easyJet e UNICEF lanciano la campagna “Every Child Can Fly”

easyJet e la principale organizzazione mondiale per l’infanzia UNICEF hanno annunciato oggi una partnership per sostenere l’obiettivo dell’associazione di garantire l’iscrizione a scuola a tutti i bambini e le bambine delle scuole primarie e secondarie inferiori entro il 2030.

La campagna “Every Child Can Fly” di easyJet e UNICEF raccoglierà fondi necessari per cambiare la vita di milioni di bambini, contribuendo anche all’obiettivo di UNICEF di fornire l’accesso all’apprendimento a 114 milioni di bambini e all’istruzione digitale a 148,6 milioni di bambini in tutto il mondo.

Una raccolta fondi a bordo degli aerei easyJet è stata avviata in vista dell’intenso periodo festivo che vedrà la compagnia aerea trasportare oltre cinque milioni di passeggeri in tutto il network. I clienti easyJet che viaggeranno su un totale di circa 40.000 voli durante le festività pasquali avranno infatti l’opportunità di fare una donazione per la campagna “Every Child Can Fly” e sostenere così il lavoro di UNICEF nel campo dell’istruzione.

Nel 2022, il 70% dei bambini di 10 anni nei Paesi a basso e medio reddito è stato ritenuto non in grado di leggere e comprendere un testo semplice. Questo dato è peggiorato del 13% dopo la chiusura delle scuole a causa della pandemia COVID-19.

La roadmap di UNICEF per promuovere l’istruzione mira quindi ad affrontare l’attuale crisi globale dell’apprendimento, contribuendo a garantire a tutti i bambini il diritto a un’istruzione di qualità, anche durante le emergenze. La nuova campagna “Every Child Can Fly” (Tutti i bambini possono volare) si impegnerà a raccogliere fondi nei prossimi anni per sostenere il progetto di UNICEF di raggiungere il diritto universale all’apprendimento per tutti i bambini entro il 2030.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la nostra nuova partnership con UNICEF ‘Every Child Can Fly’, che sosterrà la realizzazione di programmi significativi per aiutare i bambini a plasmare il loro futuro, insieme al lavoro cruciale di UNICEF per proteggere i bambini in tempi di emergenza.

È un privilegio per noi sostenere UNICEF da oltre un decennio: periodo durante il quale i nostri clienti e il nostro equipaggio hanno raccolto circa 19 milioni di euro a bordo dei nostri voli. Vorrei ringraziare tutti i clienti che faranno una donazione in occasione della Pasqua per la loro bontà e generosità nel contribuire a fare una vera differenza nella vita di milioni di bambini in tutto il mondo”.

Jon Sparkes, direttore generale UNICEF UK, ha dichiarato: “I bambini di tutto il mondo sono colpiti da una crescente crisi dell’apprendimento. Solo il 30% dei bambini di 10 anni nei Paesi a basso e medio reddito è in grado di leggere una semplice frase. Oggi più che mai è necessario proteggere i bambini e il loro futuro.

Grazie a partner come easyJet, UNICEF lavora 24 ore su 24 per sostenere i bambini e costruire programmi innovativi che diano ai bambini più vulnerabili la possibilità di imparare. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare l’incredibile team di easyJet per aver scelto di continuare a stare al fianco dei bambini, anche in questa nuova fase della nostra partnership. Con un migliore accesso all’istruzione, ogni bambino può volare”.

Dal 2012, i clienti e gli equipaggi easyJet hanno raccolto circa 19 milioni di euro a favore degli appelli di UNICEF, contribuendo a proteggere milioni di bambini in tutto il mondo dalle malattie e a tenerli al sicuro durante le emergenze. Tra questi, lo scorso anno, oltre 400.000 euro sono stati raccolti per i bambini e le loro famiglie colpiti dai terremoti in Turchia e Siria, fornendo fondi vitali per il lavoro di UNICEF nella regione. Inoltre, un record di 700.000 euro è stato raccolto in un solo mese per l’appello di UNICEF in Ucraina.

Il contributo dei clienti di easyJet ha già aiutato UNICEF a raggiungere più di 169 milioni di bambini per aiutarli a sviluppare competenze adeguate e costruire il loro futuro. Dal 2018, una raccolta fondi di oltre 3 milioni di euro da parte dei clienti e degli equipaggi easyJet ha contribuito al lavoro di UNICEF per fornire a ogni bambino l’opportunità di accedere all’istruzione. Ciò include la fornitura di materiale didattico, come libri di testo e kit per le lezioni, a più di 137 milioni di bambini, in modo che possano continuare a imparare, anche durante un conflitto.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)