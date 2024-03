News Brevi – 27.03.2024

IL REPARTO SPERIMENTALE DI VOLO DONA UN SORRISO “AZZURRO” ALL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU’ DI ROMA – Con l’approssimarsi della Santa Pasqua, nella mattinata di giovedì 21 marzo, una delegazione del Reparto Sperimentale di Volo (RSV), uno dei Reparti dipendenti dalla Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare, si è recata in visita presso la sede del Gianicolo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per portare un sorriso “Azzurro” ai piccoli pazienti ricoverati. La delegazione, formata dal Comandante del RSV, Colonnello Pilota Morgan Lovisa, quattro Ufficiali di cui due piloti e due ingegneri e quattro Sottufficiali specialisti, è stata accolta dalla Dottoressa Lucia Celesti, Responsabile dell’Unità Operativa “Accoglienza e Servizi per la Famiglia” e da Suor Luisa, appartenente alla comunità delle Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, alla quale il Comandante del RSV ha consegnato un assegno simbolico recante la cifra ricavata dalle donazioni del personale del Reparto e destinata al Progetto “Mamme in difficoltà”. Suor Luisa ha sentitamente ringraziato il Comandante e tutto il personale del RSV per il gesto, aggiungendo che la somma verrà impiegata per sostenere le spese di vitto e alloggio delle famiglie dei pazienti in lunga degenza provenienti da tutta Italia e dall’estero. Una parte della rappresentanza del RSV ha poi visitato il Reparto di Cardiologia, dove i piccoli pazienti, di varie fasce d’età, hanno rivolto domande e scattato foto, soddisfacendo la loro curiosità e distraendosi dalla routine ospedaliera. Questi hanno ricevuto dalle mani dei militari del RSV doni sotto forma di gadget dell’Aeronautica Militare, restituendo dolci sorrisi. Infine, presso la ludoteca dell’Ospedale, la delegazione ha donato giochi di società, puzzle, album e matite colorate per ampliare la possibilità ai bambini di trascorrere più tempo in maniera creativa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AEROPORTO MILANO BERGAMO: L’AREA SOSTA BREVE P1 EST A TARIFFA RIDOTTA E GRATIS I PRIMI 20 MINUTI – In concomitanza con le partenze nei giorni delle festività pasquali, al fine di agevolare e rendere più comodamente fruibile la Sosta Breve ai veicoli privati, l’aeroporto di Milano Bergamo mette a disposizione dei propri passeggeri e loro accompagnatori l’area parcheggio P1 Est, fruibile a condizioni economiche ancora più vantaggiose. Il P1 Est, situato a 100 metri dall’ingresso dell’area partenze dell’aerostazione, raggiungibile attraverso un percorso pedonale protetto, offre la possibilità di sostare gratuitamente per i primi 20 minuti ed è regolata da tariffa oraria di euro 2,50. Il P1 Est, chiaramente indicato dalla segnaletica verticale, è facilmente accessibile e rappresenta la valida soluzione alternativa per evitare tempi di attesa all’ingresso del P1 nei momenti di maggiore afflusso. In relazione alla presenza di cantieri, volti alla realizzazione di opere indispensabili che permetteranno di offrire livelli di servizi più elevati sia per quanto riguarda l’area check-in che i controlli di sicurezza, SACBO, società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo, invita i passeggeri in partenza a raggiungere l’aerostazione con congruo anticipo per espletare in tempo utile le eventuali operazioni di check-in e consegna del bagaglio da stiva, i controlli di sicurezza e le procedure di imbarco. Si consiglia di presentarsi all’interno dell’aerostazione almeno 2 ore prima dell’orario di partenza del volo, anche se già anche in possesso di check-in online.

WIZZ AIR PROMUOVE LA DIVERSITÀ DI GENERE CON LA PRIMA EDIZIONE DI ‘WOMEN ON AIR’ – Wizz Air annuncia la prima edizione “Women on Air”, un pionieristico forum per i dipendenti di WIZZ tenutosi ieri. Questa iniziativa è la testimonianza dell’impegno della compagnia aerea nei confronti della diversità di genere e dell’empowerment femminile nell’industria dell’aviazione, settore tradizionalmente dominato dagli uomini. Il primo forum “Women on Air” di Wizz Air, unico nel suo genere, ha riunito 140 partecipanti a Budapest e ha presentato un gruppo di donne leader in varie posizioni, dalle comandanti degli aerei ai primi ufficiali, fino ai dirigenti senior della compagnia aerea, società di leasing e produzione di aeromobili, rappresentanti delle autorità del settore e diplomatici. Queste pioniere hanno condiviso i loro percorsi personali e punti di vista sulla diversità e l’inclusione, discusso di leadership, equilibrio tra vita lavorativa e privata, costruzione della fiducia e superamento delle sfide sia nella cabina di pilotaggio che nell’ambiente aziendale. Il forum “Women on Air” si allinea agli sforzi più ampi di Wizz Air per coltivare la diversità e l’inclusione all’interno dell’organizzazione e nell’industria dell’aviazione. La compagnia aerea sta lavorando attivamente per aumentare la presenza delle donne in tutte le funzioni del comparto, con il 65% di assistenti di volo femminili e il 5% di piloti femminili nella sua rete. Allo stesso tempo, Wizz Air mira a raggiungere il 7% di equipaggi di volo femminili, supportato dal programma “She Can Fly” della sua Pilot Academy, creando un percorso per la crescita professionale per il successo delle pilote.

EMIRATES CELEBRA LA PASQUA A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates celebra la prossima Pasqua cattolica di fine marzo e la Pasqua ortodossa a maggio, attraverso dei menù speciali a bordo e nelle sue lounge. L’agnello e una serie di dolci al cioccolato saranno protagonisti nelle lounge, mentre a bordo saranno serviti focacce e pane pasquale. In aggiunta, i bambini che voleranno con la compagnia saranno omaggiati con dolci sorprese e potranno godere di tutti i più recenti film per famiglie disponibili su ice. “Dal 29 al 31 marzo, i clienti Emirates che volano in ogni classe verso Australia, Stati Uniti, Canada, Europa, Regno Unito, Brasile, Filippine, Sudafrica, Mauritius e Ghana, potranno godere di una ricca selezione di delizie pasquali a bordo. Ai clienti dell’Economy Class verrà offerto il tradizionale dolce pasquale del Regno Unito, ovvero un hot cross bun, o un pane pasquale in aggiunta al pasto previsto, oppure un delizioso dessert pasquale a base di torta di carote con una golosa salsa très leches. Ai clienti delle classi First, Business e Premium Economy verrà servita anche una torta al cioccolato guarnita con ganache cremosa e ribes rosso, o una cheesecake alla fragola guarnita da un elegante mini-uovo di Pasqua. I bambini di tutte le classi riceveranno un coloratissimo biscotto “Happy Easter” a forma di uovo di Pasqua. Nella Lounge di bordo dell’A380, i clienti potranno gustare la tradizionale torta di Pasqua con marzapane. Dal 5 al 7 maggio, sulle rotte da Dubai verso Russia, Cipro e Grecia, i clienti di First Class e Business Class potranno gustare il tradizionale agnello in crosta di erbe per Pasqua, servito con patate arrosto croccanti, carote novelle e salsa tzatziki, corredati dalla torta di Pasqua, nota anche come pane Kulich”, afferma Emirates. “In tutta la rete globale di Emirates, tra il 29 marzo e il 1° aprile, i clienti potranno gustare i classici piatti pasquali nella maggior parte delle lounge. Nelle lounge di First Class di Dubai, i clienti potranno gustare tenere costolette di agnello, patate al forno e verdure. Nella lounge di Business Class, invece, sarà possibile godere di un ricco stufato di agnello con patate, carote e frutta secca. Entrambe le lounge offriranno un assortimento di biscotti a tema pasquale e un’abbondanza di cioccolato pasquale. I passeggeri Emirates che volano in occasione della Pasqua possono accedere a una libreria di intrattenimento di livello mondiale con più di 6.500 canali, tra cui fino a 2.000 film e molti film vincitori del Premio Oscar 2024 come Oppenheimer, Zone of Interest, American Fiction e Anatomy of a Fall. Nel mese di aprile sono in programma numerose nuove uscite cinematografiche adatte alle famiglie, tra cui Wish, Migration, Wonka e Trolls Band Together, che i bambini potranno godersi durante i loro viaggi in occasione della Pasqua”, conclude Emirates.

COMANDO LOGISTICO: CAMBIO AL VERTICE DELLA 3° DIVISIONE – Mercoledì 20 marzo, presso il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati, ha avuto luogo la cerimonia di passaggio di consegne al vertice della 3ª Divisione del Comando Logistico tra il Generale di Divisione Vincenzo Falzarano, Comandante uscente, e il Generale di Brigata Sandro Sanasi, Comandante subentrante. La cerimonia, presieduta dal Comandante Logistico, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, si è svolta alla presenza della Bandiera d’Istituto della 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo, con lo schieramento del personale della 3ª Divisione e degli Enti dipendenti e la partecipazione di Autorità militari e Rappresentanti di Società e Partners industriali. La 3ª Divisione del Comando Logistico assicura i servizi di Supporto Operativo, Tecnico e Logistico nei settori di esercizio e di manutenzione dei sistemi della Difesa Aerea, dell’Assistenza al Volo, delle Telecomunicazioni e della Meteorologia. Sovraintende, inoltre, alle attività di esercizio e di manutenzione dei sistemi automatizzati, curando l’addestramento del personale tecnico. Negli ultimi anni sta assumendo sempre più una connotazione operativa la gestione del settore della Cyber Defence al domino Aerospaziale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA VINCE IL 2024 APEX BEST IN ENTERTAINMENT AWARD IN NORTH AMERICA – Air Canada ha ottenuto il 2024 APEX Best in Entertainment Award in North America per la sua offerta di intrattenimento in volo (IFE), ieri sera agli APEX Awards di Lisbona. Questa è la prima volta che la compagnia aerea vince questo premio APEX, che si basa sulle valutazioni ricevute dall’organizzazione da migliaia di passeggeri che hanno volato con Air Canada. “Sono estremamente orgoglioso del riconoscimento come APEX Best in Entertainment Award 2024 in North America, che riflette l’impareggiabile offerta di intrattenimento a bordo. Con migliaia di ore di film, programmi TV e podcast audio disponibili, i nostri clienti chiaramente apprezzano l’ampia varietà di opzioni durante i loro voli. Ringrazio i nostri clienti per la loro fedeltà. Stiamo continuando ad aggiungere contenuti alle nostre offerte IFE on-demand e live, quindi rimanete sintonizzati perché presto verranno lanciati prodotti più interessanti”, ha affermato John Moody, Managing Director, Onboard Product at Air Canada. L’ampia e gratuita programmazione di intrattenimento a bordo di Air Canada comprende oltre 1.400 ore di film, 1.900 ore di programmi televisivi e più di 600 ore di musica e podcast, nonché una selezione di stazioni televisive in diretta. Il sistema prevede collaborazioni con Apple TV+, Audible, Disney+, Hayu e altri, offrendo ore di film, episodi TV, canali specializzati, album musicali, altri contenuti video e audio e giochi in più lingue dall’imbarco all’atterraggio. Su tre degli Airbus A321 recentemente rinnovati della compagnia aerea, i passeggeri hanno la possibilità di visualizzare le telecamere esterne tramite gli schermi IFE, mostrando il loro volo da una prospettiva diversa, grazie alle telecamere montate sull’aereo. Questa caratteristica è la prima al mondo per un narrow-body aircraft. Si prevede che tutti i 15 aeromobili della flotta Airbus A321 avranno telecamere esterne installate entro la fine del 2025.

QANTAS E JETSTAR SI PREPARANO PER IL PERIODO PASQUALE – Qantas e Jetstar si stanno preparando affinché quasi quattro milioni di clienti possano viaggiare attraverso la loro rete domestica e internazionale su quasi 36.000 voli durante Pasqua e il successivo periodo di vacanze scolastiche. Si prevede che oltre 670.000 clienti viaggeranno solo durante il lungo fine settimana di Pasqua, con un aumento di quasi il 10% rispetto alle vacanze di Pasqua del 2023. Il Giovedì di Pasqua è il giorno più trafficato, con oltre 150.000 clienti che viaggiano in tutto il Gruppo. Destinazioni popolari per i vacanzieri includono Auckland, Singapore, Bali e Tokyo, nonché Gold Coast, Hobart e Cairns. Durante le festività verranno messe in atto una serie di misure aggiuntive in tutto Qantas Group, tra cui fino a 15 aerei Qantas e Jetstar in standby come “riserve operative”, fornendo ulteriore buffer in caso di interruzioni, ed un aumento del personale di riserva e aggiuntivo schierato nei punti più trafficati. Qantas Engineering ha istituito team di manutenzione dedicati per aumentare l’attività di manutenzione sui suoi aeromobili. Tra venerdì 29 marzo e lunedì 1 aprile, i clienti che viaggiano sulla rete Qantas possono aspettarsi una serie di sorprese pasquali durante la loro esperienza in aeroporto, a bordo e nelle lounge.

DELTA CELEBRA 90 ANNI DI SERVIZIO A MONTREAL – Delta informa: “Delta Air Lines celebra il suo 90° anniversario di servizio a Montréal, un momento per celebrare non solo decenni di storia dell’aviazione ma anche la vibrante metropoli del Quebec, una città ricca di cultura, storia e spirito di esplorazione. Delta continua ad affermarsi come compagnia aerea premium leader a livello mondiale, offrendo oltre 13 voli diretti per Montréal dalle principali destinazioni degli Stati Uniti: Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, New York-LaGuardia e New York-JFK. Inoltre, i clienti in Sud America possono anche usufruire di collegamenti unici e senza interruzioni per Montréal via JFK e ATL, rendendo il viaggio più comodo e accessibile”. “Il servizio di Delta verso il Canada risale alla metà degli anni ’30, collegando con orgoglio gli Stati Uniti e il Canada attraverso gateway vitali, promuovendo legami economici e culturali tra le nostre nazioni”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s Senior Vice President of Network Planning. “Mentre continuiamo a crescere e a innovare, restiamo impegnati a rafforzare questo rapporto speciale e a creare nuove opportunità per le generazioni a venire”. “Delta ha celebrato l’occasione al Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) con una festa per dipendenti e funzionari locali. Nel 2019, i voli Delta per Montréal sono stati operati principalmente da regional jets. Oggi si è verificato un cambiamento significativo nell’operatività di tutti i mainline aircraft, con un conseguente aumento di oltre il 30% dei posti per partenza rispetto al 2019. Servire i clienti con aeromobili Airbus A319 su rotte chiave come Montréal-Atlanta e Montréal-Minneapolis-St. Paul, con MSP che funge da destinazione stagionale, ha portato avanti la missione di Delta di connettere i clienti con il mondo. Con Delta, i viaggiatori possono accedere senza problemi a quasi 300 destinazioni in tutto il mondo, collegando la città a centri commerciali internazionali e hotspot culturali”, conclude Delta.

LEONARDO: SOLVERS WANTED, AL VIA LE CHALLENGE DEL NUOVO FORMAT LOOKING4PARTNERS – Nell’ambito di Solvers Wanted, la piattaforma di scouting di Leonardo attiva dal 2021, il format Looking4Partners si pone l’obiettivo di preselezionare i soggetti innovativi che accompagneranno l’azienda, in qualità di partner tecnologici, in attività di ricerca e sviluppo su progetti finanziati nazionali ed europei. “Favorire la ricerca di soluzioni innovative e sostenere il progresso tecnologico del Gruppo: questi gli obiettivi di Solvers Wanted, la piattaforma di scouting tecnologico di Leonardo. Rivolta principalmente a Università, Spin-Off, Start Up, Piccole e Medie Imprese e Centri di Ricerca, si propone di stimolare il processo di innovazione attraverso specifiche iniziative ed eventi all’insegna della strategia di Demand Driven Innovation. Il progetto rappresenta un ponte che collega il mondo della ricerca, dove nascono le idee, a quello dell’industria, che le trasforma in prodotti e servizi. Attualmente la piattaforma ospita quattro tipologie di challenge, caratterizzate da obiettivi mirati. Con l’obiettivo di proporre nuove sfide dall’alto potenziale innovativo, quest’anno Solvers Wanted introduce il quinto format Looking4Partners, che mira a individuare e testare soggetti innovativi candidati a diventare partner tecnologici di Leonardo in progetti finanziati nazionali ed europei. L’iniziativa prevede due challenge, incentrate su “Integrazione multi-sensore per la navigazione autonoma dei droni in ambienti ostili” e “Analisi di immagini satellitari multi-sensore”. A queste si aggiunge una sfida “tecnologica”, in abbinamento con i Leonardo Labs, sul tema dell’Autonomous Drone Flight Technology. Oltre ad aggiudicarsi un contratto diretto di collaborazione, i vincitori delle Challenge Solvers Wanted riceveranno il logo “Leonardo Team for Innovation” dedicato al network degli innovatori esterni che, insieme a Leonardo, contribuiranno a costruire l’innovazione del futuro”, afferma Leonardo.

BRUSSELS AIRLINES RAGGIUNGE ACCORDO CON COCKPIT & CABIN UNIONS RIGUARDO I REWARD PACKAGE – Brussels Airlines annuncia che è stato raggiunto un accordo con i cockpit unions sul loro reward package. I dettagli verranno comunicati alla Cockpit community nei prossimi giorni. L’accordo tiene conto dell’attuale realtà finanziaria e si concentra principalmente sul miglioramento della retribuzione lorda. “Durante la crisi dovuta al Covid, tutti i dipendenti di Brussels Airlines hanno dovuto fare sacrifici per salvare l’azienda. Ora che Brussels Airlines è tornata alla redditività, è stato negoziato un accordo che aumenterà il potere d’acquisto della cockpit community, tenendo conto della sua attuale realtà finanziaria. Il focus dell’accordo è una griglia salariale lorda rivista in 2 fasi, una fase già quest’anno e un’altra fase nel 2026. Due settimane fa Brussels Airlines è riuscita a raggiungere un accordo con i cabin crew unions sul loro reward package. Brussels Airlines è fiduciosa che la pace sociale possa ritornare nella compagnia, così che la compagnia aerea possa mantenere la sua promessa di essere la compagnia aerea più affidabile, facendo sentire tutti a casa”, afferma Brussels Airlines. “Siamo soddisfatti dell’esito delle intense trattative che abbiamo avuto nelle ultime settimane. Dopo aver raggiunto un accordo per i cabin crew members due settimane fa, siamo molto soddisfatti di averne raggiunto un altro con i cockpit unions. Ringraziamo i sindacati per gli incontri costruttivi. Ora concentriamoci tutti sul raggiungimento di una redditività sostenibile e sulla crescita della nostra compagnia”, afferma Filip Aerts, Head of Flight Operations, Brussels Airlines. “Il 7 marzo Brussels Airlines è stata in grado di annunciare i primi risultati redditizi per l’intero anno dal 2019, dimostrando che la compagnia aerea ha voltato pagina dopo il periodo molto difficile del covid. Una parte sostanziale di questo profitto viene utilizzata per aumentare gli stipendi dei dipendenti, ma Brussels Airlines resta impegnata a fare importanti investimenti per il suo futuro, con nuovi aerei a basso consumo di carburante, crescita della rete e un prodotto all’avanguardia per i suoi passeggeri”, conclude Brussels Airlines.