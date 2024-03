Inizia il prossimo capitolo per gli elicotteri Bell H-1

Il primo Bell H-1 destinato a ricevere la Structural Improvement Electrical Power Upgrade (SIEPU) modification che sarà fornita da Bell Textron Inc.,sotto un contratto con l’U.S. Marine Corps, è arrivato all’Amarillo Assembly Center di Bell. “Le modifiche SIEPU ottimizzano l’aereomobile per migliorare mission capabilities, aircrew safety and interoperability, aumentando l’electrical power capacity sul velivolo e supportano l’integrazione di ulteriori cabin capabilities. SIEPU segna l’inizio del prossimo capitolo nella vita dei domestic H-1 helicopters, dopo il completamento dell’U.S. Marine Corps Program of Record nel novembre 2022″, afferma Bell Textron.

“Il Bell AH-1Z Viper e l’UH-1Y Venom forniscono la spina dorsale dell’attack and utility aviation support, quindi SIEPU arriva in un momento importante per la futura implementazione strategica di questa piattaforma”, ha affermato Mike Deslatte, Bell H-1 senior vice president and program director. “SIEPU sarà immediatamente vantaggioso per le operazioni odierne e consentirà inoltre all’H-1 di supportare rapidamente le future esigenze operative, alcune delle quali potrebbero non essere nemmeno ancora concepite”.

“Con SIEPU, gli H-1 saranno in grado di aggiornarsi agli attuali weapons systems con capacità di prossima generazione. Mentre gli H-1 hanno già dimostrato la loro capacità di contrastare gli unmanned aerial systems, SIEPU consentirà anche di avere una on-board power capacity sufficiente per future weapons che devono ancora essere implementate”, prosegue Bell Textron.

“Siamo fiduciosi che SIEPU aiuterà il Marine Corps ad espandere i compiti essenziali della missione con maggiore flessibilità”, ha affermato Danielle Markham, SIEPU program manager. “La cosa importante è assicurarsi che l’H-1 sia in grado di sfruttare queste opportunità non appena saranno disponibili”.

“Prima di arrivare al Bell Amarillo Assembly Center, l’AH-1Z e l’UH-1Y hanno completato i datalink capabilities testing con le Marine Corps modifications a Camp Pendleton e i test con il VMX-1 a Yuma. Bell prevede di continuare a supportare l’AH-1Z Viper e l’UH-1Y Venom fino al 2040 in linea con il Marine Corps Aviation Plan”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)