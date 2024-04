Bombardier diventa l’unico Business Jet Manufacturer a rivelare l’Environmental Impact del suo intero Aircraft Portfolio

Oggi Bombardier è diventato l’unico produttore di business jet a divulgare l’impatto ambientale analizzato scientificamente del suo intero portafoglio di prodotti. “La pubblicazione di una Environmental Product Declaration (EPD) per il suo business jet Challenger 650 è la pietra miliare dell’impegno di Bombardier di sviluppare e pubblicare EPD per tutti i suoi aerei in produzione entro il 2025.

Tutte le EPD dei business jet Bombardier sono disponibili al pubblico sul sito web dell’azienda e mostrano, tra le altre informazioni, le emissioni di CO2 dell’aereo generate in ciascuna fase della catena del valore: dall’estrazione delle materie prime fino alla fine del ciclo di vita dell’aereo”, afferma Bombardier.

“Il ruolo delle EPD non è quello di dichiarare i nostri aerei più sostenibili di altri, ma piuttosto di assumersi la responsabilità dell’impatto ambientale che generano”, ha affermato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales & Bombardier Defense, Bombardier. “Per i clienti, questi report possono essere facilmente consultati come qualsiasi altro documento specifico. Nello stesso modo in cui forniamo informazioni fattuali sull’impareggiabile larghezza della cabina dell’aereo Challenger 650 nella sua categoria o sulla sua dispatch reliability leader, Bombardier fornisce pubblicamente informazioni fattuali sull’impatto ambientale dei suoi business jets. Per quanto riguarda i vantaggi per il settore, è possibile accedere alle EPD come guida di riferimento per individuare le aree di miglioramento per le quali disponiamo delle competenze o delle risorse su cui lavorare a breve o medio termine”.

“In linea con l’obiettivo dell’azienda di guidare una business aviation sostenibile progettando prodotti innovativi e rispettosi dell’ambiente, l’idea originale di Bombardier dietro la dotazione di EPD per i suoi business jet era quella di analizzarli durante tutto il loro ciclo di vita rispetto a potenziali indicatori di impatto ambientale e raccogliere informazioni essenziali per ridurre l’impronta ambientale in tutte le fasi della catena del valore.

Bombardier ha avviato questa analisi scientifica quando ha sviluppato l’aereo Global 7500 e successivamente ha trasformato l’esercizio in un’iniziativa di trasparenza, quando l’aereo è diventato il primo business jet del settore a ricevere una EPD verificata da terze parti nel 2020. Bombardier ha pubblicato una EPD autodichiarata per i suoi aerei Challenger 3500 nel 2022, per i suoi aerei Global 5500 e Global 6500 nel 2023 e oggi per i suoi aerei Challenger 650.

Le EPD sono diventate parte integrante della vasta strategia ambientale di Bombardier, poiché consentono all’azienda e ai suoi partner di mitigare in modo proattivo l’impronta ambientale dei propri prodotti”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)