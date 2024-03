Singapore Airlines migliora l’esperienza di viaggio in Premium Economy Class

Singapore Airlines (SIA) ha svelato la sua rinnovata esperienza di volo in Premium Economy Class, che include una più ampia selezione di piatti e bevande, nonché un nuovo kit di cortesia, disponibili sui voli a partire dal 31 marzo 2024.

“I passeggeri della Premium Economy Class saranno accolti con un calice di champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV poco dopo il decollo. Inoltre, potranno scegliere dal menu cartaceo un’ampia varietà di piatti, snack e bevande, serviti in eleganti piatti di porcellana realizzati appositamente per la classe Premium Economy. Su voli della durata di almeno sette ore è disponibile anche un nuovo amenity kit Out of the Woods, ideato esclusivamente per i passeggeri di questa classe di viaggio.

Si tratta del primo rinnovamento completo dell’esperienza di volo della classe Premium Economy di SIA da quando è stata introdotta nel 2015, consentendo alla compagnia aerea di continuare a fornire ai passeggeri un livello di servizio inconfondibile”, afferma Singapore Airlines.

Yeoh Phee Teik, Senior Vice President Customer Experience, Singapore Airlines, ha dichiarato: “Sin dalla sua introduzione nel 2015, la Premium Economy Class è molto richiesta tra i nostri passeggeri che ne apprezzano i servizi aggiuntivi, il maggiore comfort e lo spazio personale extra, il tutto con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La filosofia di Singapore Airlines è quella di non fermarsi mai. Raccogliamo regolarmente il feedback dei passeggeri e conduciamo ricerche di mercato, scopriamo di più su ciò che è importante per i viaggiatori e troviamo modi innovativi per continuare a offrire un’esperienza di volo personalizzata e di alto livello.

Sulla base di queste informazioni, abbiamo intrapreso un rinnovamento completo della nostra offerta relativa alla Premium Economy Class, che riteniamo possa essere apprezzato dai nostri passeggeri. Il risultato riflette l’impegno di Singapore Airlines nel migliorare l’esperienza in Premium Economy Class rendendola una classe a sé stante”.

“SIA ha sviluppato oltre 200 nuovi antipasti, portate principali e dessert, nell’ambito dell’ampliamento dei pasti a bordo della classe Premium Economy. I pasti della Premium Economy Class saranno composti da un antipasto stagionale, una portata principale, pane, dessert, formaggio e cracker.

Viaggiando in Premium Economy Class si avrà anche la possibilità di scegliere dal menù Book the Cook, che comprende fino a 20 piatti disponibili a rotazione, da preordinare almeno 24 ore prima della partenza.

Completa l’offerta dining una selezione di vini e champagne, curata dal panel di esperti SIA esclusivamente per la Premium Economy Class. Oltre allo champagne Charles de Cazanove Brut Tradition NV, i passeggeri possono scegliere tra il Wairau River Sauvignon Blanc 2023 e il St Hallett Faith Shiraz 2022. Inoltre, è disponibile un’ampia selezione di liquori, tra cui whisky, gin, vodka, cocktail esclusivi come il Singapore Sling e una varietà di birre.

Alla selezione di bevande analcoliche si aggiungono anche tè alla menta e camomilla, nonché cioccolata calda di Cadbury. Questi completano l’attuale gamma di bevande analcoliche, tra cui soft drinks, succhi di frutta, caffè e tè.

Tra un pasto e l’altro, i passeggeri possono poi richiedere nuovi snack come mandorle e anacardi. Questi si aggiungono all’ampia varietà di altri snack già presenti come patatine, panini assortiti, sandwich, muffin e popcorn aromatizzati”, prosegue Singapore Airlines.

“SIA ha collaborato con Out of the Woods, produttore statunitense di accessori eco-friendly e sostenibili, per introdurre un nuovo amenity kit dedicato ai passeggeri della Premium Economy Class. La custodia è realizzata in tessuto eco-friendly in carta kraft certificato FSC (Forest Stewardship Council) e include mascherine per gli occhi e pantofole realizzate in materiale PET riciclato. Il kit include anche un balsamo per le labbra confezionato in materiale biodegradabile. Articoli come kit dentali e creme idratanti continueranno ad essere disponibili all’interno delle toilette”, conclude Singapore Airlines.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)