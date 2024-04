JetBlue espande il servizio transatlantico per Parigi con il lancio del volo giornaliero diretto da Boston

JetBlue ha annunciato di aver ampliato il suo servizio per Parigi con il suo volo inaugurale da Boston, partito dal Boston Logan International Airport (BOS). Il nuovo volo di JetBlue tra Boston e Parigi Charles de Gaulle (CDG) segue il successo del lancio del servizio dal John F. Kennedy International Airport (JFK) di New York la scorsa estate e si basa ulteriormente sulla sua offerta transatlantica dalla città di Boston. Oltre a Parigi, JetBlue offre un servizio giornaliero per Londra, Amsterdam e, più recentemente, un servizio stagionale per Dublino da Boston.

“La risposta al nostro volo New York-Parigi è stata travolgente e non vedevamo l’ora di aggiungere anche un volo giornaliero da Boston”, ha affermato Dave Clark, head of revenue and planning, JetBlue. “I clienti di Boston non avevano molta scelta per volare a Parigi, quindi siamo più che felici di intervenire con tariffe convenienti e un’incredibile esperienza a bordo, per portare finalmente una vera concorrenza in questo mercato”.

“JetBlue è un ottimo partner per Logan da molti anni e siamo entusiasti che stiano lanciando il volo Boston – Parigi”, ha affermato Ed Freni, Massport’s Interim CEO and Director of Aviation Ed Freni. “Questo nuovo volo offre ai nostri passeggeri una scelta ancora più ampia per visitare l’Europa e tutte le attrazioni d’oltre Atlantico”.

Inoltre, JetBlue prevede di aggiungere un secondo volo giornaliero dal JFK di New York a Parigi a partire dal 20 giugno.

Orari tra Boston (BOS) e Parigi (CDG):

Servizio giornaliero a partire dal 3 aprile 2024 (direzione est) e dal 4 aprile 2024 (direzione ovest).

BOS – CDG 20:00 – 9:15 (+1)

CDG – BOS 11:15 – 13:02

“I voli saranno operati quotidianamente sull’Airbus A321 Long Range (LR) di JetBlue con 24 redesigned Mint Suite® seats, 114 core seats e gli interni eleganti e spaziosi della cabina Airspace. L’A321, che offre l’autonomia di un wide-body ma con l’economia di un aereo a corridoio singolo, consente a JetBlue di rivoluzionare efficacemente il mercato transatlantico con il servizio pluripremiato della compagnia aerea e le tariffe basse”, conclude JetBlue.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)