Tecnam: TSA è il cliente di lancio del P2012 Traveller in Australia

Tecnam ha annunciato che la compagnia charter Torres Strait Air (TSA), con sede a Horn Island, nell’estremo nord del Queensland, è il cliente di lancio del twin engine, 11-seat, Tecnam P2012 Traveller, in Australia.

“TSA prenderà in consegna due P2012 a maggio e giugno 2024 e ha opzioni per tre STOL version del Traveller, in un accordo del valore di oltre 22 milioni di dollari australiani.

L’acquisizione della flotta è finanziata dall’Indigenous Fund della National Australia Bank, presentato a TSA da Hallmarc Aviation, Tecnam’s sales agent for the Traveller in Australia”, afferma Tecnam.

Francesco Sferra, Tecnam P2012 – Special Mission Platforms Sales & Business Development Manager, ha dichiarato: “Il Traveller è stato un big seller in tutto il mondo sin dal suo lancio e l’interesse da parte degli operatori in Australia è forte. Siamo particolarmente lieti che TSA sarà il cliente di lancio. L’impegno dell’azienda nei confronti della popolazione del Torres Strait è ammirevole”.

Daniel Takai, CEO di Torres Strait Air, ha dichiarato: “I nostri passeggeri apprezzeranno le dimensioni, la sicurezza e il comfort del Traveller. La sua capacità di trasportare una combinazione di merci e persone è perfetta per le nostre operazioni nelle impegnative condizioni del Torres Strait. Siamo entusiasti di espandere progressivamente la nostra flotta operativa con i Tecnam P2012 Traveller e la capacità STOL rappresenterà un punto di svolta per le nostre comunità”.

Michael Loccisano, CEO di Hallmarc Aviation, ha dichiarato: “Dal momento in cui Tecnam ha annunciato il Traveller, sapevamo che sarebbe stato perfetto per sostituire i numerosi 40–50-year-old, aging twin aircraft che ancora operano in Australia. La risposta dei clienti alle sue prestazioni, all’high wing design e all’enorme attrazione per i passeggeri grazie alla facilità di accesso, agli interni spaziosi e ai finestrini panoramici è stata incredibile. È l’aereo che gli operatori australiani stavano aspettando. Non c’è nient’altro disponibile che possa eguagliare le sue prestazioni, il basso prezzo di acquisto e i costi operativi. Ci aspettiamo di vedere molti più P2012 Traveller in Australia nei mesi e negli anni a venire”.

