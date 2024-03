Dassault espande la sua presenza globale nel settore MRO con la nuova ExecuJet Facility in Kuala Lumpur

Dassault Aviation ha aperto una nuova importante maintenance, repair, and overhaul facility a Kuala Lumpur, Malesia, che migliorerà notevolmente il servizio per i Falcon operators nel sud-est asiatico.

Operando sotto il brand ExecuJet, il centro servizi all’avanguardia sarà in grado di supportare 10-15 aerei contemporaneamente, incluso l’aereo più grande di Dassault, il Falcon 6X, recentemente entrato in servizio, e il più grande 10X, che raggiungerà il mercato nel 2027. L’ExecuJet MRO network è una consociata interamente controllata da Dassault Aviation.

Il centro di Kuala Lumpur da 149.500 piedi quadrati fungerà da hub di supporto della business aviation per l’intera regione dell’Asia – Pacifico, dove i business jets vengono utilizzati più ampiamente che mai. La struttura è stata progettata su misura per supportare i business aircraft e include funzionalità avanzate come un built-in overhead crane per aircraft engine changes. Sostituisce una struttura più piccola originariamente costruita per il parcheggio coperto degli aerei.

I fattori ambientali sono stati un importante aspetto progettuale per il complesso di Kuala Lumpur. Tra le sue numerose caratteristiche sostenibili ci sono l’illuminazione a LED a risparmio energetico, i pannelli elettrici solari e i collettori di acqua piovana sul tetto.

“Nell’ultimo mezzo decennio abbiamo più che raddoppiato la nostra capacità di supporto globale e modernizzato notevolmente la nostra capacità MRO”, ha affermato Jean Kayanakis, SVP for worldwide customer service. “Ora disponiamo di più di 60 service locations e 15 parts distribution centers in tutto il mondo, insieme ai GoTeam necessari per supportare gli aerei sul campo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque si trovino. Questo fa parte di una strategia volta a mantenerci il più vicino possibile ai nostri clienti e a offrire tutti i servizi necessari per massimizzare il tempo di attività e il valore delle loro Falcon fleets”.

Oltre a Kuala Lumpur, Dassault sta costruendo una nuova sede MRO di punta degli Stati Uniti a Melbourne, Florida, per supportare i Falcon che operano nel Nord e nel Sud America. Questo centro aprirà nel 2025.

L’anno scorso la società ha aperto un nuovo importante ExecuJet MRO center presso Dubai World Central. Questa struttura di 15.350 mq migliorerà notevolmente il servizio ai clienti in Medio Oriente.

Dassault sta inoltre espandendo il numero di sedi MRO in grado di eseguire C-checks e altre ispezioni importanti e gestire retrofit tecnologici come l’EASy IV flight deck, il FalconEye Combined Vision System e il FalconConnect high-speed Internet connectivity package.

