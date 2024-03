News Brevi – 28.03.2024

ROMA FIUMICINO: SPOSTAMENTO TERMINAL COMPAGNIE AEREE – Aeroporti di Roma comunica: “Si informano i passeggeri che dal 31 marzo le operazioni di check-in delle compagnie aeree easyJet, Tarom, Dan Air, Croatia Airlines e Bulgarian saranno trasferite dal Terminal 3 al Terminal 1. La compagnia aerea Wizz Air invece trasferirà le proprie operazioni dal Terminal 1 al Terminal 3“.

HELLOFLY APRE LA ROTTA PALERMO – MALTA INCOLLABORAZIONE CON LUXWING – HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, arricchisce ulteriormente la programmazione della stagione estiva 2024 con il collegamento Palermo-Malta. Dopo una preview programmata per il 25 e 28 aprile, a partire dal 28 giugno e fino alla prima settimana di ottobre, gli scali di Palermo e Malta saranno collegati due volte a settimana, giovedì e domenica, con una terza frequenza aggiuntiva di lunedì prevista per tutto il mese di agosto. Ad operare sarà un aeromobile DHC-8/Q400 da 78 posti in sinergia con il vettore partner maltese Luxwing. L’offerta promozionale che accompagnerà il lancio di questo nuovo volo è fissata a partire da 45 euro a tratta, tasse incluse. Sarà possibile portare in cabina un bagaglio a mano di 8 chilogrammi, oltre ad una piccola borsa. “E’ un altro evento importante per rispondere alla domanda crescente da parte dell’utenza del territorio”, dichiara Natale Chieppa, direttore generale di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo. “HelloFly, in effetti, coprirà nei prossimi mesi estivi una rotta che finora non era coperta adeguatamente. La compagnia ha anche annunciato la possibilità di continuare con i voli per Malta anche in inverno, cosa che potrà fare la differenza”. “Una nuova rotta importante, quella tra il capoluogo siciliano e l’isola di Malta che, grazie anche alla collaborazione con Gesap e Luxwing, contribuirà a migliorare ulteriormente il nostro posizionamento come vettore regionale di riferimento in quest’area del Mediterraneo”, spiega Teodosio Longo, fondatore e Presidente di HelloFly. Un Mediterraneo che vede il team commerciale di HelloFly già molto attivo nel promuovere le nuove rotte estive. Proprio in questi giorni, infatti, sono in corso una serie di fam trip con partenza dall’aeroporto di Perugia che stanno coinvolgendo agenzie di viaggi di Lazio, Umbria e Toscana con destinazione Lampedusa.

DONATO ALL’ONFA IL RICAVATO DEL CONCERTO DELLA FANFARA DELLA 1^ REGIONE AEREA DI MILANO – Lo scorso 25 marzo, presso le sale storiche del Palazzo dell’Aeronautica, a conclusione di un’iniziativa benefica il cui ricavato è stato devoluto all’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA), il Gen. Isp. Capo (aus) Basilio Di Martino, Presidente dell’ONFA ed il Gen. D.A. Paolo Cuppone, Capo dell’Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, hanno ricevuto l’Onorevole Paola Maria Chiesa (IV Commissione Difesa), il Vice Sindaco di Stradella, Dino Di Michele, il Presidente dell’unione Nazionale Reduci Di Russia (UNIRR), sezione di Stradella-Oltrepò, Carlo Lupi, accompagnati dal Col. Maurizio Daniele e Ten. Col. Luca Carapellese del Comando della 1^Regione Aerea. L’evento che ha permesso di concretizzare questa raccolta di fondi è stato il concerto della Fanfara della 1^ Regione Aerea di Milano, tenutosi a Stradella – Oltrepò, in provincia di Pavia, e organizzato grazie alla sinergia tra la Sezione Presidio e Cerimoniale del Comando della 1^Regione Aerea, l’UNIRR sezione di Stradella-Oltrepò e il Comune dell’Oltrepò Pavese. Il Gen. D.A. Paolo Cuppone ha portato i saluti del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Gen. S.A. Luca Goretti agli ospiti ringraziandoli per l’indispensabile e generoso contributo, e al termine della visita nelle sale storiche della sede istituzionale della Forza Armata, il Presidente dell’ONFA ha ringraziato i presenti per il nobile gesto che vedrà le somme raccolte impiegate per il raggiungimento degli obiettivi a favore degli orfani dell’Aeronautica Militare. La presenza dell’Onorevole Paola Maria Chiesa ha attribuito ulteriore lustro all’evento, attribuendo la vicinanza delle istituzioni all’ONFA. L’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) provvede infatti all’assistenza dei figli del personale deceduto dell’Aeronautica Militare. L’ONFA ha assistito dal 1920 ad oggi oltre 6000 orfani, anche mediante l’assistenza diretta con i suoi Istituti fino agli anni ’80. Attualmente assiste i ragazzi in famiglia in età scolare con contributi scolastici di importo crescente dalla Scuola Materna all’Università e fornisce inoltre contributi alle famiglie più bisognose. L’ONFA, non riceve contributi dallo Stato ma si sostiene in massima parte con donazioni volontarie del personale della Forza Armata, a testimonianza della solidarietà e vicinanza dell’Aeronautica Militare alle famiglie dei deceduti (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC AL CONVEGNO “AEROPORTI MINORI, RIUSO A FINI SOCIALI DELLE AREE NON OPERATIVE” – Il Direttore Generale Enac, Alessio Quaranta, l’Amministratore Unico di Enac Servizi, Mauro Campana e il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac, Claudio Eminente, sono intervenuti oggi, a Reggio Emilia al convegno dedicato a “Aeroporti minori. Riuso a fini sociali delle aree non operative”. Il DG Enac nel suo intervento ha esposto gli obiettivi e le prospettive future nell’ottica della creazione di una nuova visione degli aeroporti minori: “Grazie al laboratorio che abbiamo creato per mettere a frutto queste infrastrutture, ci siamo resi conto che è possibile coniugare la vocazione aeronautica con le altre attitudini delle infrastrutture aeroportuali. Nell’ottica di una nuova visione degli aeroporti minori, l’Enac ha costituito una società in house, Enac Servizi S.r.l., per valorizzare al meglio queste realtà, per renderle anche economicamente sostenibili attraverso lo sfruttamento di aree non pienamente utilizzate, per un ‘riuso ai fini sociali’. Questo progetto trova compimento in un piano nazionale dell’aeroportualità minore che dovrebbe prevedere non solo il consolidamento di quanto realizzato qui in Emilia Romagna, ma anche la sua estensione in tante altre realtà territoriali del nostro Paese”. L’Ing. Eminente ha esaminato il tema del fotovoltaico come opportunità di sviluppo degli aeroporti: “Vorremmo inserire il fotovoltaico quale elemento importante per gli aeroporti minori in quanto rappresenta un’opportunità per affrancarsi dalla dipendenza dai fornitori di energia elettrica tradizionali, costituendo anche una fonte di ritorno economico, di benessere e di vantaggio per i cittadini che si trovano nelle vicinanze dell’impianto”. Presente all’evento anche l’Amministratore Unico di Enac Servizi, Mauro Campana, che ha evidenziato l’importanza del supporto del territorio e degli enti territoriali per lo sviluppo degli aeroporti minori: “Una delle finalità di Enac Servizi è quella di valorizzare, portare a sistema e modernizzare gli aeroporti minori che sono nella disponibilità di Enac. Per raggiungere questi obiettivi è necessario ragionare come un sistema integrato. Anche il territorio deve avere la sensibilità di immaginare le opportunità offerte dalle infrastrutture aeroportuali e di vedere l’aeroporto non soltanto come un posto dove atterrano e decollano gli aeroplani, ma come elemento caratterizzante della realtà territoriale”. L’evento odierno, promosso da Aeroporto di Reggio Emilia con il patrocinio di Enac, è stato incentrato sulle occasioni e sulle sfide che si prospettano per le piccole realtà aeroportuali, come quelle di Reggio Emilia, Ferrara e Pavullo nel Frignano, di cui sono stati presentati i progetti attivati, realizzati o in corso di realizzazione per valorizzare gli spazi non operativi a fini sociali.

UNITED AIRLINES LANCIA UN NUOVO STRUMENTO PER FAVORIRE L’ACCESSIBILITA’ ALLE PERSONE CON PERSONAL MOBILITY DEVICE – United Airlines ha lanciato un nuovo strumento digitale sulla sua app e su United.com che rende più facile per i clienti che utilizzano wheelchairs trovare voli che possano adattarsi al meglio alle dimensioni specifiche del loro personal mobility device. La compagnia aerea ha inoltre annunciato che i clienti idonei potranno chiedere il rimborso della differenza tariffaria se un cliente ha bisogno di pagare di più per un volo che può ospitare la propria wheelchair. Oltre a lavorare con l’Accessible Travel Advisory Board della compagnia aerea, United ha collaborato con United Spinal Association e Numotion per sviluppare queste prime iniziative del settore. “Più conosciamo il dispositivo di un cliente, più è probabile che la sua esperienza sia positiva, dalla prenotazione al check-in fino al volo stesso”, ha affermato Linda Jojo, Executive Vice President and Chief Customer Officer for United. “Questi nuovi strumenti e politiche preparano anche i nostri dipendenti al successo, in particolare quelli che lavorano sulla rampa o al gate”. I clienti con una personal wheelchair possono visitare l’app United o United.com e utilizzare i filtri nella pagina dei risultati di ricerca del volo prima di selezionare il volo. Dopo aver fatto clic sul wheelchair filter tab vicino alla parte superiore dello schermo, i clienti possono inserire le dimensioni specifiche del proprio dispositivo di mobilità. I risultati della ricerca identificheranno quali opzioni di volo sono adatte a tali dimensioni e indicheranno al cliente se la sua wheelchair è adatta. La dimensione delle porte della stiva dell’aereo varia, quindi alcuni aerei sono più in grado di altri di gestire larger motorized wheelchairs. Se un cliente non è in grado di prendere un volo preferito perché la sua wheelchair non entra nella cargo door dell’aereo e prende un volo United con una tariffa più alta che può ospitare la sua wheelchair lo stesso giorno e tra la stessa origine e destinazione, il cliente può chiedere il rimborso della differenza tariffaria. Il wheelchair sizing tool è stato lanciato come beta test all’inizio di questo mese. United sta inoltre testando un nuovo programma presso il George Bush Houston Intercontinental Airport per accogliere meglio i clienti nell’improbabile caso in cui la loro wheelchair venga danneggiata o subisca ritardi durante il viaggio. Il pilot program si concentra sul lasso di tempo che intercorre tra l’arrivo del cliente e il momento in cui United restituisce la wheelchair o fornisce una wheelchair in prestito adeguata se l’originale è danneggiata. United sta attualmente testando adjustable Permobil cushions per wheelchairs in prestito presso il suo hub di Houston, che meglio soddisfano le esigenze del cliente e migliorano il comfort e la stabilità. La compagnia aerea rimborsa inoltre ai clienti le spese di trasporto nel caso in cui scelgano di attendere in un luogo diverso dall’aeroporto. Per l’ottavo anno consecutivo, United è stata riconosciuta come Best Place to Work for Disability Inclusion e ha ottenuto un punteggio massimo nel Disability Equality Index benchmarking tool, un’iniziativa congiunta dell’American Association of People with Disabilities e Disability:IN, per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità.

DELTA TECHOPS RICEVE IL GRAND LAUREATE AWARD 2024 DA AWN – Delta TechOps è stata recentemente insignita del Grand Laureate Award 2024 da Aviation Week Network, in occasione della 66th Annual Laureate Awards ceremony. Il premio ha riconosciuto il lavoro di TechOps con l’APEX program, in particolare il modo in cui APEX sta reinventando le operazioni di manutenzione dei motori per Delta. APEX, che consente la raccolta di dati in tempo reale mentre un motore attraversa il suo ciclo di vita, offre a Delta TechOps la capacità di ottimizzare engine material and shop visits Le capacità di APEX riducono i tempi di riparazione e forniscono una domanda di materiale predittiva, un controllo ottimizzato della produzione e risparmi sui costi per la compagnia. Il Laureate Award di Aviation Week viene assegnato ai leader del settore aerospaziale e aeronautico in cinque categorie: defense, commercial aviation, business aviation, space and maintenance, repair and overhaul (MRO). Delta TechOps è il più grande MRO provider nel Nord America, con capacità di servire tutte e tre le piattaforme di motori di prossima generazione: Pratt & Whitney GTF, CFM LEAP e Rolls-Royce TRENT. Delta sta dando priorità agli investimenti nel settore MRO, poiché rappresenta una parte cruciale delle entrate diversificate di Delta e della fornitura di posti di lavoro affidabili per le generazioni a venire. “Siamo onorati di essere riconosciuti come innovatori nel settore MRO. Ma soprattutto, siamo orgogliosi di evidenziare l’incredibile lavoro del nostro personale Delta”, ha affermato John Laughter – President, Delta TechOps, E.V.P. and Chief of Operations. “APEX rappresenta un punto di svolta e sta ponendo le basi per il futuro dell’engine materials forecasting per Delta e per il settore MRO in generale. Questa è una testimonianza di ciò che è possibile ottenere quando si riuniscono le persone giuste, che lavorano per risolvere alcune delle sfide più difficili del settore”.