Air Canada inaugura la nuova rotta da Vancouver a Singapore. “La tanto attesa rotta di Air Canada è stata lanciata ieri sera dal suo hub di Vancouver (YVR) ed è arrivata questa mattina a Singapore, segnando l’inaugurazione della nuova rotta internazionale della compagnia aerea e l’unico volo senza scalo tra Canada e Singapore. Estendendosi per 12.818 chilometri (7.965 miglia), il percorso è il volo più lungo della compagnia aerea misurato come distanza, con un tempo di volo fino a 16 ore e cinque minuti. I voli operano quattro volte a settimana, tutto l’anno”, afferma Air Canada.

“Air Canada è entusiasta di accogliere i clienti a bordo della nostra nuova rotta che collega il Canada e Singapore dal nostro hub a Vancouver. Questi nuovi voli per Singapore fanno parte della nostra espansione strategica presso YVR, che, insieme a un processo di connessione in transito efficiente e senza soluzione di continuità, ulteriormente posizionano l’aeroporto come il gateway nordamericano preferito verso l’Asia”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning at Air Canada. “Singapore è anche un importante punto di accesso verso altre destinazioni. I clienti hanno una moltitudine di opzioni di connessione verso il Sud-est asiatico, l’India meridionale e l’Australia occidentale con il nostro codeshare and Star Alliance partner, Singapore Airlines”.

“Sono lieta che Air Canada abbia scelto YVR per ospitare l’unico volo diretto tra il Canada e Singapore”, ha affermato Tamara Vrooman, YVR President and CEO. “Questa nuova rotta genererà 18 milioni di dollari in produzione economica e sosterrà posti di lavoro in tutto il settore. Accogliamo con favore questo nuovo servizio che farà crescere il turismo, sosterrà l’aumento del commercio e, soprattutto, metterà in contatto famiglie e amici in tutta la regione del Pacifico. Il lancio del servizio per Singapore parla del continuo investimento che Air Canada sta facendo a Vancouver, che a sua volta va a beneficio della nostra comunità e dell’economia regionale”.

La rotta Vancouver-Singapore è operata con Boeing 787-9 Dreamliner che offrono una scelta di tre cabine: Air Canada Signature Class con cabine individuali reclinabili, Premium Economy con posti più grandi con spazio aggiuntivo per le gambe e Economy. Tutte le cabine sono dotate di schermi per l’intrattenimento a bordo in ogni posto.

