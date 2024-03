Il Consiglio di Amministrazione di SEA ha approvato il progetto di bilancio e la dichiarazione non finanziaria 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (SEA), riunitosi in data 26 marzo 2024, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di SEA, i risultati consolidati del Gruppo SEA e la Dichiarazione Non Finanziaria consolidata dell’esercizio 2023.

“L’esercizio 2023 è stato caratterizzato da un ritorno del traffico passeggeri degli aeroporti milanesi ai livelli del 2019 (35,3 milioni in entrambi gli anni), ultimo esercizio non penalizzato dagli effetti della pandemia e da un EBITDA consolidato pari a 335,3 milioni di euro. Questo risultato include 41,4 milioni di euro di poste non ricorrenti, al netto di tali valori è pari a 293,9 milioni di euro e risulta il più alto mai conseguito nella storia di SEA ed è superiore di 23 milioni rispetto a quello registrato nel 2019. Le migliori performance sono il risultato delle azioni intraprese dall’azienda con particolare riferimento allo sviluppo dei ricavi non aeronautici e all’efficientamento della base costi.

Il numero di passeggeri nel 2023 (35,3 milioni) è aumentato del 22% rispetto all’esercizio 2022. Gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate hanno gestito rispettivamente 25,9 milioni di passeggeri e 9,4 milioni di passeggeri (entrambi in crescita del 22%). La merce trasportata è stata pari a 667 mila tonnellate, in flessione del 7% rispetto al 2022 (+21% rispetto al 2019). Milano Malpensa, da sola, ha movimentato il 65% delle merci a livello nazionale. Dalla Cargo City di Malpensa è transitato l’11,6% in valore di tutte le esportazioni nazionali dirette al di fuori dell’UE.

Sempre nel 2023, l’azienda ha registrato delle performance particolarmente positive in termini di qualità del servizio. L’indice ASQ (Airport Service Quality) Overall Satisfaction di ACI Europe ha raggiunto a Linate il punteggio 4,16 (4,08 nel 2022) e 4,01 a Malpensa (3,93 nel 2022); entrambi gli aeroporti sono risultati nel ranking dei migliori aeroporti in Europa per ACI World, conseguendo l’Airport Service Quality Award 2023.

Nel 2023 l’impronta carbonica diretta del sistema aeroportuale milanese si è ridotta del 37,4% rispetto all’anno precedente, beneficiando dell’approvvigionamento di quote di energia da fonti green”, afferma SEA.

“Nell’esercizio 2023, i ricavi della gestione, pari a 762,7 milioni di euro, hanno evidenziato un aumento del 3,8% rispetto all’esercizio precedente che comprendeva contributi pubblici da Stato e Regione Lombardia per complessivi 144,1 milioni di euro, a parziale compensazione delle perdite economiche ascrivibili alla pandemia. I risultati dell’esercizio 2023 includono invece l’impatto positivo della sentenza relativa ai diritti aeroportuali per complessivi 50,6 milioni di euro. Al netto di tali contributi, i ricavi del 2023 sono stati pari a 723,8 milioni di euro, in crescita di 133 milioni di euro rispetto all’esercizio 2022.

I costi di gestione sono stati pari a 429,6 milioni di euro, in diminuzione di 16,8 milioni di euro rispetto al precedente esercizio. Si precisa che entrambi gli esercizi sono stati caratterizzati da costi di natura non ricorrente. Al netto di tali poste, i costi sono stati superiori di circa 6 milioni di euro. Tale incremento è attribuibile al venir meno degli ammortizzatori sociali in vigore nel 2022 e alla previsione di incremento della base retributiva per effetto del prossimo rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, ai costi legati al maggior traffico gestito, parzialmente compensati dai minori costi energetici e dagli effetti economici dei pensionamenti anticipati.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è positivo per 335,3 milioni di euro in aumento di 45 milioni di euro rispetto al precedente esercizio.

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a 206,2 milioni di euro (199,5 milioni di euro nell’esercizio 2022).

Il Risultato Netto di Gruppo è pari a 156,2 milioni di euro (182,5 milioni di euro nell’esercizio 2022).

Gli investimenti realizzati nel 2023 ammontano a 114,2 milioni di euro (76,8 milioni di euro nel 2022): si segnala in particolare la riqualificazione del Terminal 2 di Milano Malpensa che è stato riaperto il 31 maggio 2023.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 282,3 milioni di euro e registra una riduzione di 105,8 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2022 (388,2 milioni di euro). Il miglioramento dei valori di indebitamento finanziario netto è legato oltre alla favorevole dinamica dei flussi di cassa della gestione corrente anche all’incasso di 50,6 milioni di euro relativi alla sentenza sui diritti (di cui sopra).

La capogruppo SEA ha chiuso l’esercizio 2023 con ricavi di gestione pari a 754,9 milioni di euro (728,6 milioni di euro nel 2022) mentre l’EBITDA è pari a 322,9 milioni di euro (280,5 milioni di euro nel 2022) e il risultato netto della Società registra un utile di 153 milioni di euro”, prosegue SEA.

“Il Consiglio di Amministrazione di SEA ha approvato la Dichiarazione Non Finanziaria 2023.

Malpensa e Linate già nel 2021 hanno conseguito il livello 4+ di certificazione dell’Airport Carbon Accreditation (ACA), il programma di riduzione volontaria delle emissioni di CO2 promosso da ACI Europe. In occasione dell’Assemblea Generale di ACI Europe del 2023 SEA ha sottoscritto, insieme ad un ristretto gruppo di aeroporti europei, un impegno a conseguire l’obiettivo “Net zero” entro il 2030, anticipando l’obiettivo del “Net zero” del 2050.

Nel 2023 SEA ha implementato un programma di sostegno economico per l’impiego di Sustainable Aviation Fuel (SAF) presso gli aeroporti di Malpensa e Linate.

Lo scorso 8 giugno è stato rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il decreto di compatibilità ambientale del Masterplan di Malpensa al 2035.

SEA anche per il 2023 ha rinnovato l’adesione al programma ACI ASQ che, consente di confrontarsi con i più importanti aeroporti mondiali ed in particolare in Europa e in Italia. L’indice ASQ Overall Satisfaction ha raggiunto a Linate il punteggio 4,16 (4,08 nel 2022) e 4,01 a Malpensa (3,93 nel 2022).

Malpensa è inoltre miglior aeroporto italiano – in termini di qualità della connettività aerea – ed unico facente parte della top 10 nel ranking continentale, se si fa riferimento alla quota di PIL europeo raggiungibile in tempi contenuti. Lo scalo si colloca all’8° posto della classifica europea, con l’80,3% (vs. 76,7% dell’anno precedente) del PIL europeo raggiungibile entro le 2 ore di viaggio.

L’impatto socio-economico degli aeroporti milanesi, nel 2023 si è confermato molto rilevante per tutto il sistema produttivo del Nord-Italia. Le ricadute complessive, in termini di valore economico generate dal sistema aeroportuale milanese, sono quantificabili in circa 47,5 miliardi di euro, cui ha corrisposto l’attivazione di poco meno di 285 mila posizioni lavorative.

Il Consiglio di Amministrazione di SEA ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria della Società in data 29 aprile 2024, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2024″, conclude SEA.

