IATA: la domanda passeggeri è aumentata del 21,5% a febbraio

IATA ha pubblicato i dati relativi alla february 2024 global passenger demand con i seguenti punti salienti.

La domanda totale, misurata in RPK, è aumentata del 21,5% rispetto a febbraio 2023. La capacità totale, misurata in ASK, è aumentata del 18,7% su base annua. Il load factor di febbraio è stato pari all’80,6% (+1,9 ppt rispetto a febbraio 2023).

La domanda internazionale è cresciuta del 26,3% rispetto a febbraio 2023; la capacità è aumentata del 25,5% su base annua e il load factor è migliorato al 79,3% (+0,5 punti rispetto a febbraio 2023).

La domanda domestica è aumentata del 15,0% rispetto a febbraio 2023; la capacità è aumentata del 9,4% su base annua e il load factor è stato dell’82,6% (+4,0 ppt rispetto a febbraio 2023).

Si noti che febbraio 2024 è stato un anno bisestile con un giorno in più rispetto a febbraio 2023. Ciò esagera leggermente la crescita sia della domanda che della capacità in positivo.

“Il forte inizio del 2024 è continuato a febbraio con tutti i mercati, ad eccezione del Nord America, che hanno registrato una crescita a due cifre del traffico passeggeri. Ci sono buone ragioni per essere ottimisti riguardo alle prospettive del settore nel 2024, poiché le compagnie aeree accelerano gli investimenti nella decarbonizzazione e la domanda dei passeggeri mostra resilienza di fronte alle incertezze geopolitiche ed economiche. È fondamentale che i politici resistano alla tentazione di inserire nuove tasse che potrebbero destabilizzare questa traiettoria positiva e rendere i viaggi più costosi. In particolare, l’Europa è motivo di preoccupazione in quanto sembra determinata a bloccare la sua lenta ripresa economica con proposte fiscali non competitive”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Tutte le regioni hanno mostrato una crescita a due cifre a febbraio 2024 rispetto a febbraio 2023. Per la prima volta, la domanda di servizi internazionali ha superato i livelli pre-pandemia (+0,9% rispetto a febbraio 2023). Ciò, tuttavia, è distorto dal fatto che febbraio 2024 è stato un anno bisestile, con un giorno in più rispetto a febbraio 2023.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 53,2% su base annua. La capacità è aumentata del 52,1% su base annua e il load factor è salito all’84,9% (+0,6 punti rispetto a febbraio 2023), il più alto tra tutte le regioni.

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 15,9% su base annua. La capacità è aumentata del 16,0% su base annua e il load factor è stato del 74,7% (invariato rispetto a febbraio 2023).

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento della domanda del 19,7% su base annua. La capacità è aumentata del 19,1% su base annua e il load factor è salito all’80,8% (+0,4 ppt rispetto a febbraio 2023).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda del 16,0% su base annua. La capacità è aumentata del 17,6% su base annua e il load factor è sceso al 77,7% (-1,1 ppt rispetto a febbraio 2023).

Le compagnie aeree dell’America Latina hanno registrato un aumento della domanda del 21,0% su base annua. La capacità è aumentata del 18,6% su base annua. Il load factor è salito all’84,2% (+1,7 ppt rispetto a febbraio 2023).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 20,7% su base annua. La capacità è aumentata del 22,1% su base annua. Il load factor è sceso al 74,0% (-0,8 ppt rispetto a febbraio 2023).

(Ufficio Stampa IATA)