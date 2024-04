Uzbekistan Airways e ADR inaugurano il volo Roma – Tashkent – Urgench

Uzbekistan Airways e Aeroporti di Roma annunciano il rafforzamento dei collegamenti fra l’Italia e l’Uzbekistan dall’aeroporto di Fiumicino. Dal 07 aprile 2024 la compagnia di bandiera uzbeka ha iniziato ad operare un nuovo volo verso Tashkent e Urgench, rispettivamente capitale dell’Uzbekistan e capitale della regione del Koresm e porta di ingresso principale per chi vuole viaggiare lungo l’Antica via della Seta. Il nuovo volo si aggiunge a quelli già operati da Uzbekistan Airways, per un totale di tre voli settimanali dall’Italia.

Sarà possibile volare da Roma Fiumicino a Urgench ogni domenica con partenza alle 21.20 ed arrivo alle 06.20 del mattino successivo. Il volo di ritorno decolla dalla capitale uzbeka alle 14.00 locali, fa uno stop a Urgench da cui riparte alle 16.45 ed atterra a Roma alle 19.50 italiane.

L’orario dei voli è stato pensato per venire incontro alle esigenze di coloro che vogliano visitare l’Uzbekistan con il massimo della comodità.

Commenta Sergey Shirov, Regional Manager della Uzbekistan Airways: “Con il collegamento con Roma, salgono a 3 i nostri voli settimanali per l’Uzbekistan dall’Italia. L’Italia è uno dei mercati chiave per Uzbekistan Airways, non solo per il traffico outbound verso l’Uzbekistan, per noi importantissimo, ma anche per il crescente numero di passeggeri uzbechi e asiatici che scelgono di volare con Uzbekistan Airways per visitare il vostro bel paese. Siamo fiduciosi che alla luce dei risultati positivi di questa stagione estiva, Uzbekistan Airways attiverà frequenze aggiuntive da/per L’Italia e Roma in futuro”.

“Siamo particolarmente soddisfatti del lancio di questo volo per l’Uzbekistan, una destinazione affascinante, ricca di storia, architettura e tappa fondamentale sulla Via della Seta”, ha dichiarato Federico Scriboni, Head of Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Questo collegamento diretto con Tashkent rappresenterà un fattore di stimolo per gli scambi economici, turistici e commerciali che intercorrono tra i due Paesi, creando nuove opportunità di sviluppo e crescita”.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma)