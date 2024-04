CFM fornisce motori LEAP che riducono la fuel nozzle maintenance

CFM International ha spedito ad Airbus i primi production LEAP-1A engines equipaggiati con il suo nuovo reverse bleed system (RBS), con l’entrata in servizio commerciale prevista entro la metà dell’anno. “Il nuovo production configuration hardware verrà installato anche nella flotta esistente da airlines and overhaul shops. CFM introdurrà l’RBS anche sul motore LEAP-1B.

Il motore LEAP-1A con il nuovo RBS system, che riduce l’accumulo di carbonio sui fuel nozzles, è stato certificato da FAA ed EASA nel 2023. Di conseguenza, la necessità di on-wing fuel nozzle replacement e il relativo onere di manutenzione saranno drasticamente ridotti. Una volta che il sistema sarà completamente implementato in tutta la flotta, CFM prevede che la sostituzione degli ugelli del carburante avvenga generalmente solo durante le performance restoration shop visits. La disponibilità dell’hardware, che potrà essere installato on wing in sole dieci ore, è prevista per il secondo trimestre di quest’anno”, afferma CFM International.

“CFM ha sempre investito in miglioramenti di prodotto progettati per soddisfare le aspettative dei clienti per i nostri motori. Il reverse bleed system è l’ultimo esempio di questo impegno”, ha affermato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “È una testimonianza dell’ingegno dei nostri team tecnici e dei clienti, che hanno progettato una soluzione che si integra perfettamente con gli aircraft systems esistenti. Questo RBS fa parte di un piano più ampio per migliorare la durata del motore, che vedrà l’introduzione di ulteriori aggiornamenti nel corso dell’anno”.

“La formazione sull’installazione per RBS è disponibile presso quattro strutture CFM: GE Customer Technical Education Center (CTEC) in Springdale, Ohio; Safran Aircraft Engines Customer Training Center (CTC) in Montereau, France; Aero Engine Maintenance Training Center (AEMTC) in Guanghan, China; CFM Aircraft Engine Support South Asia (CFMAESSA) in Hyderabad, India.

In servizio, l’avanzata famiglia di motori CFM LEAP garantisce una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 dal 15 al 20%, nonché un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP ha consentito ai clienti CFM di ridurre le emissioni di CO2 di oltre 32 milioni di tonnellate. La famiglia di motori LEAP è stata la new product introduction di maggior successo nei quasi 50 anni di storia di CFM, con il più veloce aumento delle engine flight hours mai registrato nel settore, avvicinandosi a 50 milioni di ore e 20 milioni di cicli in poco più di sette anni”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: Copyright Philippe Stroppa – Snecma – Safran)