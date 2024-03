Il Bombardier Global 7500 è in tournée in Asia, mettendo in mostra le sue performance e le sue caratteristiche di design

Bombardier ha annunciato oggi che il suo Global 7500 sarà attivamente in tournée in Asia questa settimana, con incontri con i clienti programmati a Hong Kong, Pechino e Seoul. “Questi esclusivi punti di contatto giungono sulla scia di un mese di successo per il Global 7500, che recentemente ha appena stabilito più di 30 flight records, mettendo in luce l’aeromobile come leader nella ultra-long-range class”, afferma Bombardier.

“Mentre le aziende asiatiche diventano globali per connettersi con i propri clienti, le operazioni e gli interessi della supply chain, abbiamo progettato l’ultimate home in the sky per aiutarle a svolgere questi compiti: l’aereo Global 7500”, ha affermato Emmanuel Bornand, Vice President, International, Business Aircraft Sales, Bombardier. “Il Global 7500 è il first purpose built four-zone aircraft, con una comprovata esperienza di oltre 165 aerei consegnati, fornendo ai nostri clienti la cabina più grande, il volo più fluido, la massima autonomia e la cabin altitude più bassa”.

“In termini di performance, il Global 7500 continua a consolidare il suo pedigree da record. Con una top speed di Mach 0,925 e un range leader del settore di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), l’aereo Global 7500 offre performance eccezionali. La sua Smooth Flex Wing è progettata con un sofisticato slats and flap system che genera una portanza eccezionale in takeoff and approach, massimizzando l’efficienza aerodinamica e aumentando le performance, migliorando al contempo la sicurezza e offrendo un volo più fluido e riposante. Riduce inoltre il consumo di carburante e le emissioni e produce eccellenti short-field and high-speed performance.

Il Global 7500 consente di effettuare diverse rotte chiave a lunga distanza dall’Asia-Pacifico, tra cui Pechino-New York, Seoul-New York, Hong Kong-New York, Tokyo-New York e Singapore-San Francisco.

Il Bombardier Global 7500 si colloca ai vertici della sua categoria anche per l’eccellenza del design. L’aereo la casa perfetta nel cielo, uno strumento aziendale affidabile e produttivo con le sue funzionalità Internet ultraveloci e cabine dal design impeccabile. Con i suoi interni spaziosi con quattro veri spazi abitativi, una cucina full-size, superbamente attrezzata e una suite dedicata per l’equipaggio, offre ai clienti la migliore esperienza di volo. Altri elementi di design innovativi stabiliscono il punto di riferimento per gli interni di cabina più eccezionali nella business aviation, tra cui il sedile Nuage brevettato di Bombardier, che presenta la prima zero-gravity position del settore”, prosegue Bombardier.

“Le caratteristiche del Global 7500 saranno ulteriormente migliorate con l’introduzione del Global 8000, annunciato nel 2022. L’ammiraglia di una nuova era di Bombardier vanterà un range leader del settore di 8.000 miglia nautiche e una top speed di Mach 0,94, rendendolo l’ultimate all-in-one business aircraft. Il Global 8000 dispone anche della cabina più salubre del settore, con Pur Air di Bombardier e l’advanced HEPA filter technology per una cabin air più pulita e il ricambio più rapido di aria fresca. Presenta inoltre la cabin altitude più bassa di 2.900 piedi quando si vola a 41.000 piedi, inferiore a qualsiasi business jet odierno.

Lo sviluppo del velivolo Global 8000 di Bombardier sta procedendo secondo i piani. Inoltre, per gli attuali operatori del Global 7500, i performance enhancements del Global 8000 saranno retrofittabili quando l’aereo entrerà in servizio, attualmente previsto per il 2025, rendendolo un investimento a prova di futuro.

La Global 7500 business jet fleet ha superato le 100.000 flying hours e ha riportato più di 165 consegne.

Per i clienti interessati ad esplorare il Global 7500 durante il tour a Hong Kong, Pechino e Seul, le visite sono disponibili su appuntamento”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombadier – Photo Credits: Bombardier)