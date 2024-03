Biman Bangladesh Airlines inaugura il volo diretto Roma Fiumicino – Dhaka

Si è svolta ieri mattina la Cerimonia inaugurale con il taglio del nastro della compagnia aerea Biman Bangladesh Airlines del volo Roma Fiumicino – Dhaka all’aeroporto di Roma Fiumicino.

Presenti alla cerimonia: Ivan Bassato, Chief Aviation Officer ADR, Shafiul Azim, Managing Director & CEO of Biman, Md. Mokammel Hossain, Secretary, Ministry of Civil Aviation, Md. Monirul Islam, Ambassador of Bangladesh in Italy, Mostafa Kamal Uddin, Chairman, Biman Board of Directors, Sajjadul Hassan, Chairman, Parliamentary Standing Committee e Francesco Veneziano, Vice President Commercial di Distal GSA Italia.

Shafiul Azim, Managing Director & CEO of Biman dichiara: “Non si tratta solo di un nuovo volo; stiamo aprendo una porta che collega non solo due città ma anche milioni di cuori e sogni. La nuova rotta Dhaka- Roma-Dhaka svolgerà un ruolo fondamentale per favorire le relazioni tra le due nazioni amiche. Questi voli faciliteranno l’espansione degli scambi commerciali, culturali ed istituzionali tra i due paesi oltre ad aumentare la cooperazione scientifica e tecnologica”.

“Dopo nove anni di assenza dei voli BIMAN Bangladesh Airlines a Roma, dal 27 marzo 2024 tornano i voli tre volte la settimana diretti da Roma FCO per Dhaka. Come GSA del vettore da oltre 40 anni celebriamo questo felice avvenimento insieme alla Comunità del Bangladesh in Italia che sta rispondendo benissimo e con grande entusiasmo”, afferma Francesco Veneziano, Vice President Commercial di Distal GSA Italia. “Il primo volo sarà completamente pieno e anche i successivi si stanno riempiendo velocemente. Siamo pertanto certi che questa operazione sarà di sicuro successo”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Biman Bangladesh Airlines e al suo nuovo volo per Dhaka, l’unico che colleghi l’Unione Europea con il Paese del sud-est asiatico”, dichiara Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di ADR. “La nuova rotta rappresenterà un fattore di stimolo per le relazioni tra i due Paesi, in grado di sostenere gli scambi culturali, commerciali e diplomatici, facilitando l’opportunità per l’ampia comunità bengalese in Italia di ricongiungersi con amici e parenti. Come Aeroporti di Roma siamo orgogliosi di offrire la migliore esperienza di viaggio ai passeggeri grazie al nostro aeroporto 5 Stelle Skytrax”.

(Ufficio Stampa ADR – Biman Bangladesh Airlines)