Il Tecnam P2012 STOL riceve la EASA Certification

Tecnam ha annunciato oggi che l’European Aviation Safety Agency (EASA) ha assegnato la full type certification al P2012 Traveller nella sua STOL variant.

“Il velivolo P2012 STOL, specificatamente progettato per Short Take Off and Landing operations, è realizzato su misura per operare da aeroporti caratterizzati da piste estremamente corte e vincoli operativi impegnativi.

L’ampia campagna di certificazione durata 18 mesi ha assicurato Takeoff and Landing performance notevoli, pur mantenendo una 99% commonality delle parti con gli aerei standard della serie P2012 Traveller, nel tentativo di migliorare la P2012 STOL supportability e di fornire una “fleet” option.

Rispondendo alle esigenze di un mercato di nicchia che è stato sottosviluppato e non supportato per decenni, con il P2012 STOL Tecnam fornisce ancora una volta una soluzione per gli operatori che cercano un aereo moderno, spazioso, confortevole, sicuro ma elegante con eccezionali capacità STOL per il loro business.

Con il production aircraft nel final stage della assembly line, il P2012 STOL è pronto per le prime consegne ai clienti, colmando una lacuna scoperta dell’aviazione commerciale”, afferma Tecnam.

“Il P2012 STOL è l’unico twin-piston aircraft con Short Take-Off and Landing capabilities conforme agli ultimi certification amendments. Offre un maximum gross weight di 3.680 kg / 8.113 lb con un useful load di 1.284 kg / 2.831 lb, pur mantenendo un design moderno, una cabina ampia e confortevole e 11 posti.

E’ presente un finestrino dedicato per ciascuno dei 9 passeggeri individuali, con i migliori comfort per i passeggeri come porte USB, aria condizionata in cabina, prese individuali di aria fresca e calda, luce di lettura dedicata, tasche sul sedile, portabicchieri e supporti per telefoni cellulari.

Il design degli interni e la superba vista garantita dalla “high wing” configuration forniscono una “best-in-class” experience per i voli verso typical remote STOL destinations.

La multi mission capability dell’aeromobile consente di cambiare la STOL configuration da passengers transportation a Cargo, Combi o Air Ambulance in pochi minuti, servendo le comunità in tutto il mondo”, prosegue Tecnam.

“Il compimento della missione e il miglioramento della sicurezza del volo passano attraverso un cockpit moderno con la tecnologia più recente, incluso lo standard state-of-the-art G1000 NXi avionic system, GFC700 specifically tuned autopilot, ADS-B IN/OUT. Un active and connected flight deck (Bluetooth, flight stream, Iridium) e un toolbox di moderni aiuti (Wx radar, storm scope, inset map, Synthetic Vision™) vengono forniti per ridurre il carico di lavoro e l’affaticamento, aumentando al tempo stesso la sicurezza e l’efficacia della missione.

Il P2012 STOL, sviluppato dall’innovativo Tecnam Research and Development team, è disponibile nelle passenger and multi-mission configurations (combi, cargo, air ambulance). Completamente intercambiabile, l’11-seat, twin-engine, fixed gear, unpressurized Tecnam può essere convertito rapidamente e facilmente da un 9-passenger carrier in uno special-purpose aircraft e viceversa”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)