L’ICAO Council Briefing rafforza l’attenzione dei leader mondiali dell’aviazione verso la sostenibilità

Nel briefing dell’ICAO Council del 21 marzo 2024, i leader mondiali dell’aviazione hanno sottolineato il ruolo chiave dell’ICAO nel guidare la cooperazione trasversale necessaria per realizzare un futuro sostenibile incentrato sull’innovazione e la resilienza. “Uno sguardo approfondito alla ripresa post-pandemia del settore e alle mosse strategiche necessarie per raggiungere un futuro a zero emissioni nette è stato fornito dagli heads di Airports Council International (ACI), Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), International Air Transport Association (IATA) e International Coordinating Council of Aerospace Industries Associations (ICCAIA).

Il settore dell’aviazione ha mostrato una notevole resilienza, con l’ICAO che prevede che i volumi del traffico aereo nel 2024 supereranno i livelli pre-pandemia. Questa crescita sottolinea l’urgenza di affrontare la sostenibilità, con un’attenzione significativa all’aumento della produzione di SAF ai livelli necessari per raggiungere l’ambizioso obiettivo dei governi di emissioni nette pari a zero entro il 2050″, afferma l’ICAO.

“Il nostro impegno per un net zero future è costante e la cooperazione e il coordinamento dei leader del settore con e attraverso l’ICAO sono essenziali per realizzarlo”, ha affermato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Riconosciamo che il raggiungimento di questo obiettivo globale richiederà sforzi senza precedenti da parte di tutti gli attori dell’aviazione e della supply chain”.

“Per garantire che l’aviazione continui ad espandere il suo ruolo di catalizzatore per lo sviluppo sostenibile e a rispettare gli impegni internazionali, sono indispensabili investimenti strategici in nuove tecnologie aeronautiche, iniziative di decarbonizzazione e gestione dello spazio aereo. Anche in questo caso l’ICAO Council President ha sottolineato l’importanza della collaborazione, rilevando la necessità di ‘una migliore comunicazione e coordinamento in tutto l’ecosistema dell’aviazione’“, prosegue l’ICAO.

“Apprezziamo particolarmente coloro che hanno dimostrato un impegno efficace con l’ICAO e comprendono le esigenze dell’aviazione”, ha aggiunto il Council President, sottolineando l’importanza di un impegno trasparente, continuo e collaborativo tra tutti gli attori, compresi sia i principali stakeholder dell’aviazione che i nuovi entranti.

L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha presentato uno schema iniziale del nuovo Strategic Plan dell’organizzazione, che ha lo scopo di aiutare ad accelerare i progressi della comunità aeronautica verso obiettivi condivisi di sostenibilità e innovazione.

“Stiamo tracciando il percorso da seguire con un progetto che sarà perfezionato attraverso le preziose intuizioni del Council, garantendo il nostro approccio unitario alle sfide della decarbonizzazione, della sicurezza, della protezione e dello sviluppo inclusivo”, ha affermato il Secretary General.

“Basandosi sugli 80 anni di eredità dell’ICAO, che sarà celebrata con l’anniversario il 7 dicembre 2024, l’organizzazione è pronta a guidare l’industria aeronautica verso un futuro sostenibile e prospero. La sua leadership e l’adattabilità delle sue standard-setting and capacity-building activities sono essenziali per sfruttare appieno i vantaggi delle tecnologie emergenti e prevenire potenziali interruzioni, come le minacce alla sicurezza informatica e i conflitti geopolitici.

Le iniziative di trasformazione dell’Organizzazione, lanciate lo scorso anno, mirano esattamente a questo obiettivo: garantire la continua rilevanza ed efficacia dell’ICAO in un panorama globale in evoluzione”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)