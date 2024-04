Volotea è la 1° compagnia spagnola a ottenere la piena approvazione del suo Sistema di Gestione della Sicurezza

Volotea ha ricevuto la piena approvazione del suo Sistema di Gestione della Sicurezza (SMS – Safety Management System) dall’Agenzia spagnola per la sicurezza aerea (AESA). Si tratta di un traguardo importante per il vettore, che ha compiuto sforzi significativi negli ultimi anni, tanto da diventare la prima compagnia aerea di linea a ricevere questa certificazione, con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata per fine 2024 dalle nuove normative dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA).

In precedenza, era prevista da parte delle compagnie aeree solo la supervisione delle operazioni e della gestione della manutenzione condotte da terzi. Ora, in conformità con l’Allegato 145 della normativa europea, il vettore ha ampliato il suo campo di applicazione per coprire l’intera gestione della manutenzione, rafforzando ulteriormente gli standard di sicurezza e qualità in tutte le proprie operazioni.

Attualmente, la compagnia aerea dispone di un team di 42 meccanici aeronautici altamente qualificati e certificati – operativi nelle basi italiane di Verona (13) e Venezia (11), oltre a quelle di Bilbao (5), delle Asturie (12) e di Finkenwerder (1) – in grado di soddisfare gli standard più severi del settore.

La completa certificazione SMS non solo rafforza l’impegno di Volotea per la sicurezza aerea, ma introduce anche miglioramenti significativi per la compagnia aerea e le sue operazioni, tra cui un aumento dei livelli di sicurezza, in linea con l’obiettivo del vettore di essere riconosciuto come la compagnia aerea con gli standard più elevati dell’industria. Inoltre, la possibilità di fornire istruzioni e linee guida direttamente ai propri meccanici migliora l’efficienza operativa e la qualità del servizio. Infine, la gestione interna dei processi di manutenzione e sicurezza assicura una rigorosa conformità ai requisiti normativi e promuove una cultura della sicurezza in tutta l’organizzazione.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)