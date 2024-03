Pratt & Whitney Canada sigla engine services agreement con FLY91

Pratt & Whitney Canada (P&WC) ha firmato un multi-year engine services agreement con FLY91 per maintenance, repair and overhaul dei motori PW127M che equipaggiano la sua flotta di ATR 72-600 turboprop passenger aircraft. FLY91, il nuovo brand di compagnie aeree regionali indiane di Just Udo Aviation Private Limited, intende aumentare la propria flotta entro la fine del 2024 per fornire connettività locale alle città meno servite del paese. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“La disponibilità è un fattore chiave in base al quale le compagnie aeree vengono valutate dal punto di vista del servizio clienti”, ha affermato Irene Makris, vice president, Customer Service at Pratt & Whitney Canada. “La capacità di un aereo commerciale di decollare come previsto spesso dipende dalla prontezza e dall’affidabilità dei suoi motori. Abbiamo 40 anni di esperienza nella manutenzione della famiglia di motori PW100 e siamo fiduciosi di poter aiutare FLY91 a godere di un’eccellente dispatch reliability per la sua flotta ATR 72-600 e a soddisfare pienamente le aspettative dei passeggeri”.

“L’accordo con Pratt & Whitney Canada è un passo significativo per garantire che possiamo fornire ai nostri clienti viaggi aerei regionali affidabili dalla nostra base presso il Goa’s Manohar International Airport”, afferma Manoj Chacko, Managing Director and Chief Executive Officer of FLY91. “Ci impegniamo a fornire air transportation services affidabili, sostenibili e scalabili per costruire la connettività regionale dell’India. Crediamo fermamente che i nostri aerei ATR dotati di motori PW127M di P&WC ci aiuteranno a raggiungere proprio questo”.

“Pratt & Whitney Canada celebra il 40° anniversario e oltre 200 milioni di ore di volo della PW100 engine family, che equipaggia il 90% di tutti i regional turboprop aircraft operanti oggi nella 30- to 90-passenger category. I PW100-powered regional turboprop aircraft consumano dal 25% al 40% in meno di carburante ed evitano una pari misura di emissioni di CO2 rispetto a jet di dimensioni simili su rotte regionali tipiche di 350 miglia o meno.

Il P&WC Customer Service network è composto da 50 owned and designated facilities, supportate da circa 2.000 dipendenti P&WC in tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: FLY91 – Pratt & Whitney)