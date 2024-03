ITA Airways: nuovo volo Roma Fiumicino – London City

ITA Airways lancia il nuovo volo diretto dall’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) a quello di London City (LCY), operativo a partire dal 31 marzo 2024 e arricchisce così ulteriormente la sua offerta sul mercato britannico nella stagione estiva.

Il nuovo volo sarà operato con l’Airbus A220-100 e prevede 12 frequenze settimanali.

“London City è l’aeroporto più centrale di Londra ed è noto a livello internazionale per la puntualità, l’efficacia dei servizi e la customer experience offerta ai passeggeri. Questi ultimi possono infatti beneficiare della vicinanza al centro città di entrambi gli aeroporti cittadini di Roma e Londra. Inoltre, i clienti potranno usufruire di comode connessioni grazie al network nazionale e quello intercontinentale operato da ITA Airways dall’hub di Roma Fiumicino, tra cui le mete del Mediteranno (Italia, Spagna e Grecia) e quelle del Sud America come Rio de Janeiro, San Paolo e Buenos Aires”, afferma ITA Airways.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lanciare questo nuovo volo diretto tra Roma Fiumicino e London City, un aeroporto di riferimento per il traffico business ma molto interessante anche per i flussi leisure. Il Regno Unito si conferma un mercato sempre più strategico per ITA Airways, che nell’attuale stagione estiva offre ai clienti 100 collegamenti settimanali tra l’Italia e il Regno Unito”.

“Oltre a questo nuovo collegamento, ITA Airways opera già il volo Milano Linate – London City, con quattro frequenze giornaliere dall’inizio di quest’anno. La compagnia aggiungerà ad aprile un’ulteriore frequenza giornaliera, portando il numero totale di frequenze settimanali a 31 nel picco della stagione estiva. Anche questa rotta sarà operata con l’Airbus A220-100.

A ulteriore conferma dell’importanza strategica del Regno Unito, a partire da giugno l’offerta sul mercato britannico sarà arricchita da un ulteriore collegamento da Roma Fiumicino verso l’aeroporto di Gatwick operato con 7 frequenze settimanali. Saranno così 100 i voli settimanali tra Regno Unito e Italia.

L’Airbus A220-100 è il più piccolo jet liner della flotta di ITA Airways, ed è particolarmente adatto ai collegamenti di breve raggio grazie alla sua efficienza e ai livelli di comfort.

È dotato di elementi innovativi che rendono l’esperienza di volo confortevole, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, un sistema di illuminazione personalizzato, finestrini più grandi e cappelliere più capienti. La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre complessivamente 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blue e beige, dotate di prese elettriche USB.

L’Airbus A220-100 è inoltre equipaggiato di un sistema di connectivity Wi-Fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming”, prosegue ITA Airways.

“Questo aeromobile contribuisce inoltre all’impegno di ITA Airways per la sostenibilità, pilastro fondamentale per la Compagnia, grazie a consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto a sedere inferiori del 25% rispetto agli aeromobili di corto raggio della precedente generazione.

I voli per il Regno Unito possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di ITA Airways, attraverso il sito ufficiale ita-airways.com, il Customer Center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: Andrew Baker – ITA Airways)