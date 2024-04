Air France presenta nuovi menu a bordo

Da aprile 2024 Air France svelerà nuovi menu a bordo, creati da nuovi nomi illustri nel mondo della cucina. In qualità di ambasciatore della cucina raffinata francese, la compagnia continua a promuovere l’alta cucina francese in tutto il mondo.

In partenza da Parigi, gli chef francesi tre stelle Michelin Glenn Viel e Arnaud Lallement creeranno nuovi piatti nelle cabine La Première e Business, insieme ai rinomati pasticceri Philippe Rigollot e Nina Métayer. Nella cabina Premium Economy, lo chef Frédéric Simonin continua a deliziare i clienti della compagnia aerea con le sue deliziose nuove ricette.

Per creare questi menu, gli chef collaborano con Servair, leader mondiale nella ristorazione a bordo, utilizzando prodotti freschi e locali che cambiano con le stagioni. Nell’ambito dell’impegno della compagnia aerea verso una ristorazione più responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova presenti in ciascun menu sono di origine francese e il pesce proveniente da attività di pesca sostenibili in partenza da Parigi. Anche i menù vegetariani sono sistematicamente disponibili nelle diverse cabine di tutti i voli della compagnia.

Per la prima volta in assoluto, lo chef francese tre stelle Michelin Glenn Viel firma l’intero menu della classe La Première, la cabina di viaggio più esclusiva della compagnia. Unendo ingegnosamente le sue radici bretoni con la cucina provenzale, questo amante dei prodotti locali ha creato un totale di dodici piatti da gustare nei prossimi mesi.

“Sono orgoglioso di lavorare con Air France, che si è affermata come l’ammiraglia dell’aviazione francese e mette in risalto il nostro Paese e la gastronomia francese in tutto il mondo. Per i clienti La Première, volevo mettere in risalto l’art de vivre francese, gli standard elevati, l’eleganza e la raffinatezza”, ha affermato Glenn Viel.

Per quanto riguarda i dessert, il Meilleur Ouvrier de France e campione mondiale di pasticceria Philippe Rigollot si occuperà del menu dei dessert francesi.

“Per Air France ho lavorato su dolcetti leggeri a base di panna e zucchero. Volevo presentare sapori e consistenze diversi ai viaggiatori della nostra meravigliosa compagnia aerea. È un piacere servirvi”, ha detto Philippe Rigollot.

Nella cabina Business a lungo raggio, lo chef francese Arnaud Lallement, tre stelle Michelin, crea nuove delizie culinarie per i clienti Air France. Lo chef propone una cucina contemporanea e gourmet intrisa di emozione, con una selezione di nove nuove creazioni gourmet.

“Per Air France volevo ricordare le stagioni, lasciare parlare il mio inconscio, come in ipnosi. Condividere con i viaggiatori un piacere gastronomico caratterizzato da emozione e indulgenza”, ha spiegato Arnaud Lallement.

Nella cabina Business, dal 2023 Air France affida anche la sua carta dei dessert a un pasticcere d’autore. Incoronata World Pastry Chef 2023, la chef Nina Métayer firmerà tre nuovi dolci per i clienti.

“Ho creato questi dolci come veri e propri compagni di viaggio. I miei pasticcini gourmet ma leggeri sono pensati per offrire ai viaggiatori una festa per i sensi evocando il fascino di destinazioni lontane”, ha affermato Nina Métayer.

Nella cabina Premium Economy, lo chef stellato Frédéric Simonin continua a deliziare i clienti Air France nell’ambito di una partnership continuativa avviata con la compagnia nel novembre 2023. Perfezionista nell’animo, ha creato una nuova serie di piatti preparati con il massimo rispetto per i prodotti scelti.

“Per i clienti Air France, ho scelto con cura ogni prodotto delle nostre regioni francesi che posso trasformare con delicatezza e precisione, per un’esperienza culinaria speciale”, afferma Frédéric Simonin.

Per il 9° anno consecutivo, Air France è il numero 1 per le customer relations nella Transport category

Il 2 aprile 2024, in occasione della 21a edizione dei Customer Relations Awards®, Air France si è aggiudicata ancora una volta il primo premio nella Transport category per il nono anno consecutivo. La compagnia continua a distinguersi in questo campo, soprattutto grazie al rapporto con i clienti e alla capacità di generare emozioni positive attraverso un’esperienza di viaggio di alta qualità.

Air France continua a fare la differenza e a distinguersi in questo campo. Il 91% dei clienti intervistati ha affermato che i team della compagnia aerea sembravano divertirsi nel servirli. L’87% di loro ritiene che Air France sia impegnata nei confronti dei propri clienti, qualunque sia la situazione. Questa prima posizione è anche il risultato della coerenza tra la promessa del cliente e la customer experience. Il 91% dei clienti afferma di sapere cosa aspettarsi in termini di prodotti e servizi.

“Siamo orgogliosi e onorati di ricevere questo premio, che riconosce ancora una volta l’impegno dei nostri team. Vorrei anche ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia nella nostra compagnia aerea. L’atteggiamento premuroso è una parte essenziale del viaggio, che si riflette nelle firme del servizio condivise da tutti noi, sia a terra che a bordo. Nel 2023, abbiamo continuato a sensibilizzare il personale con corsi di formazione e condividendo le migliori pratiche, per continuare a offrire la “Air France experience” e creare emozioni per ciascuno dei nostri clienti”, ha affermato Fabien Pelous, SVP Customer Experience, Air France.

(Ufficio Stampa Air France)