a Muharraq è stato stabilito dalla charter company Catreus. Il Global 7500 record da Phoenix a Parigi è stato stabilito dalla charter firm Phenix Jet Cayman. Questi notevoli risultati confermano ulteriormente le comprovate qualità di questo velivolo, che ha completamente trasformato la business aviation con il suo design raffinato, performance insuperabili e eccezionali progressi tecnologici.

La Global 7500 business jet fleet ha superato le 100.000 flying hours e ha riportato più di 165 consegne”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)