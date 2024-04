News Brevi – 09.04.2024

CONCLUSO L’INNOVATIVO PROGETTO FORMATIVO PER UFFICIALI PSICOLOGI DEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO – L’Istituto di Perfezionamento e Addestramento di Medicina Aeronautica e Spaziale (IPAMAS) e il Centro di Psicologia del Servizio Sanitario del Comando Logistico AM hanno recentemente realizzato un progetto formativo “On Job Training” nell’ambito del Corso Applicativo frequentato da sei Sottotenenti Psicologi del Ruolo Speciale del Corpo Sanitario Aeronautico (CSArs), vincitrici di concorso a nomina diretta. Il percorso didattico innovativo, incentrato sul tema dell’Aviation Psychology, è stato progettato in modalità blended: ad una sezione di formazione a distanza dedicata alla psicologia militare, svoltasi durante la fase militare presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, ha fatto seguito la fase di didattica tradizionale d’aula per la formazione specialistica sanitaria presso l’IPAMAS a Roma, ed un periodo di tre settimane di tirocinio pratico, che ha coinvolto sei Reparti/Enti ubicati sul sedime aeroportuale di Pratica di Mare, la 46^ Brigata Aerea di Pisa, l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) e la Scuola Militare “G. Douhet”. Questa cospicua collaborazione tra i Reparti operativi/addestrativi e le Ufficiali oltre a far esperire esperienze concrete e altamente formative, ha fornito importanti spunti di riflessione per la progettazione di future attività, allo scopo di implementare performance ed efficienza relative al volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI MARZO 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di marzo 2024. A marzo 2024 sono state effettuate 63 consegne a 32 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 137 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 142 aeromobili a 45 clienti nell’anno.

ADR: AL LEONARDO DA VINCI L’ARTE ANCORA PROTAGONISTA CON “MASTER OF MISTAKES” DI DANIELE SIGALOT – Un invito a passeggeri e comunità aeroportuale a fermarsi e a ripensare agli errori commessi nella propria vita, con la consapevolezza che questi rappresentino ingredienti preziosi di ogni esperienza: questo il messaggio proposto dall’opera “Master of Mistakes”, esposta da oggi presso la Piazza del Terminal 1 del “Leonardo da Vinci”, realizzata dall’artista romano Daniele Sigalot. La nuova proposta, dopo essere stata esposta presso la Galleria Nazionale d’ Arte Moderna è stata presentata questa mattina nel corso di una cerimonia, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, del Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone, dell’Assessore al Turismo, Sport, Cultura, Giubileo, Lavoro e Formazione Professionale del Comune di Fiumicino Federica Poggio, dell’Assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Fiumicino Raffaello Biselli e del Presidente di Cultura Italiae Angelo Argento. “Master of Mistakes” è una scultura sferica del diametro di circa 300cm composta da centinaia di fogli d’alluminio che formano un planisfero dinamico in cui gli elementi ricreano la proiezione fisica di un doppio terrestre. In questo modo, un singolo oggetto in equilibrio statico narra il valore collettivo del pensiero civico. L’opera diventa l’occasione di autoanalisi che si rivolge anche al pubblico, come accade in altri lavori di Daniele Sigalot, specializzato nel muoversi sull’ambiguità dei materiali. “Con ‘Master of Mistakes’ si arricchisce la proposta culturale e artistica del nostro aeroporto, offrendo ai nostri passeggeri e a tutta la comunità aeroportuale un’opportunità di riflessione. L’intensa programmazione artistica e culturale si è da tempo inserita nella strategia di ADR e ci ha consentito in questi anni di trasformare il Leonardo da Vinci in un luogo unico, una vetrina delle bellezze e della creatività del nostro Paese, inserita in un sistema che coniuga l’eccellenza dei processi operativi alla qualità del servizio offerto da tutti i nostri operatori e partner. Una strategia che ci ha consentito di essere annoverati nell’élite globale degli aeroporti 5 stelle Skytrax e di essere confermati da ACI World proprio poche settimane fa, per la settima volta consecutiva, migliore scalo europeo per la qualità dei servizi offerti nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri”, ha commentato l’AD di Aeroporti di Roma, Marco Troncone.

LATAM ADOTTA LA SOLUZIONE AIR PRICE IQ DI SABRE – LATAM Airlines Group e Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologie che alimentano il settore dei viaggi a livello globale, hanno annunciato oggi l’adozione da parte della compagnia aerea di Sabre Air Price IQTM, una soluzione intelligente che fa parte della suite Retail Intelligence di Sabre. Alimentata dalla tecnologia Sabre Travel AITM, Air Price IQ consente alle compagnie aeree di generare offerte pertinenti analizzando i dati di approvvigionamento e di gestione delle entrate della compagnia aerea e le informazioni di mercato pertinenti in tempo reale. Inoltre, consente alle compagnie aeree di inserire i propri modelli di prezzo e di definire le regole e le strategie aziendali per la definizione dei limiti di prezzo delle tariffe aeree all’interno della soluzione, consentendo loro di trasformare i dati e le intuizioni in risultati attuabili. Air Price IQ può anche offrire molteplici vantaggi ai clienti delle compagnie aeree, come ad esempio l’ottimizzazione delle tariffe aeree per favorire tassi di conversione più elevati e rendimenti migliori, offrendo offerte più pertinenti su diversi canali, poiché utilizza l’intelligenza artificiale (AI) e modelli avanzati di apprendimento automatico (ML).

SAS RINVIA IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI TITOLI A CAPITALE PERPETUO COME PARTE DEL CHAPTER 11 PROCESS – SAS AB differirà i pagamenti degli interessi dovuti rispettivamente il 23 e 26 aprile 2024 sui suoi titoli a capitale perpetuo, come parte del chapter 11 process della Società negli Stati Uniti e nel procedimento di riorganizzazione aziendale in Svezia. Il differimento del pagamento degli interessi viene effettuato in conformità ai termini e alle condizioni dei rispettivi titoli di capitale.

SAAB: NUOVO CONTRATTO DAL BRITISH ARMY – Saab ha firmato un contratto iniziale di tre anni con il Ministero della Difesa del Regno Unito, per la fornitura di supporto ai Live Simulation systems con ILT-D (Instrumented Live Training), del valore di £60 milioni e opzioni di estensione fino al 2030. Il contratto ILT-D sostituisce il precedente contratto DFWES (Direct Fire Weapon Effect Simulator). ILT-D supporta high fidelity systems che utilizzano una combinazione di laser and geometric pairing technology per simulare direct and indirect fire effects. Questa funzionalità fornisce un feedback oggettivo che viene utilizzato per informare l’After Action Review (AAR) process e convalidare il training.

BRITISH AIRWAYS APRE LE NUOVE CANDIDATURE PER LO SPEEDBIRD PILOT ACADEMY CADET PROGRAMME – British Airways aprirà la finestra di candidatura per il secondo anno del suo Speedbird Pilot Academy cadet scheme interamente finanziato martedì 16 aprile 2024. Ciò fa seguito a una risposta senza precedenti al suo primo anno, che ha visto più di 20.000 domande per soli 100 posti. La Speedbird Pilot Academy initiative, parte dell’investimento di 7 miliardi di sterline della compagnia aerea in tutto il business, mira a rendere la carriera di commercial airline pilot un’opzione realistica per tutti, rimuovendo la barriera dei costi. Simon Cheadle, British Airways Director of Flight Operations, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di poter aprire le porte alla carriera di volo a più persone attraverso questo programma. Sappiamo dalla risposta travolgente e dall’elevato standard delle domande che abbiamo ricevuto nel primo anno della Speedbird Pilot Academy, che ci sono molte persone di talento che hanno solo bisogno di un piccolo aiuto per realizzare il loro sogno di diventare un commercial airline pilot. Siamo lieti di dare loro questa opportunità. Vogliamo continuare ad attrarre i migliori talenti e il nostro investimento in questo programma aiuterà a garantire la nostra futura generazione di piloti per gli anni a venire”. I candidati potranno candidarsi per un massimo di 100 posti nel programma, che vedrà il costo approssimativo di £100.000 della loro formazione coperto interamente dalla compagnia aerea, attraverso il British Airways careers site dal 16 aprile 2024.

ANA HD STABILISCE L'”ANA FUTURE FRONTIER FUND” – ANA HD costituirà un corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.” con Global Brain Corporation, una delle principali independent venture capital firm con sede a Tokyo, l’11 aprile 2024. L’ANA Future Frontier Fund L.P. sosterrà la crescita delle startup e accelererà nuove imprese. Il nuovo fondo rafforzerà le attività non legate alle compagnie aeree per acquisire nuovi flussi di entrate e investire in startup promettenti che dovrebbero aumentare la redditività delle compagnie aeree e migliorare l’esperienza del cliente. “La nostra strategia aziendale si concentra su tre pilastri: massimizzare gli airline profits, espandere i non-airline revenue ed espandere l’ecosistema di ANA Group per una crescita sostenibile. L’annuncio di oggi sostiene l’espansione del settore delle startup più ampio a beneficio della società”, ha affermato Koji Shibata, President and CEO of ANA HD.

LA GRECIA PROCEDE VERSO L’ACQUISIZIONE DEGLI ELICOTTERI UH-60M BLACK HAWK – Il governo greco ha firmato una lettera di offerta e accettazione (LOA) ufficializzando l’intenzione di acquistare 35 elicotteri UH-60M Black Hawk costruiti da Sikorsky, una società Lockheed Martin, tramite l’U.S. government Foreign Military Sale. “L’UH-60M Black Hawk di ultima generazione supporterà la continua modernizzazione del Ministero della Difesa ellenico e fungerà da elicottero affidabile per missioni vitali di sicurezza nazionale e alleata”, ha affermato Paul Lemmo, presidente di Sikorsky. “Scelto e utilizzato da più di 35 nazioni, tra cui un numero crescente di alleati NATO, l’elicottero multiruolo Black Hawk fornisce un’interoperabilità globale senza pari, aumentando significativamente la capacità deterrente della Grecia e quella di tutti i paesi membri NATO”. Oltre all’aeromobile, l’appalto comprende anche personnel training and training equipment, per garantire una corretta integrazione degli elicotteri nell’esercito ellenico. “Siamo onorati di espandere la nostra attuale partnership con le forze armate elleniche con l’aggiunta dell’UH-60M Black Hawk alla loro flotta in crescita”, ha affermato Costas Papadopoulos, international business development director for Greece at Lockheed Martin. “Il Black Hawk è la migliore soluzione per le esigenze multi-missione della Grecia, con capacità che migliorano l’efficacia per la sicurezza del 21° secolo”. Con la flotta esistente di S-70B e gli elicotteri marittimi MH-60R di nuova acquisizione per la Marina ellenica, la Grecia opererà diverse varianti della famiglia Hawk e beneficerà dei vantaggi operativi e di sostegno della flotta comune. Il Black Hawk offrirà alla Grecia una gamma di capacità operative e un ecosistema globale di oltre 5.000 Hawk aircraft.

DASSAULT ANNUNCIA IL 2024 FALCON REGIONAL M&O SCHEDULE – Dassault Aviation pubblica il programma dei Falcon Maintenance & Operations (M&O) Seminars di quest’anno. I seminari inizieranno il 10 aprile a Toluca, Messico e il 10-11 aprile a Parigi, Francia e si concluderanno con eventi di due giorni a Dallas, Texas e Greenwich, Connecticut il 24-25 aprile e 14-15 maggio. Come lo scorso anno, gli eventi saranno caratterizzati da un format ampliato volto a mettere più informazioni a disposizione degli operatori e ad aumentare le opportunità di incontro e scambio di idee ed esperienze. “Ogni primavera, i nostri seminari Falcon M&O sono attesi con impazienza da clienti, partner e membri del team Dassault”, ha affermato Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service and Service Center Network. “Apprezziamo molto lo scambio bidirezionale di informazioni che offrono, offrendo a tutti i membri della comunità Falcon la possibilità di incontrarsi faccia a faccia. Questo ci aiuta a capire esattamente cosa stiamo facendo bene e quali nuovi passi possiamo intraprendere per ottimizzare ulteriormente l’esperienza del cliente Falcon”. Come negli eventi passati, il tour di quest’anno sarà caratterizzato da presentazioni sugli ultimi programmi Falcon, sessioni di discussione per piloti, personale di cabina e tecnici e numerose opportunità di discutere con vendors, training providers e altri operatori. Gli aggiornamenti di prodotti e servizi si concentreranno sul FalconWays route optimization tool, sulle sfide di sostenibilità, sull’ advanced EASy IV cockpit e sulla recente entrata in servizio del nuovo Falcon 6X. Le presentazioni includeranno un aggiornamento sulla nuova struttura di punta a Melbourne, Florida, la cui apertura è prevista per il 2025.

ROLLS-ROYCE, ASCO E LANDMARK COLLABORANO SU CO2 RECOVERY POWER GENERATION SOLUTIONS – Rolls-Royce, ASCO Carbon Dioxide Ltd (ASCO) e Landmark Power Holdings Limited (LMPH) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) volto a sviluppare soluzioni scalabili per la generazione di energia pulita con la carbon capture da mtu gas engines. Questa partnership strategica consentirà ai power generation customers di raggiungere le loro ambizioni di zero emissioni nette e segnerà un passo significativo verso la lotta al cambiamento climatico. “La generazione di energia è un segmento di mercato molto attraente e in crescita e un’area di interesse strategico per Rolls-Royce, dove le partnership possono aiutare a crescere ulteriormente la sua posizione di mercato e ad ampliare la sua offerta di generazione di energia, come stabilito al Capital Markets Day dello scorso novembre”, ha affermato Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems. Rolls-Royce si impegna a diventare una net zero company entro il 2050 e a supportare i clienti a fare lo stesso. Il piano è quello di rendere disponibile la CO2 catturata per l’uso in vari settori come la produzione alimentare, gli Efuels, i sustainable aviation fuel (SAF), la produzione di cemento e plastica. La CO2 catturata sarà pronta anche per il trasporto nel caso in cui si preferisca la permanent sequestration (stoccaggio).

ROLLS-ROYCE: FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DI SPACE REACTOR – Rolls-Royce ha annunciato oggi di aver ottenuto i finanziamenti dalla Phase 2 dell’UK Space Agency’s International Bilateral Fund (IBF). Il finanziamento consente alle partnership di ricerca strategica nel settore spaziale del Regno Unito e nelle emerging space nations di lavorare insieme. Il nuovo £1.18 million award del Fondo sostiene la collaborazione per identificare e far avanzare le tecnologie ottimali per un fission nuclear system, a vantaggio degli UK and U.S. space nuclear development programmes per una serie di space power missions. Rolls-Royce sta collaborando con la società statunitense BWXT Advanced Technologies LLC (BWXT) per realizzare questa fase di sviluppo, che è stata consolidata in un accordo di collaborazione tra le due società. L’accordo facilita la collaborazione commerciale e lo sviluppo congiunto di nuove e innovative nuclear applications nello space domain, che utilizzano i punti di forza fondamentali di ciascuna parte.

RAYTHEON PROSEGUE NEL VIIRS PROGRAM – Raytheon, un’azienda RTX, ha completato un importante traguardo di test sul suo ultimo Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) sensor. Lo strumento VIIRS osserva e raccoglie dati ambientali globali che abbracciano le lunghezze d’onda visibili e infrarosse attraverso terra, oceano e atmosfera ed è una parte fondamentale della serie di satelliti NASA-NOAA Joint Polar Satellite System (JPSS). L’ultimo dei quattro sensori JPSS VIIRS, denominato J4, è in fase di test ambientale e ha completato con successo i Thermal Vacuum tests alla fine del 2023. Questo traguardo è stato completato prima del previsto, garantendo che il programma VIIRS sia sulla buona strada per consegnare il sensore finale in tempo per integrazione satellitare nel 2024.

DELTA: UN VIAGGIO NELLE CITTÀ CHE HANNO SEGNATO LA STORIA COSTITUZIONALE DEGLI STATI UNITI – Delta informa: “Filadelfia, Baltimora, New York, Lancaster…. sono otto le città che hanno ricoperto il ruolo di capitale degli Stati Uniti in un determinato momento della storia prima di Washington D.C.. Tutte situate sulla costa orientale, hanno avuto un ruolo chiave nella costituzione del paese e hanno molto da offrire a chi le sceglie come mete da scoprire. Grazie ai voli diretti Delta Air Lines da Milano, Roma, Venezia e – dal 25 maggio – Napoli per New York-JFK, scoprire i siti storici di queste città è più facile per i turisti italiani”.

DELTA: DUE VOLI SPECIALI PER SEGUIRE L’ECLISSI SOLARE TOTALE – L’eclissi solare di quest’anno ha avuto tutti gli occhi puntati al cielo, con due voli speciali Delta che hanno offerto una visione unica di questo raro momento. Lunedì due voli Delta diretti al Detroit Metropolitan Wayne County Airport (DTW) hanno offerto viste uniche dell’eclissi solare totale: DL 1218 dall’Austin-Bergstrom International Airport (AUS) e DL 1010 dal Dallas Fort Worth International Airport (DFW). I due voli sono stati oggetto di settimane di preparazione. I piloti Delta hanno pianificato meticolosamente i voli nei simulatori, mentre i dispatcher hanno sincronizzato i tempi al minuto e si sono coordinati con il controllo del traffico aereo. Gli assistenti di volo e gli agenti al gate hanno assicurato che tutti vivessero un’esperienza fantastica.