Florian Guillermet assumerà il ruolo di EASA Executive Director dall’inizio di aprile

Florian Guillermet assumerà il ruolo di Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency dal 1° aprile 2024, dopo essere stato selezionato dall’EASA Management Board il 13 dicembre 2023.

Guillermet si trasferisce all’EASA direttamente dalla DSNA francese, dove ha ricoperto il ruolo di Director Air Navigation Services da giugno 2021. Ha guidato l’organizzazione di 7.000 persone con piena responsabilità per la fornitura dei suoi servizi e il buon funzionamento delle sue operazioni.

Guillermet porta con sé una vasta esperienza di leadership da varie organizzazioni nel settore dell’aviazione. Ha lavorato nel settore dell’aviazione per 26 anni, ricoprendo incarichi dirigenziali di alto livello in Francia e nelle organizzazioni aeronautiche dell’Unione Europea.

“La mia ambizione è portare l’EASA al livello successivo, rendendola un’organizzazione moderna adatta all’era digitale, garantendo al tempo stesso il rispetto dei più elevati standard di sicurezza dell’aviazione civile e di protezione ambientale nell’intero ecosistema aeronautico”, ha affermato Guillermet. “Sebbene il ruolo principale dell’Agenzia sia quello di regolatore, desidero costruire solide relazioni con le parti interessate, in Europa e nel mondo, per garantire che tutti i viaggi aerei siano sicuri per ogni cittadino dell’UE.

Non vedo l’ora di convogliare l’indubbia competenza del personale dell’EASA verso il raggiungimento di questi obiettivi in un ambiente di lavoro multiculturale, positivo e inclusivo”.

Guillermet succede a Luc Tytgat, che aveva guidato l’Agenzia come Acting Executive Director negli ultimi sette mesi, dopo la partenza di Patrick Ky alla scadenza del suo mandato decennale. Tytgat rimarrà presso l’Agenzia in un senior leadership role fino ad agosto, supportando Guillermet durante il periodo di transizione.

Guillermet ha studiato ingegneria, comprese matematica applicata, computer science e business administration presso l’École Polytechnique di Parigi e ha un master in Transport management and Aeronautics presso la French National School for Aviation (ENAC). Ha studiato anche alla UCLA di Los Angeles, California.

(Ufficio Stampa EASA – Photo Credits: EASA)