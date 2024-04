Lanciato con successo il satellite EUTELSAT 36D realizzato da Airbus

L’Airbus-built EUTELSAT 36D telecommunications satellite è stato lanciato con successo sabato 30 marzo alle 17:52 EST a bordo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center, Florida. EUTELSAT, uno dei principali operatori satellitari al mondo, ha selezionato Airbus nel marzo 2021 per costruire EUTELSAT 36D, un new generation multi-mission geostationary telecommunications satellite.

EUTELSAT 36D si basa sul satellite geostazionario per telecomunicazioni Eurostar Neo di ultima generazione e fornirà TV broadcasting (DTH) and government services in Africa, Europa e paesi orientali e ha una durata prevista di oltre 15 anni.

Alain Fauré, Head of Space Systems at Airbus, ha dichiarato: “EUTELSAT 36D è il quarto satellite Eurostar Neo in orbita e dimostra il nostro impegno nel continuare a sperimentare nuove tecnologie che meglio soddisfano le esigenze dei nostri clienti. Il nostro rapporto con Eutelsat dura da più di 30 anni, lavorando fianco a fianco con loro per fornire broadcast and data connectivity in tutto il mondo, anche nelle regioni remote dove è maggiormente necessaria”.

“L’all-electric EUTELSAT 36D, con i suoi nuovi miglioramenti nella copertura e nelle performance, dotato di 78 physical Ku-band transponders, garantirà una continuazione del servizio senza soluzione di continuità con EUTELSAT 36B.

I satelliti Eurostar Neo combinano una maggiore payload capacity e power and thermal control systems più efficienti, con tempi di produzione ridotti e costi ottimizzati, come parte di un processo di produzione completamente digitalizzato. EUTELSAT 36D combina 18 kW di electrical power con una launch mass ridotta di circa cinque tonnellate, resa possibile dalla electric orbit raising capability di Airbus, rafforzando la posizione di Airbus come leader mondiale nella propulsione elettrica.

La Eurostar Neo family di Airbus telecommunications satellites si basa su una piattaforma e tecnologie di prossima generazione, sviluppate con il supporto dell’European Space Agency (ESA) e di altri, inclusi il Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) e la UK Space Agency (UKSA)“, afferma Airbus.

“Il satellite geostazionario per telecomunicazioni EUTELSAT 36D è stato spedito l’11 marzo da Tolosa, Francia a Sanford, Florida, USA, a bordo di un Airbus BelugaST (A300-600ST), un vero esempio di sinergie pan-Airbus (leggi anche qui)”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Crtedits: SpaceX)