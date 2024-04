Brussels Airlines integra la responsabilità ambientale in collaborazione con Sunweb Group

Brussels Airlines e Sunweb Group raggiungono un accordo per l’acquisto di circa 250 tonnellate di Neste MY Sustainable Aviation Fuel. “Basandosi sulla loro partnership a lungo termine, la compagnia aerea e il tour operator online definiscono la responsabilità ambientale come una priorità assoluta nella loro cooperazione verso viaggi più sostenibili.

Brussels Airlines e Sunweb Group sono consapevoli del proprio impatto ambientale. I due partner si impegnano a trovare un equilibrio tra la scoperta del nostro pianeta, la sua protezione e l’offerta di viaggi di piacere più sostenibili. Entrambe le parti hanno recentemente firmato un accordo per l’acquisto di circa 250 tonnellate di Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF)“, afferma Brussels Airlines.

“Oltre al rinnovamento accelerato della flotta, il SAF è la leva più efficace attualmente disponibile per ridurre le emissioni dei viaggi aerei. Siamo molto felici di aver firmato questo acquisto di SAF con Sunweb Group – che è uno dei più grandi bulk deals per noi e Lufthansa Group – e non vediamo l’ora di costruire partnership più sostenibili in futuro”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines

Il volume del Neste MY Sustainable Aviation Fuel acquistato può coprire fino a 80.000 chilometri volati con un Airbus A320ceo o quasi 100.000 chilometri con un Airbus A320neo. Se utilizzato puro (cioè non miscelato), il SAF può ridurre le emissioni di gas serra fino all’80% nel corso del ciclo di vita rispetto all’utilizzo di carburante fossile per l’aviazione.

L’accordo per l’acquisto di SAF tra Brussels Airlines e Sunweb Group dimostra l’impegno di entrambe le parti nel rendere i leisure travel più sostenibili. L’acquisto di questo carburante da Lufthansa Group (LHG) fornisce al tour operator i più alti standard di qualità del Neste MY Sustainable Aviation Fuel.

“Siamo orgogliosi di iniziare a collaborare con Brussels Airlines sul SAF. Sebbene questo acquisto rappresenti attualmente solo una piccola percentuale (1,4%) del carburante che utilizzeremmo su base annuale, è un passo importante verso un volo più sostenibile. Nel 2023 il SAF ha soddisfatto solo circa lo 0,2% del fabbisogno globale di carburante del settore aereo. Per ridurre le emissioni degli aerei, dobbiamo aumentare la quota di SAF. Investendo in SAF insieme a Brussels Airlines, miriamo a dimostrare che la sostenibilità è una responsabilità per noi”, afferma Lars Löfgren, CEO, Sunweb Group,

L’acquisto di SAF è gestito centralmente da Lufthansa Group. Il Gruppo garantisce che il SAF sarà impiegato nelle operazioni di volo generali presso gli hub del Gruppo.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)