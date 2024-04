SWISS: solidi servizi durante le vacanze di Pasqua

SWISS informa: “Le vacanze di Pasqua sono un periodo di viaggio popolare. Anche quest’anno molte persone hanno sentito il bisogno di viaggiare. Swiss International Air Lines (SWISS) è ampiamente soddisfatta delle operazioni di volo durante le vacanze di Pasqua di quest’anno. Tra il Venerdì Santo (29 marzo) e il Lunedì di Pasqua (1 aprile) la compagnia aerea ha effettuato poco meno di 1.600 voli in tutto il sistema, l’1,2% in più rispetto al periodo di Pasqua 2023. I servizi hanno trasportato in tutta sicurezza circa 200.000 clienti SWISS a destinazione, il 4,5% in più rispetto all’anno precedente. SWISS è stata in grado di operare il 99% dei suoi voli come previsto anche per Pasqua 2024″.

“Avevamo intrapreso una serie di azioni di pianificazione, come organizzare più equipaggi e aerei di riserva, per mantenere stabili le nostre operazioni di volo durante il periodo pasquale di quest’anno”, spiega Oliver Buchhofer, SWISS Head of Operations. “Avevamo bisogno di farlo: la massima stabilità del programma era la nostra massima priorità ed è un obiettivo che siamo riusciti a raggiungere”.

“Lo Zurich Airport hub di SWISS è stato colpito da forti venti occidentali durante il periodo delle vacanze di Pasqua, che hanno ridotto la capacità operativa dell’aeroporto e causato relativi ritardi. I relativi disagi si sono fatti sentire soprattutto il lunedì di Pasquetta. Ulteriori sfide sono state poste dalle limitate riserve di aeromobili disponibili per recuperare il tempo perso a causa di tali ritardi, poiché alcuni degli aeromobili interessati hanno dovuto invece essere utilizzati per coprire le capacità perse a causa di problemi tecnici. Nel complesso, il 73% dei voli SWISS nel periodo pasquale sono partiti in orario (ovvero entro 15 minuti dall’orario di partenza previsto), una prestazione di puntualità inferiore di 7,7 punti percentuali rispetto a Pasqua 2023.

Londra, Berlino e Palma di Maiorca sono state le destinazioni pasquali più popolari sulla rete europea di SWISS, mentre le destinazioni statunitensi di New York, Miami e San Francisco si sono rivelate le massime priorità tra i viaggiatori intercontinentali di SWISS“, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)