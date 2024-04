Singapore Airlines incrementa i voli tra Roma e Singapore

Singapore Airlines (SIA) aumenta il numero dei voli tra Roma e Singapore.

A partire da oggi, un nuovo collegamento viene aggiunto ai 3 voli settimanali operati dalla compagnia. Il nuovo volo partirà da Roma Fiumicino ogni mercoledì e verrà operato con l’aeromobile Airbus A350-900 wide-body con con una capacità di 253 posti – 42 in Business, 24 in Premium Economy e 187 in Economy Class.

“I passeggeri in partenza da Roma avranno un’ulteriore opportunità per provare l’eccellente servizio di bordo di una delle compagnie aeree più premiate al mondo: tra i riconoscimenti ricevuti, Singapore Airlines è stata nominata World’s Best Airline agli Skytrax World Airline Awards 2023.

A bordo di Singapore Airlines, i passeggeri potranno approfittare dell’avanzato sistema di intrattenimento KrisWorld, che offre oltre 1.900 opzioni on demand ed include una selezione di film, videogame, corsi di lingua, programmi radio, contenuti culturali, approfondimenti sulle destinazioni di viaggio e molto altro ancora.

Inoltre, i passeggeri di Business Class e gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy ed Economy, potranno usufruire del servizio Wi-Fi di bordo gratuito e illimitato”, afferma Singapore Airlines.

Di seguito la programmazione dei voli a partire dal 3 aprile 2024:

SQ365 – Martedì, mercoledì, venerdì e domenica, FCO 12:00 – SIN 06:00+1

SQ366 – Martedì, mercoledì, venerdì e domenica, SIN 01:30 – FCO 08:05

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)