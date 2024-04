SAS annuncia i prossimi passi del suo percorso di transizione tra alleanze

SAS annuncia oggi dettagli sul prossimo capitolo delle sue future relazioni commerciali. “SAS rimarrà in Star Alliance fino al 31 agosto 2024 e i clienti potranno iniziare a usufruire dei vantaggi con la maggior parte delle compagnie aeree SkyTeam a partire dal 1° settembre 2024.

A seguito di questa transizione a partire dal 1 settembre 2024, i membri SAS EuroBonus potranno godere di vantaggi fedeltà simili a quelli offerti oggi con le compagnie aeree Star Alliance con la maggior parte delle compagnie aeree di SkyTeam.

SAS è in trattative avanzate con SkyTeam e molti dei suoi vettori membri per sviluppare e far crescere ampie relazioni commerciali. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti l’accesso a 19 nuove compagnie aeree e più di 1.060 destinazioni in tutto il mondo. I clienti potranno godere di un accesso continuo alle loro città e regioni preferite, godendo allo stesso tempo di più opzioni di viaggio verso destinazioni precedentemente non servite”, afferma SAS.

“Siamo entusiasti di progredire nel nostro viaggio di transizione e di aprire la strada a nuove destinazioni e loyalty program benefits in tutto il mondo. Il nostro obiettivo ora è guidare i clienti e i nostri membri EuroBonus in ogni fase di questa transizione. Non vediamo l’ora di condividere maggiori dettagli man mano che il nostro viaggio procede, con l’obiettivo di creare una transizione graduale verso un futuro di viaggio entusiasmante con noi”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto sia con Star Alliance che con SkyTeam e con molti dei loro membri negli ultimi 6 mesi per garantire una transizione agevole per tutti i clienti e i nostri membri EuroBonus. Tutti i vantaggi per i clienti di Star Alliance, inclusi l’accumulo e l’utilizzo di punti EuroBonus, l’accesso alle lounge e altri vantaggi lungo il percorso del cliente, rimarranno fino al 31 agosto 2024. EuroBonus rimarrà il programma fedeltà di SAS, anche dopo che SAS avrà lasciato Star Alliance“, conclude SAS.

Star Alliance continuerà la sua tradizione di eccezionale connettività globale e di esperienza cliente superiore in Scandinavia

Star Alliance informa: “Sin dalla sua fondazione nel 1997, Star Alliance e le compagnie aeree associate hanno mantenuto una presenza significativa nel Nord Europa. I clienti che viaggiano da e verso Svezia, Danimarca e Norvegia hanno imparato ad apprezzare i numerosi vantaggi dell’esperienza cliente superiore e della reciproca fedeltà che le compagnie aeree membri di Star Alliance offrono con orgoglio a livello globale e in Scandinavia.

SAS Scandinavian Airlines prevede di uscire da Star Alliance il 31 agosto 2024. A nome delle nostre compagnie aeree associate, ringraziamo SAS e i suoi dipendenti per aver contribuito all’esperienza cliente superiore per la quale Star Alliance è rinomata a livello mondiale”.

“Durante questa transizione, l’esperienza dei nostri clienti è al primo posto. Star Alliance, le sue compagnie aeree associate e SAS intendono garantire che questo cambiamento avvenga senza intoppi per i clienti, in particolare per quanto riguarda i voli precedentemente prenotati. I membri dei programmi frequent flyer devono consultare direttamente la propria compagnia aerea per domande specifiche relative all’accumulo e al riscatto delle miglia per i viaggi all’interno della rete Star Alliance.

In futuro, 17 compagnie aeree membri di Star Alliance continueranno a offrire voli diretti da e per la Scandinavia, tra cui Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Austrian, Brussels Airlines, Croatia Airlines, EgyptAir, Ethiopian Airlines, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Singapore Airlines, Swiss, TAP Air Portugal, Thai, Turkish Airlines, United. Queste compagnie aeree membri di Star Alliance opereranno più di 3.700 voli al mese verso la Scandinavia da 23 hub in tutto il mondo, offrendo ai clienti collegamenti verso più di 1.100 destinazioni internazionali, il numero più alto di qualsiasi altra alleanza. In futuro, le compagnie aeree membri di Star Alliance potrebbero portare servizi aggiuntivi in Scandinavia“, prosegue STAR Alliance.

“Il 1° settembre Star Alliance avrà 25 compagnie aeree associate che si dedicheranno a soddisfare e migliorare i viaggi globali dei propri clienti. Star Alliance continua a mantenere la sua posizione di global airline alliance più grande e importante al mondo, offrendo oltre 17.000 partenze giornaliere e servendo più di 1.100 aeroporti in 187 paesi. In Scandinavia, Star Alliance e le compagnie aeree associate continueranno a fornire ai clienti un’ampia scelta di opzioni di viaggio e si concentreranno sull’offerta di un’esperienza cliente superiore”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa SAS – Star Alliance)