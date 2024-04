Prenotazioni di gruppo più semplici con Brussels Airlines

Brussels Airlines informa: “Su brusselsairlines.com è disponibile un nuovo strumento di prenotazione di gruppo. Ciò consente ad amici, famiglie o colleghi che desiderano viaggiare insieme di prenotare i loro voli molto più facilmente. Lo strumento è disponibile per tutte le network airlines di Lufthansa Group: Brussels Airlines, Austrian Airlines, Lufthansa e Swiss.

Il normale motore di prenotazione sul sito web di Brussels Airlines è progettato per prenotazioni per un massimo di nove persone. Se desideri viaggiare con un gruppo più numeroso, ora puoi richiedere un’offerta nella group page su brusselsairlines.com. I clienti possono compilare un modulo e riceveranno una proposta completa direttamente nella loro casella di posta. Queste proposte delineeranno i dettagli dell’organizzazione del viaggio di gruppo, fornendo una chiara panoramica delle opzioni disponibili e dei prezzi. Lo strumento è disponibile per tutte le Lufthansa Group network airlines”.

“In Brussels Airlines, il nostro slogan è ‘sei in buona compagnia’. Ciò significa che vogliamo offrire il miglior servizio possibile ai nostri clienti. Un’esperienza di prenotazione fluida e le innovazioni digitali sono quindi un passo logico per soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri. È più importante che mai che il nostro sito web sia un portale facile da navigare dove puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno con tutti i servizi offerti a portata di clic, anche per gruppi più numerosi”, afferma Caroline Lammens, Head of Sales Services and Groups, Brussels Airlines.

“Brussels Airlines accoglie attualmente 11.000 passeggeri all’anno tramite più di 700 prenotazioni di gruppo private. I corporate group bookings e i group bookings via travel agents non sono inclusi in queste cifre”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)