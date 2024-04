L’ICAO sollecita gli Stati ad accelerare la ratifica del trattato internazionale sugli unruly air passenger

In risposta all’aumento degli episodi riguardanti unruly passenger behavior sui voli internazionali segnalati dalle autorità di regolamentazione e dalle compagnie aeree, l’ICAO ha lanciato un appello urgente ai suoi Stati membri affinché accelerino la ratifica del 2014 Protocol che modifica la Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Montréal Protocol 2014 o MP14). Dalla sua adozione il 4 aprile 2014, l’MP14 ha cercato di colmare le lacune giurisdizionali che ostacolano l’efficace perseguimento dei reati commessi sui voli internazionali.

“Nel decimo anniversario dell’MP14, è fondamentale che gli Stati membri rafforzino il loro impegno per la sicurezza dei viaggi aerei ratificando questo trattato essenziale”, ha esortato Salvatore Sciacchitano, President of the ICAO Council. “Il picco globale di incidenti tra passeggeri indisciplinati non è solo una questione di comfort dei passeggeri: è un rischio per la sicurezza e la protezione che richiede una risposta immediata e coordinata”.

“Nella maggior parte dei casi, la Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (Tokyo Convention 1963) attribuisce la giurisdizione sui reati commessi a bordo di aeromobili allo Stato in cui l’aeromobile è immatricolato. Ciò causa problemi se il volo atterra in un paese straniero, poiché le forze dell’ordine stabiliscono di non avere giurisdizione. MP14 affronta questo problema attribuendo giurisdizione allo Stato di atterraggio, dando così agli Stati l’autorità di trattare i passeggeri indisciplinati che atterrano nel loro territorio, indipendentemente da dove è registrato l’aereo. Allo Stato dell’Operatore è attribuita giurisdizione anche per i reati commessi a bordo di un aeromobile immatricolato in un altro Stato.

Il Protocollo è stato ratificato da 47 Stati di tutte le regioni del mondo ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020″, afferma l’ICAO.

“Oltre a sollecitare gli Stati che non l’hanno ancora fatto a ratificare il 2014 Montréal Protocol, l’ICAO sta anche incoraggiando i governi a utilizzare la serie di strumenti sviluppati dall’ICAO e dai partner industriali per prevenire e rispondere riguardo gli unruly passenger crimes”, ha affermato l’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar. “Tutti i passeggeri hanno diritto a un’esperienza di volo sicura e confortevole, l’equipaggio di volo ha diritto a un ambiente di lavoro favorevole e tutti noi traiamo vantaggio dall’evitare deviazioni di volo dispendiose”.

“Materiale guida è fornito nell’ICAO Manual on the Legal Aspects of Unruly and Disruptive Passengers (ICAO Doc 10117), che contiene un elenco dei reati che con maggiore probabilità possono essere commessi a bordo di aerei da passeggeri indisciplinati e disturbanti, che gli Stati possono scegliere di includere nella propria legislazione nazionale. Il Manuale approfondisce inoltre gli elementi di un regime di sanzioni amministrative che possono aiutare gli Stati a gestire rapidamente i trasgressori.

Inoltre, ai sensi della 1944 Convention on International Civil Aviation, ICAO ha anche adottato Standards and Recommended Practices (SARPs) in relazione ai comportamenti indisciplinati e distruttivi, che sono ora iscritti nell’Annex 17 — Security — Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference e Annex 9 — Facilitation. L’attuazione di queste SARP è supportata da un’ampia varietà di materiale orientativo dell’ICAO”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)