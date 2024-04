Embraer partecipa a FIDAE 2024

Embraer informa: “L’uso delle risorse aeree per proteggere l’Amazzonia e la sovranità dei confini sarà oggetto di un forum organizzato da Embraer a FIDAE 2024, International Air and Space Fair, a Santiago del Cile. La discussione avrà luogo il 10 aprile alle ore 10 (ora locale) presso il media center della fiera, situato presso l’Arturo Merino Benítez International Airport.

Il forum riunirà rappresentanti delle forze armate ed esperti di difesa che discuteranno delle sfide e delle soluzioni tecnologiche che hanno contribuito alla pianificazione strategica, tattica e operativa nella regione amazzonica”.

“FIDAE è il più grande evento dell’industria aerospaziale e della difesa in America Latina e, quindi, un’eccellente opportunità per discutere questioni estremamente rilevanti per la regione, come la protezione della foresta amazzonica e la sovranità delle frontiere”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Inoltre, sarà un grande piacere presentare i prodotti e i servizi ad alta tecnologia di Embraer a potenziali clienti e partner in America Latina”.

“FIDAE, la principale biennial aerospace, defense and security exhibition dell’America Latina, si svolgerà dal 9 al 14 aprile. L’esposizione statica di Embraer comprende l’aereo A-29 Super Tucano e il KC-390 Millennium della Brazilian Air Force’s (FAB), che si è esibito in missioni importanti, soprattutto nella regione amazzonica. L’A-29 Super Tucano è leader mondiale nella sua categoria e in Sud America costituisce la flotta delle Air Forces di Brasile, Cile, Ecuador e Colombia. La FAB opera anche una flotta di KC-390 che hanno accumulato più di 11.500 ore di volo, dimostrando una produttività eccezionale in questa categoria.

Presso la mostra statica, Embraer presenterà anche il jet commerciale E195-E2, l’aereo a corridoio singolo più efficiente in termini di consumi e più silenzioso al mondo, che mostrerà per la prima volta la sua Tech Eagle livery a FIDAE. L’aereo è apparso in tutto il mondo e la sua impressionante livrea riflette le sue caratteristiche high-tech e le sue eccellenti prestazioni. Come un’aquila, l’E2 vola in modo efficiente e silenzioso”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)