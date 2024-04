News Brevi – 01.04.2024

EMIRATES E AC MILAN SVELANO UNA ART INSTALLATION ALLA DUBAI WORLD CUP 2024 – In occasione della 2024 Dubai World Cup tenutasi all’ippodromo di Meydan il 30 marzo, Emirates e AC Milan hanno svelato un’installazione artistica dell’artista di fama regionale Kareemgraphy, per celebrare l’intersezione tra sport, cultura e arte. “Creata appositamente per l’evento dall’artista, l’innovativa installazione artistica è una rappresentazione di un cavallo, composto da 187 maglie dell’AC Milan disposte ad arte. L’accattivante display di 8 x 8 metri si trova sul prato adiacente al parade ring e prende vita se visto dai fan della Dubai World Cup nella tribuna, in una visione che unisce sport, cultura e arte. La Dubai World Cup, ideata da His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, è l’apice della horse racing season negli UAE. La partecipazione dell’AC Milan ha segnato un momento storico in quanto è la prima attivazione del Club agli Emirates horse racing events, consolidando la sua partnership con Emirates, che è una collaborazione iconica dal 2007”, afferma Emirates. L’AC Milan Chief Commercial Officer, Maikel Oettle, ha affermato: “È stimolante vedere AC Milan ed Emirates riunirsi per questo evento straordinario. Questa installazione artistica celebra magnificamente l’intersezione tra sport e culture diverse, riunendo calcio e corse di cavalli. Ciò la dice lunga sulla natura innovativa del Club e sulla sua presenza in espansione oltre il puro calcio”. Boutros Boutros, Emirates Executive Vice President of Corporate Communications, Marketing and Brand, ha osservato: “Siamo lieti di vedere la convergenza della nostra partnership di 17 anni con l’AC Milan e la partnership di 28 anni con la Dubai World Cup rappresentata in un modo così unico e artistico. È un altro momento impressionante e innovativo che i nostri clienti potranno godersi in un evento di livello mondiale, con eccezionali partnership e un apprezzamento per lo sport, la cultura e l’arte”.

ANIMALI DOMESTICI IN CABINA: IL MIT SCRIVE ALLE COMPAGNIE AEREE – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in un comunicato informa: “Sono ancora molte le compagnie aeree che non permettono l’accesso agli amici a 4 zampe in cabina anche se di piccole dimensioni. Per questo motivo e in vista dei prossimi periodi di vacanza, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha chiesto ad ENAC ed alla Direzione Generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari del MIT di studiare possibili soluzioni che contemperino le esigenze di sicurezza del volo con quelle dei proprietari di animali domestici, che vogliono viaggiare con loro in aereo. Contemporaneamente Salvini ha invitato le principali compagnie aeree italiane, ITA ed Aeroitalia, a riflettere, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza del volo, su possibili semplificazioni che consentano agli amici a quattro zampe di viaggiare accanto ai proprietari. Attualmente infatti solo alcune compagnie accettano in cabina animali, purché di piccole dimensioni e facendoli viaggiare nell’apposito trasportino; se, però, gli animali superano un certo peso, normalmente 10 kg, devono viaggiare nella stiva. La richiesta è quella di trovare soluzioni più semplici, abbattendo le difficoltà procedurali e, ancor più, migliorando le condizioni in cui gli animali viaggiano” (Ufficio Stampa Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).