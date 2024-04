IATA: il nuovo report sui Single Use Plastics Products si concentra sulle strategie di mitigazione

IATA ha pubblicato il Reassessing Single Use Plastics Products in the Airline Sector report per aiutare le compagnie aeree, i regolatori e la catena di fornitura delle compagnie aeree a mitigare gli impatti ambientali dei single use plastic products (SUPP).

“Questa pubblicazione è tempestiva poiché l’United Nations Environmental Program (UNEP) ha convocato un comitato di negoziazione intergovernativo (INC) per sviluppare un accordo internazionale giuridicamente vincolante sull’uso dei SUPP entro la fine del 2024.

I SUPP sono ampiamente utilizzati nell’aviazione per la loro resistenza, leggerezza e capacità di soddisfare le normative di sicurezza. Tuttavia, il settore aereo si trova ad affrontare sfide legate al miglioramento delle prestazioni dei rifiuti in cabina e alla sostituzione del SUPP con alternative sostenibili. Inoltre, le compagnie aeree si trovano ad affrontare ostacoli tecnici e operativi e la mancanza di normative armonizzate e basate sul rischio rappresenta un ostacolo significativo al miglioramento del riciclaggio e della circolarità della gestione dei rifiuti. L’assenza di una regolamentazione intelligente continua a limitare gli sforzi delle compagnie aeree per migliorare la sostenibilità delle operazioni di cabina.

La collaborazione lungo tutta la catena del valore dell’aviazione è vitale per consentire l’adozione dei principi dell’economia circolare e per facilitare la riduzione e la sostituzione dei SUPP necessario per ridurre i rifiuti e aumentare il recupero di materiale.

Il report sostiene un approccio settoriale alla gestione dei SUPP nel settore dell’aviazione con una chiara serie di raccomandazioni”, afferma IATA.

“Le compagnie aeree stanno adottando un approccio globale alla sostenibilità che include la gestione dell’impatto ambientale dei SUPP. Le raccomandazioni di questo report aiuteranno le compagnie aeree, i regolatori e la catena di fornitura a gestire le complessità legate alla riduzione dei SUPP. Ciò include la ricerca di alternative ai SUPP, la creazione di un quadro normativo armonizzato e la promozione della collaborazione a livello di settore. È importante sottolineare che queste raccomandazioni sfruttano l’esperienza di tutti i partecipanti del settore dell’aviazione per sviluppare, adattare e implementare le soluzioni più adatte all’ambiente unico di un aereo”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA SVP Sustainability and Chief Economist.

“Lo IATA passenger insights survey condotto nel novembre 2023 ha mostrato che più di tre quarti dei passeggeri si sentirebbero meglio se volare se non comportasse alcun SUPP e che sarebbero felici di supportare meno opzioni di cibo e bevande in modo che le compagnie aeree possano raggiungere questo obiettivo. Lo IATA Shipper Survey 2022 ha mostrato che il 50% dei clienti cargo include la riduzione dei rifiuti lungo la catena di fornitura tra le loro massime priorità e gli operatori cargo stanno ricevendo richieste dai clienti finali per ridurre gli imballaggi e gli involucri di plastica associati.

Questo report è stato preparato dalla IATA con il supporto di Travel Without Plastic e WRAP“, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)