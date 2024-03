Qatar Airways conclude con successo il suo viaggio di sei mesi all’Expo 2023 di Doha

Qatar Airways, Official Strategic Partner of Expo 2023 Doha, ha chiuso un semestre ricco di eventi a Expo 2023 Doha. Questa edizione della più grande horticultural exhibition della regione MENA ha sensibilizzato l’opinione pubblica sul clima e sulla desertificazione attraverso vari stand espositivi, tavole rotonde e attività pubbliche.

“La compagnia aerea ha collaborato a una joint venture con l’Hamad International Airport (DOH) per progettare e costruire l’imponente Qatar Airways Garden. Essendo uno dei padiglioni più visitati dell’Expo, il Qatar Airways Garden ha attirato oltre 250.000 visitatori durante il periodo di sei mesi, con Qatar Airways e Hamad International Airport (HIA) che hanno svolto un ruolo significativo nel portare persone da quasi 170 destinazioni globali all’Expo 2023 di Doha.

I visitatori sono stati accolti da un gigantesco orsacchiotto giallo, un riferimento iconico al Lamp Bear situato nel pluripremiato Hamad International Airport, sottolineando il ruolo chiave del Qatar come hub globale”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Con la conclusione positiva dell’Expo 2023 di Doha, il Qatar sta consolidando il suo ruolo nell’ospitare eventi globali su larga scala. Qatar Airways e Hamad International Airport sono orgogliosi di aver contribuito all’iniziativa, permettendoci di accogliere visitatori da tutto il mondo per sperimentare la calda ospitalità del Qatar e far parte del suo promettente futuro”.

“Qatar Airways ha posto le basi per questo evento storico accogliendo la Expo 2023 Doha livery nella sua flotta e commemorando il suo ruolo di partner strategico ufficiale. Nel corso dei sei mesi, il Qatar Airways Garden ha ospitato varie attività, esperienze coinvolgenti e spettacoli culturali che hanno messo in risalto le diverse tradizioni del mondo. La compagnia aerea ha inoltre organizzato viaggi di conoscenza per mettere in luce la più grande horticultural exhibition della regione.

A bordo dei voli Qatar Airways, la compagnia aerea ha celebrato Expo 2023 Doha con le bevande biologiche del rinomato Qatari vegan restaurant, Evergreen Organics. Inoltre, Qatar Airways ha collaborato con aziende agricole locali e Evergreens Organic per introdurre un menu a bordo à la carte per Expo 2023 Doha. La compagnia aerea ha anche organizzato approfonditi gardening shows come parte del suo intrattenimento a bordo, OryxOne.

Il padiglione ha inoltre offerto ai suoi visitatori un’eccezionale opportunità di vivere il panorama culturale e sportivo del Qatar. Il Qatar Airways Garden ha osservato momenti culturali significativi, tra cui il Capodanno cinese, e ha commemorato il volo inaugurale per Medan, in Indonesia, con la comunità indonesiana del Qatar presso il suo stand espositivo, in coincidenza con il Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture”, prosegue Qatar Airways.

“Oltre a ciò, durante il Qatar’s National Sports Day, quasi 17.000 visitatori hanno goduto di coinvolgenti attività sportive presso il Garden, rendendo il padiglione una destinazione adatta a persone di diverse età e generazioni. Qatar Airways ha inoltre accolto nel suo padiglione le icone del calcio David Beckham e Ronaldinho per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle iniziative di sostenibilità in Qatar e oltre.

Qatar Airways rimane impegnata a promuovere il Qatar come centro di eventi internazionali curati per un pubblico diverso, compresi viaggiatori globali provenienti da quasi 170 destinazioni”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)