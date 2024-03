Air France e KLM inaugurano un nuovo Air&Rail Terminal a Brussels Midi Station

Oggi Air France e KLM hanno inaugurato il loro Air&Rail Terminal completamente rinnovato nella capitale belga. La lounge, situata presso la Brussels-Midi/Zuid train station, offre nuovi spazi in un’atmosfera elegante. Questo investimento riflette l’impegno di entrambe le compagnie aeree nell’offrire la migliore esperienza ai passeggeri che si collegano via treno ai rispettivi hub, Paris-Charles de Gaulle airport e Amsterdam Schiphol airport.

Erano presenti il KLM CEO Marjan Rintel, insieme al Permanent Representative of The Netherlands to the EU, Pieter Jan Kleiweg de Zwaan e al French Ambassador in Belgium, Francois Sénémaud. Air France e KLM continuano a investire nella loro offerta Air&Rail tra Belgio, Francia e Paesi Bassi, avendo offerto oltre 4.500.000 posti su 93.000 treni ad alta velocità dall’introduzione del servizio nel marzo 2001.

“Siamo orgogliosi di continuare a investire nel prodotto Air&Rail. Rimaniamo pienamente impegnati a garantire un viaggio agevole ai clienti, rendendo il treno un’alternativa sempre migliore all’aereo sulle rotte a corto raggio in Europa. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per ottimizzare l’offerta Air&Rail per i nostri clienti, che possono connettersi a oltre 300 destinazioni in tutto il mondo tramite Parigi-Charles de Gaulle e l’aeroporto di Amsterdam Schiphol”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

Da oltre 20 anni, Air France e KLM forniscono ai propri clienti da e per il Belgio un servizio completamente integrato, consentendo loro di combinare viaggio in treno e in aereo nella stessa prenotazione. Con l’offerta Air&Rail i clienti hanno un’unica prenotazione per l’intero viaggio e un posto garantito sul primo volo o treno disponibile in caso di ritardo del volo o del treno. Team dedicati assistono i clienti nelle stazioni.

I soci Flying Blue, il programma fedeltà di Air France e KLM, beneficiano di tutti i vantaggi legati al loro status: accumulo di Miglia, accesso prioritario ai banchi check-in grazie al servizio SkyPriority, accesso all’Eurostar Lounge nella Brussels-Midi/Zuid train station, franchigia bagaglio aggiuntiva e accesso gratuito alle opzioni di posto a bordo del volo.

I clienti Air France in coincidenza a Parigi-Charles de Gaulle beneficiano del check-in diretto del loro bagaglio dalla stazione ferroviaria di Brussels-Midi/Zuid fino alla destinazione finale del loro viaggio. I clienti Air France viaggiano in 1a classe a bordo del TGV INOUI.

Dal 15 giugno al 22 agosto, sarà aggiunto un 7° collegamento giornaliero ad alta velocità tra la Brussels-Midi/Zuid train station e l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

I clienti KLM SkyPriority in trasferimento dal treno beneficiano di check-in, imbarco e gestione dei bagagli prioritari, nonché corsie preferenziali ai controlli di sicurezza e immigrazione all’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

Dal 2022, i clienti KLM in transito all’aeroporto di Amsterdam Schiphol possono effettuare il check-in online a partire da 30 ore prima della partenza, per l’intero viaggio, compreso il viaggio in treno sull’Eurostar. Un sicuro risparmio di tempo, con l’ultimo orario di check-in fino a 30 minuti prima della partenza. I clienti KLM che viaggiano in classe Business viaggiano in Premium sui treni Eurostar.

I combined Air&Rail / Train + Air tickets possono essere acquistati su www.airfrance.be, www.klm.be, alla biglietteria della stazione ferroviaria di Brussels-Midi/Zuid o in qualsiasi agenzia di viaggi.

L’Air&Rail Terminal è aperto tutti i giorni dalle 5:30 alle 18:30.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Photo Credits: KLM)