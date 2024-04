News Brevi – 04.04.2024

RYANAIR RIPRENDE LE OPERAZIONI DA/PER ISRAELE DA LUNEDI’ 3 GIUGNO – A seguito della decisione dell’aeroporto internazionale Ben Gurion di riaprire il Terminal 1 low cost, Ryanair ha annunciato oggi (4 aprile) che riprenderà le operazioni da/per Tel Aviv da lunedì 3 giugno. La compagnia aerea opererà 40 voli settimanali da/per Atene, Bari, Berlino, Budapest, Malta, Milano e Paphos. I voli Ryanair da/per Tel Aviv possono essere prenotati ora su ryanair.com. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È una grande notizia che l’aeroporto Ben Gurion stia riaprendo il Terminal 1: ciò ha permesso a Ryanair di riprendere le operazioni su Tel Aviv da lunedì 3 giugno, con 40 voli settimanali da/per mercati chiave come Cipro, Germania, Grecia e Italia, prenotabili ora su ryanair.com”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO ALLA TASK FORCE AIR 4th WING – Nei giorni scorsi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando della Task Force Air 4th Wing White Eagle II tra il Colonnello Gianluigi Colucci (subentrante) e il Colonnello Antonio Vergallo (cedente). Alla cerimonia, presso la 22ª Base Aerea dell’Aeronautica polacca, erano presenti numerose autorità miliari e civili polacche e il Vice Comandante del COVI (Comando Operativo di Vertice Interforze), Generale di Squadra Aerea Nicola Lanza de Cristoforis che, nel suo intervento, ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla Task Force Air al servizio della NATO. Nel contempo ha richiamato l’importante sacrificio cui sono partecipi anche i familiari, e ha loro espresso il più sentito ringraziamento anche a nome del COMCOVI. La Task Force Air 4th Wing, che opera nell’ambito della missione NATO di Enhanced Air Policing, è posta sotto la diretta dipendenza nazionale del COVI e assicura il controllo e la salvaguardia del fianco nord-est della NATO, senza soluzione di continuità, garantendo così un rapido intervento a protezione dello spazio aereo alleato. La TFA è equipaggiata di velivoli Eurofighter Typhoon (F-2000) provenienti dal 4° Stormo di Grosseto, 36° Stormo di Gioia del Colle, 37° Stormo di Trapani e 51° Stormo d’Istrana. L’Air Shielding, di cui è parte integrante il dispositivo permanente di Air Policing (AP), è una missione di pace e di difesa collettiva a guida NATO che viene condotta senza soluzione di continuità 365 giorni all’anno ed è gestita dall’Allied Air Command (AIRCOM) di Ramstein (Germania). Le attività svolte in teatro operativo sono condotte secondo le direttive impartite dal COVI, che è l’Alto Comando della Difesa deputato alla pianificazione, coordinamento e direzione delle esercitazioni e operazioni interforze in ambito nazionale ed internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE E SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO RECUPERANO ESCURSIONISTI SULL’APPENNINO ABRUZZESE – L’elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM), appartenente al 15° Stormo, ha portato a termine nella notte il soccorso di due escursionisti rimasti bloccati sull’Appennino abruzzese, sulla Maiella, a causa delle avverse condizioni meteo. L’intervento del mezzo dell’Aeronautica Militare è stato richiesto, nel tardo pomeriggio di ieri, dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore dei cittadini in difficoltà. Il COA ha quindi attivato l’85° Centro SAR – il più vicino, tra i centri SAR dell’Aeronautica, alla zona di intervento – che ha subito messo a disposizione un elicottero HH-139B, dalle ottime capacità di volo notturno grazie all’utilizzo dello speciale visore NVG (Night Vision Goggles) e alla presenza di sistemi di bordo per il volo in condizioni di visibilità ridotta. In un primo momento, il recupero dei dispersi dalla parete ripida e ghiacciata è stato ritenuto troppo arduo a causa delle forti raffiche di vento. Si è quindi provveduto a portare tre soccorritori fino al bivacco Fusco, oltre quota 2.400 metri, dove uno dei due escursionisti era riuscito a mettersi al sicuro, prima di tentare nuovamente il recupero del secondo, che i tecnici del CNSAS, scesi a piedi dal rifugio, hanno trovato in evidente stato di ipotermia. Alleggerito da carburante e personale, l’HH-139B ha quindi nuovamente provato ad avvicinarsi al luogo del ritrovamento, riuscendo a recuperare l’infortunato e a trasportarlo d’urgenza direttamente all’ospedale di Chieti. Una volta completate le operazioni di rifornimento presso l’aeroporto di Pescara, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare è tornato sulla Maiella per portare a termine l’evacuazione dell’altro escursionista e del personale intervenuto, completando, dopo diverse spole e un ulteriore rifornimento, il trasporto totale di 13 persone. L’elicottero è poi tornato a Pratica di Mare, subito pronto per eventuali nuovi interventi. L’85° Centro SAR di Pratica di Mare dipende dal 15 Stormo di Cervia (RA), che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI DI POGGIO RENATICO – Mercoledì 27 marzo, nella Base Operativa di Poggio Renatico (FE), si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto Supporto Servizi Generali (RSSG) tra il Col. Fabio Martin, Comandante uscente e il T.Col. Roberto Ruaro, Comandante subentrante. Alla presenza del Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), Generale di Squadra Aerea Claudio Gabellini, la cerimonia ha visto i suoi momenti più significativi nella lettura della formula di passaggio di consegne pronunciata dal Comandante uscente, ma soprattutto nei discorsi dei Comandanti. Il Reparto Supporto Servizi Generali, posto alle dipendenze del Comando Operazioni Aerospaziali, assicura i fondamentali servizi di supporto tecnico, logistico e amministrativo agli enti della base di Poggio Renatico, tanto nazionali, come il COA, che internazionali, come il DACCC (Deployable Air Command and Control Centre), l’NCIA (NATO Communications and Information Agency), l’EPRC (European Personnel Recovery Center) – necessari al funzionamento e all’operatività degli stessi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

EMIRATES ESPANDE IL SUO SCHEDULE PER L’EID AL FITR – Emirates espanderà i suoi orari in tutta la regione con 19 voli aggiuntivi durante il prossimo periodo festivo di Eid Al Fitr. Quest’anno, si prevede che più di 150.000 clienti voleranno con la compagnia aerea durante l’Eid Al Fitr in tutta la regione, con voli aggiuntivi pianificati da Jeddah, Kuwait, Beirut e Amman. Emirates aggiungerà altri sette voli per Jeddah dal 7 al 13 aprile. I voli aggiuntivi forniranno ai clienti Emirates maggiore flessibilità verso destinazioni popolari come Dubai, Londra, Maldive o visitare parenti e amici a Colombo e Karachi. In Kuwait, Emirates aggiungerà sei voli aggiuntivi tra il 7 e il 20 aprile, soddisfacendo la significativa domanda di viaggio durante quel periodo verso popolari gateway per il tempo libero come Dubai, Bangkok, Osaka, oltre a fornire ai viaggiatori l’opportunità di tornare a casa a Chennai, Hyderabad, Sialkot e Peshawar. Anche il programma dei voli Emirates per il Bahrein verrà ampliato a 22 voli settimanali a partire dal 2 maggio per soddisfare la crescente domanda di viaggi da/per il Regno. Con le famiglie che si riuniscono per festeggiare dopo il Mese Sacro, la compagnia aerea aggiungerà anche quattro voli aggiuntivi su Amman e due voli aggiuntivi per Beirut programmati per accogliere più viaggiatori. Sostenendo le tradizioni dell’Eid e mantenendosi in linea con la sua eredità, la compagnia aerea servirà un menu Eid appositamente realizzato per i clienti sui voli in partenza da Dubai. A bordo verranno serviti piatti preferiti come il pollo biryani e l’agnello kibbeh labanieh, il machbous e la torta con mousse alla vaniglia e alle rose, oltre ad altri piatti dolci e salati. Una varietà di contenuti sarà disponibile sul ice per coloro che viaggiano durante l’Eid al Fitr, da un massimo di 6.500 canali di intrattenimento on-demand e oltre 2.000 film da tutto il mondo.

DELTA RICONOSCIUTA DA FORTUNE COME UNA DELLE MIGLIORI AZIENDE DOVE LAVORARE – Delta è l’unica compagnia aerea ad essere inclusa nella Fortune’s 100 Best Companies to Work For® list. Il feedback dei dipendenti è un fattore chiave nel processo, che premia i datori di lavoro che forniscono un’ottima cultura aziendale. La cultura di Delta che mette al primo posto le persone continua ad essere riconosciuta, portando alla compagnia aerea un posto nella Fortune’s 100 Best Companies to Work For® list per il quinto anno. “Il personale Delta alimenta il nostro successo e è il motivo per cui siamo la compagnia aerea più premiata”, ha affermato il CEO, Ed Bastian. “Questo riconoscimento è una testimonianza di ciò che possiamo ottenere ascoltando e lavorando in squadra per migliorare continuamente l’esperienza sul posto di lavoro per tutte le 100.000 persone Delta”.

A TRAPANI ENTRA IN SERVIZIO AVIRAMP – Si chiama Aviramp il nuovo sistema d’imbarco mobile appena acquistato dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi e in funzione da mercoledì 3 aprile. Il dispositivo consente di imbarcare e sbarcare dall’aeromobile, tutti i passeggeri, in particolare le persone con ridotta mobilità, senza fare scale e in modo facilitato e agevole anche per i trolley. Il nuovo mezzo riduce i tempi imbarco/sbarco ma consente anche un minor impiego di personale e mezzi sul piazzale con risparmio economico e riduzione dei costi. Il dispositivo è ecologico perché contribuisce a ridurre le emissioni, essendo alimentato elettricamente attraverso energia autoprodotta con pannelli solari incorporati. Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra: “Siamo uno dei primi scali ad adottare questa novità nell’assistenza a terra per l’aviazione, utilissima per aeroporti come il nostro con grandi piazzole vicine al terminal. Questo nuovo sistema non soltanto agevolerà lo sbarco e l’imbarco dagli aeromobili ma è un ulteriore passo avanti nell’evoluzione green intrapresa dal Vincenzo Florio in questi anni. Faremo altri inserimenti per migliorare ulteriormente la struttura nel rispetto dell’ambiente”.

LOCKHEED MARTIN CONDUCE UN LRASM FLIGHT TEST – La Marina degli Stati Uniti, in collaborazione con Lockheed Martin, ha condotto con successo uno storico Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM) flight test con quattro missili simultaneamente in volo. “Abbiamo continuato a investire nella progettazione e nello sviluppo delle LRASM anti-surface warfare capabilities per garantire che i warfighters dispongano delle soluzioni di sicurezza del 21° secolo di cui hanno bisogno per completare le loro missioni”, ha affermato Lisbeth Vogelpohl, LRASM program director at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. ITE-12 è stato il successivo grande passo nell’evoluzione di LRASM. Il successo del test è stato un esercizio per l’ultima configurazione dei missili e getta le basi per l’aumento delle capacità future.

IL TEAM LUNAR DAWN OTTIENE IL NASA LUNAR TERRAIN VEHICLE CONTRACT – La NASA ha assegnato un Lunar Terrain Vehicle Services (LTVS) contract al team Lunar Dawn, guidato da Lunar Outpost come prime contractor insieme al suo partner principale Lockheed Martin e i compagni di team General Motors (GM), Goodyear Tire & Rubber Company e MDA Space. Il team eterogeneo combina la comprovata eredità umana e robotica dell’esplorazione spaziale, la tecnologia all’avanguardia e i punti di forza dell’industria automobilistica per creare un vero veicolo fuoristrada per vivere e lavorare sulla superficie della Luna. Questo Lunar Terrain Vehicle (LTV) di prossima generazione consentirà l’esplorazione della superficie della Luna come parte della campagna Artemis della NASA. Estenderà notevolmente il raggio d’azione degli astronauti dai loro siti di atterraggio mentre eseguono indagini scientifiche sulla Luna. Quando non sarà utilizzato dalla NASA, LTV fornirà servizi commerciali, contribuendo a un’economia cislunare più accessibile e sostenibile.

SAAB: IL CFO CHRISTIAN LUIGA LASCIA L’AZIENDA – Il CFO and Deputy CEO di Saab Christian Luiga ha deciso di lasciare Saab per perseguire una nuova opportunità presso un’azienda globale in un diverso segmento industriale. “Christian ha fatto un ottimo lavoro durante i suoi anni in Saab. Voglio ringraziarlo per il suo forte contributo all’azienda e augurargli buona fortuna nel suo nuovo ruolo”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Mi è piaciuto molto il mio tempo trascorso in Saab. Mi mancheranno tutti i colleghi che ho conosciuto in questi anni e non vedo l’ora di seguire da bordo campo il continuo successo dell’azienda”, afferma Christian Luiga, CFO and Deputy CEO, Saab. Christian ha un periodo di preavviso di sei mesi e rimarrà con Saab fino al 3 ottobre, al fine di garantire una transizione graduale al suo successore. È stata avviata la procedura di reclutamento per trovare un successore.

REGGIO CALABRIA VOLA LOW COST CON RYANAIR – Ryanair annuncia le sue tariffe low cost a Reggio Calabria. “Con l’impegno per l’accessibilità e la convenienza, Ryanair offrirà ai residenti e visitatori di Reggio Calabria la più ampia scelta e le tariffe più basse per le vacanze primaverili. Mentre Ryanair continua ad espandere il proprio network, è entusiasta di annunciare l’apertura dei voli per Reggio dal 25 aprile, insieme a tariffe basse sulle rotte nazionali ed europee. Le tariffe convenienti di Ryanair per Reggio Calabria partono da 14,99€. Con l’introduzione delle tariffe più competitive sul mercato, Ryanair non solo facilita l’accesso a Reggio Calabria, ma potenzia la connettività regionale, con particolare attenzione alla crescita del turismo in entrata nella regione Calabria”, afferma Ryanair. Il Country Manager di Ryanair per l’Italia e il Mediterraneo Orientale, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea preferita in Italia, Ryanair è lieta di introdurre voli da/per Reggio Calabria dal 25 aprile, insieme a tariffe incredibilmente basse sia sulle rotte nazionali per Venezia, Torino e Bologna, sia sui viaggi internazionali verso città come Tirana, Marsiglia, Berlino, Barcellona e Manchester. Ryanair offre le tariffe più competitive sul mercato aumentando il turismo nella Regione. Assicurati il tuo prossimo viaggio da/per Reggio Calabria da 14.99€ prenotandolo solo su ryanair.com”.

ANA DIVENTA PARTNER DEI LOS ANGELES DODGERS – All Nippon Airways (ANA) e i Los Angeles Dodgers hanno annunciato una partnership pluriennale che rende ANA l’Official Japanese Airline Partner della squadra. Nell’ambito di questa partnership, ANA sarà presente nella segnaletica televisiva e negli stadi e sponsorizzerà le principali giveaway nights. Inoltre, ANA aiuterà i Dodgers e i suoi fan a elevare e onorare la cultura giapponese attraverso le attivazioni annuali delle Heritage Nights. ANA ha iniziato a volare senza scalo verso Los Angeles nel 1986 e attualmente opera tre viaggi di andata e ritorno al giorno tra Tokyo Haneda o Tokyo Narita e Los Angeles. L’annuncio di oggi riflette i continui sforzi di ANA per far crescere il gioco e celebrare la profonda passione e l’impatto del Giappone per il baseball.

AMERICAN AIRLINES OPERERA’ IL WISH FLIGHT DA DALLAS A ORLANDO – American Airlines, Make-A-Wish e Disney esaudiranno i desideri dei bambini che combattono malattie gravi in occasione della celebrazione del World Wish Month. Il 17 aprile, 28 wish families saliranno a bordo del Wish Flight e voleranno su un charter da Dallas-Fort Worth a Orlando, Florida, per soddisfare i loro desideri e andare al Walt Disney World Resort®. American indirizzerà tutte le miglia AAdvantage® donate a Miles for Global Health and Well-Being durante il mese di aprile a Make-A-Wish.

LA LOUISIANA STATE POLICE ORDINA DUE BELL 407GXi – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato il contratto di acquisto firmato per due Bell 407GX alla Louisiana State Police. “Bell è onorata che la Louisiana State Police abbia scelto il Bell 407GXi per espandere le proprie capacità nelle missioni di pubblica sicurezza”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Con la sua avionica migliorata e lo spazio in cabina personalizzabile, il Bell 407GXi continua a far avanzare le agenzie di pubblica sicurezza in tutto il mondo”. Con una meritata reputazione di affidabilità, ci sono più di 1.500 Bell 407 che operano in tutto il mondo, con oltre sei milioni di ore di volo totali della flotta. La Louisiana State Police Air Support Unit prevede di utilizzare i nuovi Bell 407GX per espandere il proprio portafoglio di missioni di pubblica sicurezza. Oltre ai due nuovi Bell 407GX, l’unità utilizza anche un Bell 407GXP, due Bell 430, un Bell 206L-IV Long Ranger e un Bell 206B-III Jet Ranger, tutti configurati con Night Vision Goggles (NVG), Forward Looking Infrared (FLIR) cameras, Trakka Beam, Night Sun searchlights. Il Bell 407GXi offre prestazioni ed efficienza nei consumi, con la capacità di navigare a 133 nodi (246 km/h). Il suo Garmin G1000H™ NXi Flight Deck migliora la situational awareness e riduce il carico di lavoro del pilota.

PAESI BASSI: UN’AVIAZIONE A PROVA DI FUTURO RICHIEDE COLLABORAZIONE – Oggi, 31 soggetti attivi nel settore dell’aviazione olandese hanno organizzato un dialogo con i membri del Parlamento e i responsabili politici sul tema “A future-proof aviation for the Netherlands”, per discutere del futuro dell’aviazione nei Paesi Bassi e di come rendere l’aviazione più pulita e silenziosa. “Nel gennaio di quest’anno i 31 soggetti, tra cui istituti di conoscenza, compagnie aeree, società di trasporto merci, industrie manifatturiere, fornitori di carburante, organizzazioni e sindacati, hanno presentato la loro visione congiunta per un’aviazione a prova di futuro per i Paesi Bassi, compresi 10 impegni concreti nei confronti del Olanda. Abbiamo avuto conversazioni costruttive con i membri del Parlamento e i politici riguardo, tra le altre cose, l’incremento della produzione di combustibili più sostenibili nei Paesi Bassi, più treni internazionali, meno rifiuti, una tassa globale sul cherosene, voli più silenziosi, innovazioni radicali e buone condizioni di lavoro. Solo lavorando insieme possiamo compiere i grandi passi necessari. Il nostro obiettivo è collaborare con gli organi politici e governativi per creare un programma di azione comune basato sulla nostra visione dei 10 impegni che renda l’aviazione olandese più pulita, più silenziosa e più forte per tutti noi, pur mantenendo buoni collegamenti. Politiche coerenti e stabili sono essenziali per compiere passi avanti significativi. Ciò significa non solo che l’aviazione deve causare meno disagi ai residenti, ma anche che l’aviazione resti accessibile a tutti, compresi coloro che hanno meno soldi da spendere. È anche importante che air freight come medicinali, prodotti freschi o attrezzature ad alta tecnologia, continuino a raggiungere il nostro Paese o possano essere inviate attraverso i nostri aeroporti. Manteniamo i nostri impegni nei confronti dei Paesi Bassi e siamo ansiosi di continuare il dialogo per sviluppare una politica aeronautica coerente che sia positiva per tutti gli olandesi. Sulla base del dialogo costruttivo con tutti i partecipanti, non vediamo l’ora di lavorare insieme per rendere l’aviazione nei Paesi Bassi più pulita, più silenziosa e più forte per domani. Chiediamo ai politici, ai funzionari governativi e alle parti interessate di collaborare con noi”, afferma il comunicato.

AIR CANADA: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CON JGIC – Basandosi sulla sua partnership con il Jane Goodall Institute of Canada (JGIC), Air Canada sta lanciando una nuova iniziativa per mettere in luce il commercio illegale di animali selvatici (IWT) e il suo impatto sulla biodiversità globale. In collaborazione con JGIC, la campagna di sensibilizzazione mostrerà gli animali in via di estinzione sulle schermate di benvenuto dell’intrattenimento a bordo della compagnia aerea, sui social media e altro ancora durante l’Earth Month, insieme a un messaggio speciale della Dott.ssa Jane Goodall.